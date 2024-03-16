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Обучение для украинских госслужащих в Польше: подготовка к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Юлия Войнар
16 марта 2024, 16:52

Обучение для украинских госслужащих в Польше: подготовка к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Фото: проект Natolin4Capacity Building Фото: проект Natolin4Capacity Building

Опять студенты. Украинские чиновники — на обучении в польском вузе. Уже 44 госслужащих прошли образовательный курс по вопросам европейской интеграции в Колледже Европы в Натолине в рамках двухмесячной программы Natolin4Capacity Building. Это не просто обучение ради диплома. Всех выпускников курса будут привлекать к обеспечению переговорного процесса по членству Украины в ЕС.

Стартовал проект 2 ноября 2023 года. Каждые два месяца в Польшу приезжают украинские чиновники, которые получают необходимые для переговоров с ЕС навыки в стенах Колледжа Европы в Натолине. К слову, этот Колледж — институт последипломного высшего образования именно в области европейской интеграции. Более 30 лет Натолин готовит профессионалов в этой области из стран ЕС и государств-соседей.

В группе, которая проходила обучение с 10 января по 2 марта, были представители Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, трех министерств — аграрной политики, защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также экономики, Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственной аудиторской службы. Это уже седьмая группа с начала курса. Главная цель этого цикла обучения — подготовка к переговорам о членстве Украины в ЕС по пятому кластеру «Ресурсы, сельское хозяйство и сплочение».

Проект Natolin4Capacity Building существует с января 2021 года и полностью финансируется Евросоюзом. Два года назад из-за полномасштабного вторжения России в Украину программа претерпела существенные изменения, рассказывает руководитель Natolin4Capacity Building Тадеуш Козек.

«С самого начала проект задумывался немного по-другому, но вместе с нашими партнерами из Украины и Европейской Комиссией мы решили изменить его цель. Главным образом мы перенаправили его на обучение высокопоставленных чиновников государственной администрации Украины в области европейской интеграции, чтобы помочь подготовиться к переговорам о членстве Украины в Евросоюзе. Наша главная цель заключается в определении тем, которые являются сложными в переговорах с Европейской Комиссией, то есть могут представлять определенные проблемы. И именно над этими темами участники работают во время участия в проекте», — рассказал Козек.

Программа для участников очень насыщенная, обучение начинается на следующий день после приезда в Польшу. Почти ежедневно проходят занятия и встречи с экспертами — это лекции, практикумы, симуляции переговоров. В рамках обучения организованы встречи с непосредственными участниками переговорного процесса, в том числе из Польши, Хорватии и Северной Македонии. Как отмечает Тадеуш Козек, среди самых больших сложностей, с которыми сталкиваются украинские госслужащие в подготовке к переговорам по вступлению в ЕС — это, собственно, отсутствие практических навыков. И именно поэтому к процессу обучения привлекли экспертов, которые были или являются участниками переговоров по присоединению той или иной страны к Евросоюзу и могут поделиться своим опытом. 

Занятия проходят в Колледже Европы в Натолине в Варшаве и в Европейском институте в Лодзи. Участники курса работают с менторами над своими аналитическими работами. Также программа включает встречи с представителями профильных министерств и организаций в Польше и учебный визит в Брюссель.

Знания, которые госслужащие получили в рамках проекта Natolin4CapacityBuilding, называют уникальными, ведь каждый участник программы мог не только получить полезную информацию и знакомства, но и понять всю рутину работы, которую нужно будет делать в процессе Евроинтеграции.

«У нас были двусторонние встречи с экспертами из разных стран-членов ЕС. Также имели возможность пообщаться с Генеральными директоратами Европейской Комиссии в Брюсселе. Лучше всего это то, что теперь мы имеем личные контакты. Мы уже знаем людей. Мы чувствуем и понимаем, как на самом деле работает система в Европейской Комиссии, как Польша работает с Европейской Комиссией и другими учреждениями. Я считаю, что каждый государственный служащий из Украины должен принять участие в этом проекте, в этой программе, или, возможно, подобной, чтобы понять, как работает Евросоюз и что значит быть его частью», — говорит Василий Антоненко, руководитель рабочей группы по санитарным и фитосанитарным мерам в правительственном офисе по координации Европейской и Евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Это очень мощный проект с профессиональной командой. Мне представилась возможность получить знания и опыт, которым делятся эксперты из разных областей. Все это связано с европейской интеграцией и новыми связями, новыми возможностями, новыми вызовами. Я горжусь, что являюсь частью этого проекта. Остается продолжать двигаться вперед вместе», — поделилась Юлия Беловицкая, заместитель директора юридического отдела Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Проект продлится до июня этого года. В Польшу на днях прибыла новая группа «студентов». В целом же в рамках Natolin4CapacityBuilding подготовку пройдут более полусотни украинских государственных служащих и охватят 6 кластеров и 33 переговорных раздела, предусмотренных переговорным процессом относительно членства в ЕС. 

Для всех желающих, кто не попал на оффлайн-обучение, предлагают онлайн. На сайте образовательной платформы для госслужащих есть 16 курсов по европейской интеграции и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Они доступны как на украинском, так и на английском языках. Сейчас на платформе зарегистрировано более 6 тысяч пользователей. Это представители как центральных, так и региональных госучреждений. Чтобы начать обучение на платформе, нужно зарегистрироваться на онлайн-курсы на портале управления знаниями Нацагентства по вопросам госслужбы.  

Европейский проект реализуется в сотрудничестве с украинской стороной, а именно Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции и Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы.

Материал подготовлен при помощи MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.

ТЕГИ

Организации
Natolin4Capacity Building
Места
Польша

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