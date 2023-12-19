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Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек — Зеленский

19 декабря 2023, 18:22

Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек — Зеленский

Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, 19 декабря.

Как сообщил глава государства, этот вопрос был вынесен на Ставку. 

«Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились насчет защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек», — заявил глава государства.

Также по словам Зеленского мобилизация Украине может облойтись в 500 млрд гривен.

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