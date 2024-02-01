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Ограничения для уклонистов, изменения призывного возраста и бронь: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Каролина Гайдук
01 февраля 2024, 16:50

Ограничения для уклонистов, изменения призывного возраста и бронь: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Мобилизация. Иллюстрация: Midjourney Мобилизация. Иллюстрация: Midjourney

В Украине 30 января зарегистрировали новый законопроект о мобилизации. В документе предполагается снижение призывного возраста, а также ряд ограничений в отношении уклонистов. Полный текст опубликован на сайте Верховной Рады. «Новости Донбасса» расскажут, какие изменения готовят украинцам.

В министерстве обороны уточнили, что комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», — говорится в сообщении.

Основное:

  • Законопроект предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.
  • Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. В свою очередь освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного обеспечения, если они решили продлить службу.
  • Обновить данные можно в личном кабинете или в ЦНАПе. Электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных «Оберег».
  • После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку на срок в 2-3 месяца.
  • Денежное обеспечение минимум 20 тыс. грн в месяц без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения от 30 до 100 тыс. грн.
  • Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет. 

Бронь 

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

  • чиновники категории «А», председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы - все военнообязанные;
  • чиновники категории «Б», «В», которые работают в органах местного самоуправления - до 50 % военнообязанных;
  • в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы. 

Воинский учет женщин 

В законопроекте указано, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет.

Базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины и других формирований. Мужчины от 18 до 24 лет проходят базовую военную службу. Такая подготовка проводится в вузах как отдельная учебная дисциплина для мужчин (женщины — добровольно).

От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

  • которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
  • которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
  • проходившие военную службу.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Повестка

В законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить также в электронный кабинет призывника. В случае получения повестки о вызове в ТЦК, гражданин обязан явиться в указанное место.

Согласно документу, уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, указанный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

  • препятствие стихийного характера; 
  • болезнь гражданина; 
  • действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Также в законопроекте прописано, что необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Это требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете. 

Отсрочка от призыва 

По новому проекту закона не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

  • забронированные на период мобилизации и военного времени;
  • лица с инвалидностью;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей на три месяца;
  • женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, который имеет ряд заболеваний. 
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патрональные воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
  • опекун лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;
  • члены семьи первой степени родства (в более одного) лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за ней, как и члены семьи второй степени родства (в пределах одной и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности), что подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью II группы, занятые постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, что подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
  • женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»;
  • руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
  • народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • судьи;
  • работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минбороны Украины, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел Украины;
  • студенты, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, ученые, педагоги;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны,
  • не подлежат призыву в течение двух лет со дня увольнения со службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока службы. Также не будут призывать военнообязанных после освобождения из плена.

    Также отсрочку от мобилизации будут иметь все лица с инвалидностью, однако им необходимо будет пройти проверку.

«Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6—12 месяцев (со следующим) прохождением военно-врачебной комиссии)», — говорится в законопроекте.

В то же время лица, имеющие статус ограниченно-пригодных, будут обязаны пройти проверку в течение 9 месяцев, после чего их статус будет определен как подходящий или непригодный к военной службе.

Уклонистов будет ждать блокировка счетов и запрет управлять авто

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право обратиться в суд, если человек в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования не явился в ТЦК или диппредставительства за рубежом.

Соответственно, по решению суда после обращения ТЦК предусмотрено:

  • временное ограничение в праве выезда за пределы Украины - на срок до выполнения обязательств по такому требованию;
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами;
  • Наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях.

Мобилизация. Иллюстрация: Midjourney

Военнообязанные украинцы за границей

Военнообязанным гражданам Украины в других странах не будут предоставлять консульские услуги, если они не будут иметь военно-учетных документов. Однако это касается обращений в зарубежные дипломатические учреждения от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Исключениями являются следующие случаи:

  • оформление удостоверения на возвращение в Украину;
  • предоставление консульских услуг в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;
  • совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;
  • совершение действий по заявлениям граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом. 

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Мобилизация осужденных, но есть нюанс

Документ предусматривает, что добровольно могут призваться в армию осужденные с условным сроком. При этом для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения. Так, новые правила не будет касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также таких статей:

  • 402 — неповиновение;
  • 403 — неисполнение приказа;
  • 404 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • 405 — угроза или насилие в отношении начальника;
  • 406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • 408 — дезертирство;
  • 409 — уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • 410 — похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
  • 411 — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • 426 — бездействие военной власти;
  • 426-1 — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
  • 427 — сдача или оставление врагу средств ведения войны;
  • 428 — оставление гибнущего военного корабля;
  • 429 — самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
  • 430 — добровольная сдача в плен;
  • 431 - преступные действия находящегося в плен военнослужащего;
  • 432 — мародерство;
  • 433 — насилие над населением в районе военных действий;
  • 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
  • 438 — нарушение законов и обычаев войны;
  • 439 — применение оружия массового уничтожения;
  • 440 — разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
  • 441 — экоцид;
  • 442 — геноцид.

Стоит отметить, что сейчас у осужденных в Украине нет права мобилизоваться в армию даже по собственному желанию.

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