Україна отримає сучасні бомби GLSDB — як вони можуть змінити ситуацію на фронті

Запуск GLSDB. Фото: SAAB

Сполучені Штати заявили про передачу Україні новітніх бомб наземного базування GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs). Ця зброя здатна вражати цілі на відстані до 150 км. Низка експертів допускає, що бомби можуть достатньо серйозно вплинути на хід бойових дій. У чому особливості GLSDB та які завдання вони допоможуть виконувати українським захисникам — розбиралися «Новини Донбасу».

Що таке GLSDB?

Передачу бомб Україні анонсували ще торік. Наприкінці січня поточного року у Пентагоні зробили офіційну заяву з цього приводу. Нині невідомо, скільки саме одиниць цієї зброї отримають ЗСУ.



Як пояснюють військові експерти, це досить унікальна розробка: фактично гібрид авіабомби та стартового модуля від ракети до HIMARS.



Боєприпаси розробили компанія Boeing спільно з SAAB (Швеція). Та, незважаючи на успішні випробування, їх не продавали іншим країнам. GLSDB немає навіть на озброєнні американської армії.



GLSDB обладнані крилами, що розкладаються в повітрі, ракетним двигуном, який забезпечує додаткову дальність польоту. Вони дозволяють знищувати позиції противника на відстані до 150 км. Ракета також має передові системи відстеження, що зробили її більш точною.

Ракета GLSDB. Фото: SAAB

Технічні параметри боєприпасу GLSDB:

маса — 130 кг;

довжина — 1,8 м;

дальність — 150 км (за іншими даними — 142 км);

маса бойової частини — 93 кг.

ширина — 190 мм.

Запускають ракети з наземних установок M270 та HIMARS. Управління відбувається через GPS. Крім того, боєприпас може протистояти деяким електронним перешкодам.

Недорогі й дуже точні переваги GLSDB

Розробники вказують, що GLSDB дають можливість атакувати з будь-якого кута, з усіх боків, навіть уразити ціль позаду точки запуску. Бомбу можливо запускати з прихованих або захищених місць, за будь-яких погодних умов. До того ж вона може застосовуватися проти бронетехніки. GLSDB здатна пробити до 1 метру армованого бетону.



Одна з суттєвих переваг зброї — співвідношення ціни та якості, а також висока точність, вважає військовий експерт Валерій Рябих.



«Це, по суті, новий засіб, який відрізняється за своїми параметрами. Передовсім — ціна, ефективність. GLSDB може вартувати близько 40 тис. дол. Снаряди відрізняються високоточністю: кругове відхилення від точки, в яку їх запущено, на відстані до 150 км, може бути до 1 метру», — сказав Рябих.



Окрему увагу варто звернути на особливий функціонал боєприпасу, говорить військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.



«Поєднання реактивного розгінного блоку від М26 і бомби малого діаметра від 130-кілограмової GBU-39, по суті, дає змогу не лише збільшити дальність і точність, оскільки це бомба, що маневрувати в повітряному просторі, а це й потужніша бойова частина з куди більшим руйнівним потенціалом. Цей симбіоз реактивного двигуна і бомби можна застосовувати по ширшому спектру об’єктів з набагато більшою ефективністю, ніж ті ж боєприпаси М142 HIMARS», — зазначив оглядач.

Випробування GLSDB. Фото: SAAB

«Довга рука» для українських військових

Застосування GLSDB на фронті може змусити противника перебудовувати систему управління військами в бою. Допоможе вирішити більшість завдань з порушення роботи тилу ворога. Однак все залежатиме від того, скільки ракет отримають Сили оборони, акцентують експерти.

На думку Валерія Рябих, для вирішення тих завдань, які зараз стоять перед українськими військами на полі бою, таких снарядів необхідно щонайменше кілька тисяч.

«Це б дало змогу ефективно знищувати логістичну інфраструктуру росіян, важливі об’єкти на більшій глибині в тилу. Це ті ж склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Це б допомогло порушити лінії постачання, аби надалі переходити до звільнення тимчасово окупованих територій», — сказав експерт.



За умови поставок достатньої кількості GLSDB ситуація на фронті може змінитися таким чином, як після появи на озброєнні ЗСУ HIMARS, вважає Рябих.



«Значну роль відіграє відстань. Адже 150 км — це значно більше, ніж 80 км, за які противник перебазував основну частину своїх логістичних об’єктів. Тож переміщення противником об’єктів за цю відстань суттєво погіршить забезпечення їхніх військ. Крім того, можуть збільшитися ризики, що на цій відстані, до 150 км, шляхи комунікації будуть також під активним впливом. Тобто, це дасть нам змогу суттєво порушувати організацію забезпечення військ противника», — зазначив Рябих.

Маючи кілька тисяч таких бомб, можна знищити всю інфраструктуру ворога на відстані 150 км, говорить військовий експерт Павло Нарожний.

«Що таке 150 км? Якщо умовний HIMARS знаходиться під Херсоном, він може завдати удару по Джанкою, а це важливий транспортний вузол. Тепер зможемо перебити всі мости на перешийку. Можна наносити удари по портовій інфраструктурі Бердянська, військових об’єктах у Маріуполі та поряд. Тобто, матимемо дуже потужну зброю», — сказав експерт.



Попри оптимістичні прогнози, військовий аналітик Петро Черник зауважує, що немає впевненості у тому, що Україна зможе отримати сотні чи тисячі зразків сучасних бомб.



«Кілька десятків, які знищать ті чи інші ворожі об’єкти, це чудово. Наприклад, установка С-300, «Тор М2», якесь серйозне важке озброєння. Але це не міняє хід війни. Велика кількість ракет ATACMS, тисяча-півтори, і велика кількість F-16, 120-160 одиниць, з великим ракетно-бомбовим навантаженням у тисячі тон, — ось це щось по-справжньому змінить, не інакше», — наголосив Черник.