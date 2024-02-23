Сбежавшие в Молдову. Как украинские военнообязанные выезжают в соседнюю страну

Из Украины в Молдову. Ai-иллюстрация: Татьяна Булгак

Немало мужчин призывного возраста, которые избегают мобилизации из-за нелегального выезда из Украины, делают это через соседнюю Молдову.



Как к ним отнесется Кишинев после принятия Верховной Радой нового закона о мобилизации? Журналистка молдавского медиа NewsMaker Алина Михалкина рассказывает истории украинцев-уклонистов: как они решаются на побег, как добираются до Молдовы, сколько им это стоит, кто на этом зарабатывает, и что с ними будет дальше.

«Заехал в отель в Кишиневе и стал плакать»: история украинца

Максим (имя изменено), как и многие другие украинские мужчины призывного возраста, «купил» свой выезд из Украины.



«Знаете, когда заехал в свой первый отель в Кишиневе и скинул вещи, стал плакать, здоровенный лоб. Я тогда осознал, что родители подарили мне вторую жизнь. Но я вам так скажу: мы хоть и потратили деньги, но это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Парни в армии расплачиваются дороже, и без разницы, как они попали на фронт: добровольно или нет», — говорит он. «Единственное, чем я горжусь, — продолжает после паузы Максим, — мне не хватило духу пойти защищать страну, но хватило духу донатить на ВСУ».



Война застала его в Одессе, там он пробыл до апреля 2023 года. В последние месяцы перед этим он практически не выходил из дома, чтобы не попасться на глаза сотрудникам Территориального центра комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы).



Рассказывает, что в конце прошлого года у сотрудников ТЦК появилась «новая мода»: «Они стали ходить сначала по главным улицам и проспектам, [высматривая возможных призывников], а потом уже и по дворам пошли. И вот ты идешь себе по улице, вдруг тебя обступает группа тцкашников, и в 90% случаев тебя увозят, а родные потом просто присылают тебе вещи».



Максиму 26 лет, он моряк. Признается, что раньше мечтал пойти служить в ВСУ: «В 2014 году хотел участвовать в АТО — антитерористичній операції, но я был в 11 классе, мне не было 18-ти, и это было невозможно. Потом еще трижды собирался в армию после 2014-го, но уже учился в универе и решил закончить это дело».

моб

В сентябре 2022 года власти Украины разрешили морякам выезжать за границу, если есть контракт на работу на судне, но Максим отказался пойти в военкомат и как моряк получить разрешение на выезд.



«То, что я скажу, ни для кого не секрет, — говорит он, — Украина, к сожалению, — очень коррумпированная страна. Если хочешь выехать легально, ты обязан прийти в военкомат и пройти медкомиссию. И тут тебя ждет сюрприз: на месте тебе могут вручить повестку. К сожалению, работников ТЦК ничего не волнует, им главное — набрать людей».

«За приличные деньги и абсолютно легально»

Мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) указом президента Зеленского запретили покидать страну сразу после российского вторжения и введения в Украине военного положения.

Иллюстрация: Татьяна Булгак

При этом в самом указе нет запрета на выезд. «Выпускать перестали на основании подзаконных актов, создавших коррупционные риски», — заявил замглавы Нацагентства предотвращения коррупции Артем Сытник.



Но, как и в каждом правиле, в ограничении на выезд есть исключения: мужчины от 18 до 60 лет могут выехать, если они, например, сопровождают супругов, детей или родителей с ограничением возможностей, растят трех и более детей или они моряки, которые направляются на работу по контракту на морские суда.



Но, как утверждает Максим, не факт, что попавшему в эти категории (их 13) дадут разрешение на выезд.



Зато это легальное окно для выезда породило невероятное множество нелегальных схем, которые активно рекламируют через разные Telegram-каналы, предлагающие «домалювати дітей» отцам семейств или за $1300 договориться о заключении военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе.



Спецслужбы Украины ежедневно выявляют организаторов подобных схем: от жительницы Одессы, которая за $4,5 тыс. «организовывала» фиктивные браки мужчин призывного возраста с женщинами с ограниченными возможностями, до руководителя аппарата Киевской городской военной администрации, который помогал депутатам-уклонистам.



Максим выезжал через посредников: «за приличные деньги» и, по его словам, «абсолютно легально». В маршрутке Одесса-Кишинев с ним ехали еще трое таких же «комиссованных»: их выпустили из Украины без проблем.



Сейчас Максим живет в Кишиневе, уходит в рейсы по контракту и возвращается в Молдову: здесь близко Одесса и его могут навещать родные.

Украина - Молдова: от 5 до 25 нелегальных переходов в день

Кроме покупки разного рода справок, мужчины пытаются покинуть Украину разными путями, в том числе экстремальными.



Например, вплавь через Днестр. Осенью прошлого года украинец Андрей Сапунов рассказал в Facebook, как переплыл Днестр с документами, деньгами и телефоном, завернутыми в полиэтиленовый пакет.







А в сентябре 2022 года в Украине на границе с Молдовой задержали двух военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно покинуть страну, пробираясь сквозь стадо диких кабанов.



Но гораздо больше тех, кто прибегает к услугам посредников, чтобы перейти украинскую границу, в том числе, на молдавско-украинском участке.



С главой пограничной полиции Молдовы Русланом Галушкой мы стоим в его кабинете перед картой страны. Он показывает наиболее проблемные участки — север и юг Молдовы.



Но и те украинские мужчины, которые переходят через неконтролируемый Кишиневом приднестровский участок границы, тоже попадают в поле зрения молдавских пограничников, только уже на выезде из страны в сторону Румынии: у них нет штампа в паспорте о въезде в Молдову.



С начала войны границу Молдовы, как сообщил глава погранполиции, нелегально пересекли около 15 тыс. украинцев.



«Средняя цифра в день — от 5 до 25 нелегальных переходов. Интенсивность таких попыток нарастала с начала войны, но мы заметили некоторые тенденции: например, число нелегальных переходов растет, когда в Украине идут более кровопролитные бои. Сейчас ситуация стабилизировалась: незаконных переходов меньше, чем в начале войны, но говорить о тенденции уменьшения подобных случаев мы не можем», — рассказывает Галушка.



И граждане Молдовы, и граждане Украины зарабатывают на желающих нелегально покинуть воюющую страну.



Подтверждение этому — сообщение Погранполиции о задержании 8 февраля пятерых граждан Украины в возрасте от 32 до 38 лет, которые незаконно пересекли границу.



Они рассказали, что бежали от призыва в армию, границу «помогли» перейти посредники (стоит это от $3 тыс. до $7 тыс.) и попросили убежище в Молдове — это помогает избежать выдачи в Украину.



В 2022 году по факту организации незаконной миграции (ст. 362(1) УК РМ) возбудили 319 уголовных дел, с января по октябрь 2023 года — 399.



В этих делах фигурируют 236 граждан Молдовы (в том числе 24 пограничника) и 42 гражданина Украины (те, кого смогли вычислить).



По некоторым делам об организации нелегальной миграции украинцев молдавские суды уже вынесли приговоры. В большинстве случаев граждане Украины, нелегально перешедшие границу, проходят в этих делах как потерпевшая сторона.

«Как проехать до Бухареста»: незаконный выезд

В ноябре 2023 года Кагульский суд вынес приговор гражданину Украины Т. и его молдавскому «коллеге» И. по делу об организации нелегальной миграции.

Иллюстрации: Татьяна Булгак

Их обвинили в создании молдавско-украинской ОПГ, которая специализировалась на переправке украинских мужчин в Молдову за €2 тыс.



Маршрут проходил из украинского села Димитровка в молдавское село Валя-Пержей Тараклийского района.



По данным следствия, подсудимые обещали своим клиентам пройти Молдову транзитом и дальше переправить их в Евросоюз через Румынию. А И. обещал за €350 поставить в их паспорта штампы о пересечении молдавско-румынской границы.



Молдавско-украинскую границу Витя и Дима (имена изменены) перешли ночью через поля, потом шли пешком 40 минут.



До Чадыр-Лунги их довезли на машине, которую вызвал Т. Через пару дней они встретились в этом городе с И., отдали ему паспорта, а тот «проинструктировал» их, что на молдавско-румынском КПП нужно заявить, что границу они сами перешли через приднестровский участок, и им никто не помогал.



Троих — Витю, Диму и Т. задержали на КПП Кагул. Чуть позже задержали И. Последний свою вину не признал и заявил, что «троих ребят встретил в кагульском парке: они спрашивали, как проехать до Бухареста».



Т. тоже не признал свою вину: по его версии, «он встретил двух украинских мужчин на Чадыр-Лунгском рынке, они втроем отправились пить кофе, а потом решили вместе доехать до Кагула».



Молдавский суд признал И. и Т. виновными в организации нелегальной миграции и назначил каждому штраф 67,5 тыс. леев. У Т., кроме того, изъяли в пользу Молдовы €5,7 тыс., которые у него были при себе во время задержания.

Временная защита: позиция молдавских властей

Независимо от того, как украинские мужчины переходили границу с Молдовой: при помощи посредников или самостоятельно, поймали их на границе или нет, следующий их шаг — легализация своего пребывания в стране.



Как правило, они просят убежище. Согласно ст. 9 закона «Об убежище в Республике Молдова», просители убежища «не несут наказание за незаконный въезд или незаконное пребывание на территории Республики Молдова».



У молдавских властей также нет права выдавать их другой стране за исключением случаев, когда они представляют угрозу безопасности Молдовы.



В итоге после начала войны в Украине молдавская система предоставления убежища пережила коллапс. До 24 февраля 2022 года в Молдове подавали около 100 заявлений в год о предоставлении убежища.



В 2022 году такие заявления подали 11 218 граждан Украины, из которых 811 детей и 1424 женщины, остальные 8 983 человек — мужчины.

Данные: Генинспекторат миграции Молдовы

В том же 2022 году Генинспекторат миграции вынес 6 682 решения о прекращении процедуры убежища в отношении граждан Украины: или по их просьбе, или констатировав отъезд из страны просителей. С января по октябрь 2023 года — 5 738 подобных решений.

Данные: Генинспекторат миграции Молдовы

Большинство мужчин из Украины отзывают свои заявления о предоставлении убежища и едут «дальше».



Их цель — выезд в страны Евросоюза, где, по данным на октябрь 2023 года, мужчины в возрасте 18-64 года составляли 17,87% всех граждан Украины, которые получили в Европе временную защиту.



Но некоторые украинские мужчины остаются в Молдове и подают документы на временную защиту (этот статус ввели специально для украинцев, так как процедура его получения более легкая и быстрая, временная защита дает годичное право на проживание, работу и социальную и медицинскую помощь).



На 5 февраля 2024 года временную защиту в Молдове получили 33 523 человека, из которых 8 063 или 24,05% — мужчины призывного возраста, граждане Украины. Данных о том, сколько из них законно освобождены от военной службы — нет.



Молдавские власти уже готовят постановление, чтобы временная защита автоматически всем продлилась до 2025 года. Однако этот проект еще даже не рассмотрели в правительстве.

Данные: Генинспекторат миграции Молдовы

Глава управления Генинспектората миграции Юлиан Попов подчеркивает, что ведомство обязано рассматривать все заявления об убежище и временной защите, и вопрос предоставления статуса не является недружественным шагом по отношению стране происхождения беженца.



«Мы включаемся, когда есть волеизъявление иностранца о защите, это обязательство исходит из международных обязательств Молдовы, тут не может быть субъективного восприятия. Страна, из которой он бежит, может считать его плохим, предателем, он не хочет воевать. Но мы не смотрим с точки зрения той страны. Мы рассматриваем, есть ли угроза его жизни или его здоровью в той стране», — подчеркнул Юлиан Попов.



И добавляет, что ежедневно ведомство регистрирует заявления о предоставлении убежища и в основном от молодых украинских мужчин, «которые не хотят воевать».

Как живут «беженцы» в Молдове

Отмечается, что большинство мужчин из Украины предпочитают не говорить открыто о том, как выехали из страны.



«Журналисты очень часто приходят в разные сообщества и, не всегда понимая этот контекст, спрашивают, а есть ли мужчины, которые перешли границу нелегально, хотим поговорить, анонимность гарантируем. И в большинстве случаев получают крайне агрессивный ответ — от "это не ваше дело" до предложений "самим ехать на войну, а не других судить". Плюс многие видят в таких людях скрытых агентов украинских ТЦК. Возможно — исключительно на уровне ощущений — есть разница в отношении к тем, кто выехал "сам", и к тем, "кого вывезли". Тех, кто "сам", не осуждают никогда, а "вывезли" — это уже история про деньги, которые далеко не у всех есть, и там корни осуждения другие», — говорит собеседник.



Другой собеседник из гуманитарной сферы уточняет, что украинские мужчины опасаются, что после принятия в Украине нового закона о мобилизации они потеряют временную защиту в Молдове и их могут выдать Украине.



«Да, часть украинских мужчин покидает Молдову и уезжает в Европу, потому что там низкоквалифицированная работа оплачивается лучше. Но те, кто работает программистами, моряками, остаются в Молдове по понятным причинам: здесь недалеко от дома, их могут навещать родные. Например, эти мужчины не ходят получать гуманитарную помощь от международных организаций, и не общаются с членами украинского сообщества беженцев, потому что не знают, как на них отреагируют. Например, если они встретятся с женщиной, муж которой остался в Украине и воюет. Но не все бойцы, а у человека должно быть базовое право на жизнь», — делится наблюдениями источник.



По его словам, эти мужчины — невидимая сторона украинского комьюнити в Молдове, они изолированы от своего сообщества и практически не интегрируются.



«Они регистрируются на сайтах знакомств, вы можете увидеть этих людей в магазинах, на улицах. Но эти мужчины общаются только с такими же, как они. У каждого готов чемодан на случай, если придется быстро покинуть Молдову, они нигде не чувствуют себя уверенно. Один моряк рассказывал мне, что регистрируется на сайтах знакомств не для флирта или секса, а потому что ему банально "не с кем поговорить", он один», — говорит собеседник.

Возвращение украинцев из-за границы

Нелегальный въезд военнообязанных мужчин из Украины невозможно рассматривать отдельно от вопроса о мобилизации.



И тут правозащитный подход к основным свободам человека и гражданина сталкивается с нуждами армии, которая сражается второй год и, естественно, несет потери.



В конце 2023 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект «о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», потом законопроект отозвали, а в январе 2024 года представили депутатам Рады обновленный вариант.



Ранее Зеленский заявил, что на военную службу планируют дополнительно призвать 450-500 тыс. человек.



По информации журнала Politico, Киев в кулуарах обсуждает с Брюсселем возвращение украинских беженцев домой к 2025 году, когда истекает срок действия «Директивы о защите украинских беженцев в Евросоюзе».

По данным на октябрь 2023 года, временную защиту в Европе получили 4 291 405 граждан Украины, из которых мужчины в возрасте 18-34 года — 336 100 и мужчины в возрасте 35-64 лет — 430 585.



То есть мужчины в возрасте 18-64 года составляли 17,87% от всех граждан Украины с европейской временной защитой.

Данные: Евростат

В декабре 2023 года глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости власти страны будут готовы помочь Украине в мобилизации ее граждан.



Правда, затем ему пришлось пояснить, что у эстонского государства нет цели начать гнать на фронт мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут. Пока неизвестно, как поступит в этом случае Молдова.



При этом Молдова уже сейчас выдает украинцев, которые перешли границу нелегально. Передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании двустороннего соглашения о реадмиссии лиц.



Реадмиссия — это упрощенное возвращение лиц, которые незаконно находятся на территории другой страны. Одно из условий этой передачи — факт задержания этих людей в приграничном районе в течение 48 часов с момента незаконного пересечения ими госграницы.



Причем, по информации Киева, Украине таким образом передали с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года 35 граждан, Кишинев сообщает о 40 украинских гражданах за тот же период.



При этом важно: по данным молдавских органов, никто из выданных Украине не запрашивал в Молдове убежище или другую форму защиты. Если бы они это сделали — пусть даже в устном разговоре с пограничником — выдать их Украине уже бы не смогли.



Украинский политолог Владимир Фесенко сказал NM, что новый закон о мобилизации в Украине призван в первую очередь сделать эту процедуру более правовой, а необходимость в новом законе вызвана тем, что мобилизацию проводили устаревшими методами, и она провалилась.



«Мобилизация проводится с первого дня войны, но нормативная база, по сути, была советской, со всеми советскими традициями, в том числе коррупцией. Показательный пример — задержание бывшего одесского военкома Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении. Новый закон о мобилизации призван сделать эту процедуру не только более правовой, но и более эффективной. Главная задача сейчас — найти баланс между санкциями за уклонение от мобилизации и правовыми нормами, например, ограничением срока мобилизации на три года. Если война закончится раньше, людей демобилизуют раньше. Сейчас пополнение армии необходимо, потому что люди воюют два года без перерыва», — пояснил эксперт.



По его словам, ограничение прав и свобод в период войны — вынужденная мера.



«Идеальных войн не бывает, война — драматический, трагичный и грязный процесс в буквальном смысле: грязь в окопах, холод в окопах. Это тяжело физически, морально, это огромное испытание для людей. Поэтому человек боится. Матери боятся потерять сыновей, жены — мужей: на войне люди гибнут и это неизбежно. Наш омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что законопроект нарушает права человека, нормы Конституции. Но я напомню всем, что идет война за выживание народа и государства. В условиях войны есть конституционная традиция — введение военного положения, которое ограничивает права и свободы людей. На войне выбор простой: можно сдаться и не сопротивляться или сопротивляться, применять мобилизацию и временно ограничивать права и свободы в целях выживания», — подчеркнул Фесенко.



При этом, по его словам, у Украины нет реальных инструментов, чтобы призвать тех, кто находится за границей: «Я скептически отношусь ко всем идеям о том, что могут призывать за границей. Идеальная ситуация, когда военнообязанный за границей встает на консульский и воинский учет. Но, если человек из-за своих страхов уехал из страны, тем более, покинул ее нелегально, он не пойдет в консульство и не станет на учет. В этой ситуации у Украины нет механизма воздействия на таких людей», — заключил украинский эксперт.

Молдова не вправе выдавать лиц, попросивших убежище

Глава молдавского Правового центра адвокатов (CDA) Олег Палий, в свою очередь, пояснил, что международные обязательства Молдовы не предусматривают выдачу лиц, которые запросили убежище.



«Согласно Женевской конвенции 1951 года о беженцах, нельзя возвращать беженца в страну, где его жизнь и свобода могут подвергнуться риску. Нельзя, если человек попросил убежище и его заявление находится в процедуре рассмотрения, а подобные заявления рассматриваются месяцами. В течение этой процедуры и после получения статуса никто никого возвращать на практике не будет», — сказал правозащитник.



Он также отметил, что, после того как в Раде начали обсуждать законопроект о мобилизации, в Молдове не увеличилось число заявлений об убежище от украинских мужчин.



«Если посмотреть на недельные сводки Генинспектората миграции, то таких заявлений в десятки раз меньше, чем в 2022 году», — сказал Палий.



И представил данные на 5 февраля. К этому дню гуманитарную защиту в Молдове получили 166 украинцев, еще 184 заявления находятся в процессе рассмотрения.



Кроме этого, украинцы стремятся легализовать продолжительное пребывание в Молдове: с начала войны 2 198 украинцев подали документы на получение молдавского гражданства, около 7 тыс. получили вид на жительство.



Материал создан при поддержке «Медиасети»



Мнения и идеи, высказанные в тексте, отражают личную позицию автора статьи и могут не совпадать с мнениями и позицией «Новостей Донбасса» или отдельных наших сотрудников.