Что расскажут фотографии? В Польше исследовали психическое здоровье и настроения детей из Украины

Фото, сделанные детьми на Polaroid во время исследования. Фото предоставлено UNICEF

Украинские дети в Польше получили фотоаппараты Polaroid и начали снимать мир вокруг себя. Они фотографировали свои безопасные места в доме, ежедневную рутину, как выполнение домашних заданий, и все, что имеет для них значение — от игрушек до домашних любимцев. Развлечение на самом деле носило исследовательский характер — на основе снимков с помощью метода Photovoice и последующей работы в фокус-группах эксперты исследовали благополучие и самочувствие детей. Инициатива стала важной частью отчета, опубликованного фондом UNICEF совместно с фондами Plan International и Save the Children.

Открыться через фото

С началом полномасштабного вторжения Польша приютила рекордное количество несовершеннолетних беженцев из Украины. Польское правительство говорит о 286 тысячах украинских детей, охваченных местной системой образования. В целом же, если учитывать тех школьников, которые учатся онлайн или посещают украинские учебные заведения в Польше, то цифра будет больше как минимум в 1,5 раза.



С подбором участников исследования UNICEF помогали Центр гражданского образования (CEO), EduHub и фонд «Несокрушимая Украина». Последний известен тем, что открыл три украинские школы — в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, где сейчас учатся 1500 учеников. Всего в исследовании приняли участие 104 участника возрастом от 8 до 17 лет.



— Фотоснимки отлично иллюстрировали повседневную жизнь украинских детей-беженцев, которые пытаются найти свое место в чужой стране и как-то адаптироваться, несмотря на все психические трудности, пережитые потери, травмы в результате войны, — говорит Марина Юсин, руководительница отдела коммуникаций Фонда «Несокрушимая Украина». — Если было тяжело, фотография демонстрировала и такое состояние. Один старшеклассник сфотографировался, положив голову на ноутбук от усталости, потому что как раз писал много итоговых работ одновременно в обеих школах (украинской и польской. — Ред.). Через фото дети открылись больше, чем если бы просто делились словами.

Дарья Мохонько, ученица польского техникума и участник фокус-групп от «Несокрушимой Украины» выступает на презентации отчета в Варшаве. Фото предоставлено UNICEF

Трудности возникают до сих пор

Исследование продолжалось с весны. Официальная же презентация отчета состоялась в Варшаве в ноябре. Говорили о трех важных составляющих исследования: психическом здоровье, образовании и интеграции украинских детей в польское общество.



Один из ключевых выводов исследования — 46% опрошенных школьников из Украины хотят вернуться домой. Они скучают по знакомым в Украине, родным местам, а особенно по домашним животным.



Кроме того, некоторые дети из Украины сообщили, что сталкивались с дискриминацией в школе — как со стороны учителей, так и от одноклассников.



Оторванные от своего дома и привычных мест, дети отметили, что стрессуют. В результате — много спят и часто переедают. Однако, они в основном осознают свое состояние и имеют желание поговорить о своем психическом здоровье с «каким-то специалистом». Украинские дети, посещающие польские школы, отметили, что несмотря на языковой барьер и адаптацию к новой системе образования, посещение школы обеспечило им ежедневную рутину и «нормализовало» жизнь. Однако, ответы различались.



Украинские дети, посещающие польские школы, отметили, что несмотря на языковой барьер и адаптацию к новой системе образования, посещение школы обеспечило им ежедневную рутину и «нормализовало» жизнь. Однако, ответы различались.



— Выводы отчета даже немного удивили. Например, я ожидала, что большинство людей позитивнее отзовется о польском обществе, а многие дети сказали, что до сих пор возникают трудности в общении с поляками, — говорит Мария Белицкая, ученица «Первой украинской школы» в Кракове.

Дарья Мохонько, Мария Белицкая и доктор Rashed Mustafa Sarwar, UNICEF Country Coordinator на обсуждении отчета в офисе UNICEF в Варшаве. Фото предоставлено UNICEF

В частности, о неприятных эпизодах в общении с учителями в польской школе говорит также Оксана Хронина, переселенка из Николаева. Ее дочь, 14-летняя София, сменила в Польше две школы. Сначала училась в Ополе, а затем — в Варшаве. И если в первой имела комфортные условия для получения образования, то во второй стала объектом придирчивого отношения.



— Вместо того, чтобы подтянуть ребенка, который не знает польского, учителя ставили «единицы», — говорит Оксана Хронина. — Так ребенок гас, гас и наконец погас. Еще кто-то из педагогов, особенно старшего возраста, активно транслировал свое плохое отношение к украинцам на детей. Согласно опросу, для многих детей чрезвычайно сложным и истощающим заданием стало онлайн-обучение в украинской школе, ведь приходится проводить много времени перед экраном. Чаще всего страдает и организация процесса. По словам Елены Хрониной, переселенки из Николаева, для ее дочери онлайн-обучение также не стало успешным решением:



— Онлайн-обучение в украинской школе не решило наших проблем. Дочь не понимала материала. Так оценки ставили, но знаний не было. К слову, на трудности с онлайн-обучением жаловались и другие участники исследования. Для девятиклассницы Насти Латышевой, беженки из Киева, уроки по интернету в сочетании с посещением польской школы стали неподъемным бременем.



— Дочь, которая всегда была дружелюбна и любит общаться с ровесниками, из-за отсутствия друзей в польской школе скатилась в депрессивное состояние, плакала, говорила, что очень хочет вернуться домой. Особенно после того, как одноклассник спросил: «Что ты здесь делаешь? Езжай в Украину!», — говорит Надежда Филоненко, мама Насти. Однако, педагоги той польской школы оказались очень внимательными к семье — классный руководитель интересовалась их бытом и благополучием, спрашивала, хватает ли денег на еду. В то же время родители одноклассников из польской школы по собственной инициативе оплачивали их долю в школьных денежных сборах.

Фото, сделанные детьми на Polaroid во время исследования. Фото предоставлено UNICEF

Рекомендации к выполнению

Результаты исследования будут приняты на вооружение польскими органами власти, общественными и неправительственными организациями. Уже наметились конкретные шаги в области психического здоровья и психосоциального благополучия. Чтобы украинские дети-беженцы имели полноценный доступ к специализированным бесплатным услугам по психическому здоровью, к их помощи будут привлекать украиноязычных специалистов.



— Ранее Польша не имела такого опыта приема беженцев, — говорит Ольга Яблонская, менеджерка по коммуникациям и адвокации фонда Save the Children Polska. — До сих пор польские педагоги справлялись с украинскими детьми сами. Теперь мы будем им помогать. Будем работать также на улучшение атмосферы в семьях — с ненавязчивой помощью их родителям, в основном женщинам, которые приехали с детьми в Польшу. Наш опыт работы с детьми-беженцами может быть очень полезным для других европейских стран.

На помощь украинским детям в польских школах обещают привлечь больше межкультурных ассистентов, повысить их осведомленность о социальной и культурной сплоченности, чувствительности к конфликтам, антидискриминационных практиках.



Успешную интеграцию должно ускорить создание общего пространства для детей, где польские и украинские дети могли бы встречаться, играть, проводить время вместе вне школы. Также активно внедрятся механизмы обратной связи в школах, чтобы беженцы могли безопасно сообщать о проблемах, которые их волнуют.



Фонд UNICEF совместно с фондами Plan International и Save the Children создали также укороченную версию отчета специально для детей, которые приняли участие в исследовании и надеются на помощь общественных организаций в решении своих проблем.



Материал подготовлен при поддержке MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.