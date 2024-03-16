Навчання для українських держслужбовців у Польщі: підготовка до переговорів щодо вступу України до ЄС

Фото: проєкт Natolin4Capacity Building

Знову студенти. Українські чиновники — на навчанні у польському виші. Уже 44 держслужбовця пройшли освітній курс з питань європейської інтеграції в Коледжі Європи в Натоліні у рамках двомісячної програми Natolin4Capacity Building. Це не просто навчання задля диплома. Усіх випускників курсу залучатимуть до забезпечення переговорного процесу щодо членства України в ЄС.



Стартував проєкт 2 листопада 2023 року. Кожні два місяці до Польщі приїжджають українські чиновники, які отримують необхідні для перемовин з ЄС навички в стінах Коледжу Європи у Натоліні. До слова, цей Коледж — це інституція післядипломної вищої освіти саме у галузі європейської інтеграції. Більше ніж 30 років Натолін готує професіоналів у цій галузі з країн ЄС та держав-сусідок.



У групі, яка навчалась із 10 січня по 2 березня, були представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, трьох міністерств — аграрної політики, захисту довкілля та природних ресурсів, а також економіки, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру та Державної аудиторської служби. Це вже сьома група від початку курсу. Головна мета цього циклу навчання — підготовка до переговорів про членство України в ЄС за п’ятим кластером «Ресурси, сільське господарство та згуртування».

Проєкт Natolin4Capacity Building існує з січня 2021 року й повністю фінансується Євросоюзом. Два роки тому, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, програма зазнала суттєвих змін, розповідає керівник Natolin4Capacity Building Тадеуш Козек.



«Із самого початку проєкт задумувався трохи по-іншому, але разом з нашими партнерами з України і Європейською Комісією ми вирішили змінити його ціль. Головним чином ми перенаправили його на навчання високопосадовців державної адміністрації України в галузі європейської інтеграції, щоб допомогти підготуватися до переговорів про членство України в Євросоюзі. Наша головна мета полягає у визначенні тем, які є складними у переговорах з Європейською Комісією, тобто можуть становити певні проблеми. І саме над цими темами учасники працюють під час участі в проєкті», — розповів Козек.

Програма для учасників дуже насичена, навчання починається на наступний день після приїзду до Польщі. Майже щодня відбуваються заняття та зустрічі з експертами — це лекції, практикуми, симуляції переговорів. У рамках навчання організовані зустрічі з безпосередніми учасниками переговорного процесу, в тому числі з Польщі, Хорватії та Північної Македонії. Як наголошує Тадеуш Козек, серед найбільших складнощів, з якими стикаються українські держслужбовці у підготовці до перемовин щодо вступу в ЄС — це, власне, відсутність практичних навичок. І саме тому до процесу навчання залучили експертів, які були або є учасниками переговорів з приєднання тієї чи іншої країни до Євросоюзу і можуть поділитися своїм досвідом.



Заняття проходять у Коледжі Європи в Натоліні у Варшаві та в Європейському інституті в Лодзі. Учасники курсу працюють з менторами над своїми аналітичними роботами. Також програма включає зустрічі з представниками профільних міністерств та організацій в Польщі та навчальний візит у Брюссель.

Знання, які отримали у межах проєкту Natolin4CapacityBuilding, держслужбовці називають унікальними, адже кожен учасник програми міг не лише отримати корисну інформацію та знайомства, а й зрозуміти всю рутину роботи, яку потрібно буде робити в процесі Євроінтеграції.



«У нас були двосторонні зустрічі з експертами з різних країн-членів ЄС. Також мали можливість поспілкуватися з Генеральними директоратами Європейської Комісії у Брюсселі. Найкраще це те, що тепер ми маємо особисті контакти. Ми вже знаємо людей. Ми відчуваємо і розуміємо, як насправді працює система в Європейській Комісії, як Польща працює з Європейською Комісією та іншими установами. Я вважаю, що кожен державний службовець з України має взяти участь у цьому проєкті, у цій програмі, або, можливо, подібній, щоб зрозуміти, як працює Євросоюз і що значить бути його частиною», — розповідає Василь Антоненко, керівник робочої групи з санітарних та фітосанітарних заходів в урядовому офісі з координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Це дуже потужний проєкт з професійною командою. Мені випала нагода здобути знання та досвід, яким діляться експерти з різних галузей. Все це пов'язано з європейською інтеграцією та новими зв'язками, новими можливостями, новими викликами. Я пишаюся, що є частиною цього проєкту. Залишається продовжувати рухатись вперед разом», — каже Юлія Біловицька, заступниця директора юридичного відділу Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України.

Проєкт триватиме до червня цього року. До Польщі днями прибула нова група «студентів". Загалом же у рамках Natolin4CapacityBuilding підготовку пройдуть більше пів сотні українських державних службовців й охоплять 6 кластерів та 33 переговорні розділи, передбачених переговорним процесом щодо членства в ЄС.



Для усіх охочих, хто не потрапив на офлайн-навчання, пропонують онлайн. На сайті освітньої платформи для держслужбовців є 16 курсів з європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони доступні як українською, так й англійською мовами. Нині на платформі зареєстровано понад 6 тисяч користувачів. Це представники як центральних, так і регіональних держустанов. Щоб почати навчання на платформі, потрібно зареєструватись на онлайн-курси на порталі управління знаннями Нацагентства з питань держслужби.



Європейський проєкт реалізується у співпраці з українською стороною, а саме Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Національним агентством України з питань державної служби.

Матеріал підготовлено за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.