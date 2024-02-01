Ограничения для уклонистов, изменения призывного возраста и бронь: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Мобилизация. Иллюстрация: Midjourney

В Украине 30 января зарегистрировали новый законопроект о мобилизации. В документе предполагается снижение призывного возраста, а также ряд ограничений в отношении уклонистов. Полный текст опубликован на сайте Верховной Рады. «Новости Донбасса» расскажут, какие изменения готовят украинцам.



В министерстве обороны уточнили, что комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.



«Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных», — говорится в сообщении.

Основное:

Законопроект предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Ежегодный основной отпуск во время действия военного положения в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. В свою очередь освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного обеспечения, если они решили продлить службу.

Обновить данные можно в личном кабинете или в ЦНАПе. Электронный кабинет предлагают создать на базе реестра военнообязанных «Оберег».

После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку на срок в 2-3 месяца.

Денежное обеспечение минимум 20 тыс. грн в месяц без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения от 30 до 100 тыс. грн.

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет.

Бронь

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

чиновники категории «А», председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы - все военнообязанные;

чиновники категории «Б», «В», которые работают в органах местного самоуправления - до 50 % военнообязанных;

в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы.

Воинский учет женщин

В законопроекте указано, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны встать на военный учет.

Базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины и других формирований. Мужчины от 18 до 24 лет проходят базовую военную службу. Такая подготовка проводится в вузах как отдельная учебная дисциплина для мужчин (женщины — добровольно).



От прохождения базовой общевойсковой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Повестка

В законопроекте предусмотрено, что повестки будут приходить также в электронный кабинет призывника. В случае получения повестки о вызове в ТЦК, гражданин обязан явиться в указанное место.



Согласно документу, уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, указанный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, признаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).

Также в законопроекте прописано, что необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Это требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете.

Отсрочка от призыва

По новому проекту закона не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

забронированные на период мобилизации и военного времени;

лица с инвалидностью;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей на три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, который имеет ряд заболеваний.

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патрональные воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

опекун лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства (в более одного) лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за ней, как и члены семьи второй степени родства (в пределах одной и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности), что подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью II группы, занятые постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, что подтверждается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Минбороны Украины, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины, Управления государственной охраны Украины, Министерства внутренних дел Украины, учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел Украины;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, ученые, педагоги;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны,

не подлежат призыву в течение двух лет со дня увольнения со службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока службы. Также не будут призывать военнообязанных после освобождения из плена.



Также отсрочку от мобилизации будут иметь все лица с инвалидностью, однако им необходимо будет пройти проверку.

«Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6—12 месяцев (со следующим) прохождением военно-врачебной комиссии)», — говорится в законопроекте.

В то же время лица, имеющие статус ограниченно-пригодных, будут обязаны пройти проверку в течение 9 месяцев, после чего их статус будет определен как подходящий или непригодный к военной службе.

Уклонистов будет ждать блокировка счетов и запрет управлять авто

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право обратиться в суд, если человек в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования не явился в ТЦК или диппредставительства за рубежом.



Соответственно, по решению суда после обращения ТЦК предусмотрено:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины - на срок до выполнения обязательств по такому требованию;

временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

Наложение ареста на средства и другие ценности, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях.

Мобилизация. Иллюстрация: Midjourney

Военнообязанные украинцы за границей

Военнообязанным гражданам Украины в других странах не будут предоставлять консульские услуги, если они не будут иметь военно-учетных документов. Однако это касается обращений в зарубежные дипломатические учреждения от мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами. Исключениями являются следующие случаи:

оформление удостоверения на возвращение в Украину;

предоставление консульских услуг в отношении детей, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершение действий по заявлениям граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за рубежом.

Мобилизация осужденных, но есть нюанс

Документ предусматривает, что добровольно могут призваться в армию осужденные с условным сроком. При этом для добровольной мобилизации осужденных предусматриваются ограничения. Так, новые правила не будет касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности Украины, а также таких статей:

402 — неповиновение;

403 — неисполнение приказа;

404 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 — угроза или насилие в отношении начальника;

406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 — дезертирство;

409 — уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;

410 — похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;

411 — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 — бездействие военной власти;

426-1 — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;

427 — сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 — оставление гибнущего военного корабля;

429 — самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 — добровольная сдача в плен;

431 - преступные действия находящегося в плен военнослужащего;

432 — мародерство;

433 — насилие над населением в районе военных действий;

437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

438 — нарушение законов и обычаев войны;

439 — применение оружия массового уничтожения;

440 — разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;

441 — экоцид;

442 — геноцид.

Стоит отметить, что сейчас у осужденных в Украине нет права мобилизоваться в армию даже по собственному желанию.