Пиротехники из Донецкой области осматривают взрывоопасный предмет в поле, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Донецкая область страдает от боевых действий уже девятый год и работы для пиротехников здесь хватит на десятилетие даже после окончания войны. По последним подсчетам, это займет не менее 80 лет, ведь год войны равен 10 годам разминирований. Саперы также признаются, что с началом полномасштабного вторжения РФ — они сталкиваються с новыми видами взрывных веществ, в том числе устаревших, советских. Среди сложных участков работы они называют минные поля и освобожденые от оккупации территории.



Журналистка «Новостей Донбасса» Виктория Рощина поехала на вызов с саперами Донецкой области, чтобы рассказать об их работе в нынешних условиях и расспросить советы мирным жителям во избежание травм.



Часть российской ракеты «Торнадо-С» в поле на Донетчине, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

« Имеем дело с новым вооружением РФ »

Я встречаюсь с пиротехниками в одном из прифронтовых городов Донбасса. Каска, бронежилет, очки, рация для связи — неотъемлемые атрибуты спасателей.



«Фермер нашел на поле подозрительный предмет — едем обследовать», — рассказывает руководитель пиротехнического подразделения Владислав Прилов. Он родом из Енакиево, после оккупации которого переехал в Мариуполь. «А 26 февраля — мы выехали всем личным составом и вывезли всю технику», — рассказывает мужчина. Говорит, что работы сейчас у них хватает.



Группа пиротехников в Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Наши функции состоят в том, что мы реагируем на сообщения от местного населения об обнаружении взрывоопасных предметов», — объясняет Владислав. «Они звонят по линии 101 или 112 и оставляют свое сообщение — краткое описание, фамилия, отчество и контактные данные. Перед этим их спрашивают информацию о том на что похож предмет, потом уже мы выезжаем к месту».



Пиротехники из Донецкой области осматривают взрывоопасный предмет в поле, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также местные, имеющие смартфон, могут сделать фото подозрительного предмета и в соответствующем приложении прикрепить его.



Владислав Прилов говорит, что с февраля у них стало больше работы и изменился формат. «Это работа под обстрелами, работа с новым русским вооружением. То есть до 24 февраля некоторые взрывоопасные предметы мы не встречали. Мы не знали что это и как оно действует, как его обезвредить. Сейчас в большинстве своем это уже идут старые советские кассетные элементы», — говорит Владислав.



По его словам, наибольшая сложность состоит в том, что некоторые взрывоопасные предметы по тактико-техническим характеристикам имеют самоликвидаторы. «То есть это механизм, представляющий собой механизм самоуничтожения этого предмета. Если он очень долго лежит и не выполнил свою функцию, которую должен был выполнить, он может самоликвидироваться. Но из-за того, что в России эти предметы сохранялись со многими нарушениями норм хранения — они уже действуют не так, как указано в инструкции и ликвидируются не через то время, которое указано в ТТХ. То есть если в ТТХ указано 40 часов, то он может через 80 взорваться или через неделю», — объясняет пиротехник.



Пиротехник из Донецкой области осматривает взрывоопасный предмет в поле, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Опасность же в том, что если они не взорвались, то при подходе к этому предмету возможен самовольный взрыв и люди пострадают. В прошлом месяце из-за этого пострадали сотрудники ГСЧС. «Первого июля 2022 года у нас произошел подрыв наших ребят. Были очень тяжелые ранения», — говорит Владислав Прилов.



Уровень опасности, по его словам, зависит от многих факторов — времени, места, расстояния. Поэтому спасатели советуют ни в коем случае не трогать подозрительные предметы самостоятельно, а сразу вызвать специалистов.



«Если вы не знаете что это — не нужно его трогать и подходить. Тем более, у нас такой регион, где ведутся активные боевые действия — это ежедневные обстрелы, ежедневные ракетные попадания, танковые, артиллерийские, РСЗО — очень много предметов», — говорит Владислав. «И если наш гражданин, лет 30 назад служивший в армии, начинает строить из себя сапера и думать, что он все знает — это заканчивается очень и очень трагически».

« Работать в поле опасно »

Часть российской ракеты «Торнадо-С» в поле Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По дороге к месту разминирования нас встречает тракторист Александр — уполномоченное лицо от фермера компании «Агропромсервис». Он везет нас к полю, в котором во время работы нашел два обломка российской ракеты Торнадо-С. «Вот такое нахожу часто. И как работать дальше? Вызываем ребят. В гараже у нас уже целая коллекция такая», — говорит Александр и шутит, что после окончания войны здаст все на металлолом.



Руководитель группы саперов идет сначала осматривать предмет. Убедившись, что он безопасен для транспортировки — зовет коллег для погрузки его в машину.

«Если взрывоопасный предмет можно транспортировать — мы транспортируем», — рассказывает Владислав. «Есть специально определенные места, где на мы их уничтожаем. Если этот предмет по каким-то причинам нельзя трогать — уничтожаем на месте. При этом мы минимизируем разлет обломков, чтобы не пострадали ни окружающие здания, ни люди».



Пиротехники из Донецкой области осматривают взрывоопасный предмет в поле, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Его коллеги объясняют, что установить насколько безопасен предмет — не трудно. «У ракет есть носовая, есть боевая часть, есть двигатель, — говорит пиротехник. — Мы видим на глаз, что здесь нет взрывчатки, а есть только металл и блок, где может содержаться ценная информация — о месте запуска, координатах и ​​так далее».



Очень много заявок спасатели получают сейчас от фермеров, поскольку те боятся травмироваться во время работы и повредить дорогостоящую технику. «У нас был случай, когда фермер говорит: "Мне лучше это поле сжечь, чем сломать комбайн за 6 миллионов гривен"», — вспоминают спасатели. Самыми опасными саперы называют кассетные боеприпасы. «В нашем регионе нужно быть очень осторожным, потому что есть такое понятие — кассетные боеприпасы. Это очень опасные вещи, которые если не покалечат, то приведут к летальным исходам», — говорит Владислав.



Пиротехники из Донецкой области осматривают взрывоопасный предмет в поле, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Не боятся только дураки», — говорит тракторист Александр. Во время нашего разговора начинается обстрел недалеко от нашего расположения. Мы садимся в автомобиль и уезжаем. «Вот в таких условиях и нам приходится работать, — добавляет мужчина. — Поскольку открыта местность и все просматривается».

« 80 лет разминирования »

По данным Управления ГСЧС в Донецкой области, с 24 февраля было осуществлено 1046 выездов пиротехников, выявлено 6035 взрывоопасных предметов, обследовано наличие ВОП на 168,74 гектара.



Пиротехники убеждены, что работы им хватит на десятилетие даже после завершения войны. «Потому что боевые действия на нашей территории ведутся с 2014 года и год войны — это 10 лет разминирования», — говорит спасатель Владислав. — Поэтому, по меньшей мере, уже 80 лет нужно будет разминировать».



Часть российской ракеты «Торнадо-С» в поле Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По словам сапера, в настоящее время у них в подразделениях есть нехватка людей, но они справляются с поставленными задачами. «Мы их выполняем в полном объеме. Если будет больше людей — будем больше охватывать территорий», — говорит сапер и добавляет, что для сохранения сил работников происходят постоянные ротации. «Очень тяжело каждый день работать, теряется бдительность… Нужно отдыхать. Поэтому мы стараемся делать ротации».



Особое внимание уделяется и технике безопасности. «Если указано, что нужно работать в средствах защиты — это не просто так. Эти инструкции написаны кровью и многие годы, когда люди работали несколько иначе, но были случаи травмирования», — говорит Владислав. «Мы работали на минных полях и на смешанных минных полях, работали в Киевской области после того, как ее освободили от оккупантов наши знания позволяют нам работать и с боеприпасами, и с минами, и с любыми опасными предметами».



Работа на освобожденных от оккупации территориях имеет особый подход, поскольку противник перед отходом минирует ее. «У некоторых были стандартные схемы установки, а у некоторых такие, что там сразу понятно — ставили не обычные солдаты, а работали инженерные подразделения, которые ставили и обманки, и ловушки»

На территории, где идут активные боевые действия, саперы не выезжают. «Это не только вопрос безопасности, а и рациональности», — говорит Владислав. — «Ведь мы только устраним один объект — прилетит другой».



Часть российской ракеты «Торнадо-С» в поле Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

« Вернуться домой »

После рабочего дня я спрашиваю пиротехника Владислава о его нынешней мотивации в работе. «Хочется своей работой показать тем, кто считает, что украинская власть плохая — что это не так. Мы помогаем людям и некоторые люди меняют свое мнение, видя нашу работу», — говорит Владислав и добавляет — мечтает вернуться домой. «Я надеюсь, что эта оккупация временная и мы с коллегами моими съездим в мой родной город Енакиево после его освобождения».

