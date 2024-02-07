Украина получит современные бомбы GLSDB. Как они могут изменить ситуацию на фронте

Пуск GLSDB. Фото: SAAB

Соединенные Штаты заявили о передаче Украине новейших бомб наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs). Это оружие способно поражать цели на расстоянии до 150 км. Ряд экспертов допускает, что бомбы могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. В чем особенности GLSDB и какие задачи они помогут выполнять украинским защитникам — разбирались «Новости Донбасса».



Что такое GLSDB?

Передачу бомб Украине анонсировали еще в прошлом году. В конце января текущего года в Пентагоне сделали официальное заявление по этому поводу. Однако неизвестно, сколько именно единиц этого оружия получат ВСУ.



Как объясняют военные эксперты, это достаточно уникальная разработка: фактически гибрид авиабомбы и стартового модуля от ракеты к HIMARS.



Боеприпасы разработали компания Boeing совместно с SAAB (Швеция). Но, несмотря на успешные испытания, их не продавали другим странам. GLSDB нет даже на вооружении американской армии.



GLSDB оборудованы крыльями, которые раскрываются в воздухе, ракетным двигателем, который обеспечивает дополнительную дальность полета. Они позволяют уничтожать позиции противника на расстоянии до 150 км. Ракета также имеет передовые системы отслеживания, сделавшие ее более точной.

Ракета GLSDB. Фото: SAAB

Технические параметры боеприпаса GLSDB:

масса — 130 кг;

длина — 1,8 м;

дальность — 150 км (по другим данным — 142 км);

масса боевой части — 93 кг.

ширина — 190 мм.

Запускают ракеты с наземных установок M270 и HIMARS. Управление происходит через GPS. Кроме того, боеприпас может противостоять некоторым электронным препятствиям.

Недорогие и очень точные — преимущества GLSDB

Разработчики указывают, что GLSDB дают возможность атаковать с любого угла, со всех сторон, даже поразить цель позади точки запуска. Бомбу можно запускать из скрытых или защищенных мест, при любых погодных условиях. К тому же она может применяться против бронетехники. GLSDB способна пробить до 1 метра армированного бетона.



Одно из существенных преимуществ оружия — соотношение цены и качества, а также высокая точность, считает военный эксперт Валерий Рябых.



«Это, по сути, новое средство, которое отличается по своим параметрам. Прежде всего — цена, эффективность. GLSDB может стоить около 40 тыс. долл. Снаряды отличаются высокоточностью: круговое отклонение от точки, в которую они запущены, на расстоянии до 150 км, может быть до 1 метра», — сказал Рябых.



Отдельное внимание стоит обратить на особый функционал боеприпаса, говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.



«Сочетание реактивного разгонного блока от М26 и бомбы малого диаметра от 130-килограммовой GBU-39, по сути, позволяет не только увеличить дальность и точность, поскольку это бомба, маневрирующая в воздушном пространстве, но это и более мощная боевая часть с куда большим разрушительным потенциалом. Этот симбиоз реактивного двигателя и бомбы можно применять по более широкому спектру объектов с гораздо большей эффективностью, чем те же боеприпасы М142 HIMARS», — отметил обозреватель.

Испытание GLSDB. Фото: SAAB

«Длинная рука» для украинских военных

Применение GLSDB на фронте может заставить противника перестраивать систему управления войсками в бою. Поможет решить большинство задач по нарушению работы тыла врага. Однако все будет зависеть от того, сколько ракет получат Силы обороны, акцентируют эксперты.



По мнению Валерия Рябых, для решения тех задач, что сейчас стоят перед украинскими войсками на поле боя, таких снарядов необходимо как минимум несколько тысяч.



«Это бы позволило эффективно уничтожать логистическую инфраструктуру россиян, важные объекты на большей глубине в тылу. Это те же склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами. Это бы помогло нарушить линии снабжения, чтобы в дальнейшем переходить к освобождению временно оккупированных территорий», — сказал эксперт.



При условии поставок достаточного количества GLSDB ситуация на фронте может измениться таким образом, как после появления на вооружении ВСУ HIMARS, считает Рябых.



«Значительную роль играет расстояние. Ведь 150 км — это значительно больше, чем 80 км, за которые противник перебазировал основную часть своих логистических объектов. Поэтому перемещение противником объектов за это расстояние существенно ухудшит обеспечение их войск. Кроме того, могут увеличиться риски, что на этом расстоянии, до 150 км, пути коммуникации будут также под активным влиянием. То есть, это даст нам возможность существенно нарушать организацию обеспечения войск противника», — отметил Рябых.

Имея несколько тысяч таких бомб, можно уничтожить всю инфраструктуру врага на расстоянии 150 км, говорит военный эксперт Павел Нарожный.



«Что такое 150 км? Если условный HIMARS находится под Херсоном, он может нанести удар по Джанкою, а это важный транспортный узел. Теперь сможем перебить все мосты на перешейке. Можно наносить удары по портовой инфраструктуре Бердянска, военным объектам в Мариуполе и рядом. То есть, будем иметь очень мощное оружие», — сказал эксперт.



Несмотря на оптимистичные прогнозы, военный аналитик Петр Черник отмечает, что нет уверенности в том, что Украина сможет получить сотни или тысячи образцов современных бомб.



«Несколько десятков, которые уничтожат те или иные вражеские объекты, это прекрасно. Например, установка С-300, «Тор М2», какое-то серьезное тяжелое вооружение. Но это не меняет ход войны. Большое количество ракет ATACMS, тысяча-полторы, и большое количество F-16, 120-160 единиц, с большой ракетно-бомбовой нагрузкой в тысячи тонн, — вот это что-то по-настоящему изменит, не иначе», — подчеркнул Черник.