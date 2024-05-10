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Электронный кабинет военнообязанного: как будет работать и что нужно знать

Новости Донбасса
10 мая 2024, 16:40

Электронный кабинет военнообязанного: как будет работать и что нужно знать

Запуск электронного кабинета военнообязанного ожидается 18 мая. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E Запуск электронного кабинета военнообязанного ожидается 18 мая. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

В Украине 18 мая вступит в силу Закон о мобилизации. Тогда, согласно документу, военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете, который также запустят 18 мая. О том, как будет работать новый сервис — в материале «Новостей Донбасса».

В ТЦК идти не надо?

Сейчас обновить персональные данные военнообязанным можно только, придя с документами в территориальный центр комплектования. Это создает неудобства из-за больших очередей. Однако в дальнейшем достаточно будет зайти в мобильное приложение и занести необходимую информацию в нужные поля, уверяют в Минобороны.

Так, по словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко приложение уже разрабатывают специалисты. Его можно будет загрузить в App Store и Google Play Market.

«Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три «поля» и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберіг» для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть о тебе в реестре», – сказала она.

По словам Черногоренко, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением и не посещать ТЦК. При этом она добавила, что в дальнейшем для уточнения других данных, при необходимости, сотрудник свяжется с военнообязанным.

«Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК», – добавила заместитель министра.

Она уточнила, что обновить данные можно будет откуда угодно, в частности находясь за пределами Украины.

«Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно. Для первичного долга, который является сейчас таким критическим, прямым, обновить свои данные, полностью будет достаточно того процесса, который будет запущен в приложении. Это очень классная возможность, чтобы не стоять в очередях, не присутствовать физически, а очень просто и оперативно обновить свои данные», – подчеркнула Черногоренко.

Работник ТЦК. Иллюстрация: Новости Донбасса с помощью DALL·E

Как воспользоваться е-кабинетом?

Электронный кабинет будет функционировать на основе уже созданного в Украине Единого реестра военнообязанных «Оберіг». Формальный его запуск состоялся еще в марте 2023 года. В этой базе собраны данные из шести госреестров:

  • Государственной налоговой службы;
  • Министерства юстиции;
  • Государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • Государственной судебной администрации;
  • Государственной пограничной службы;
  • Министерства образования и науки.

Из «Оберіга» в электронный кабинет военнообязанного подтянутся определенные данные из перечисленных реестров (перечень не полный):

  • ФИО, дата рождения, пол;
  • паспортные данные, налоговый номер;
  • место жительства;
  • семейное положение, сведения о членах семьи, состояние здоровья;
  • данные об образовании, специализации;
  • место работы;
  • сведения о судимости, уголовной ответственности и другие.

Чтобы воспользоваться е-кабинетом, прежде всего необходимо будет загрузить приложение, когда оно будет доступно в App Store или Google Play Market. Далее военнообязанный должен:

  • авторизоваться через BankID;
  • заполнить необходимые «поля»: номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Обязателен ли е-кабинет?

Регистрация в электронном кабинете является добровольной. Перед принятием Закона о мобилизации по этому поводу велись дискуссии. Предлагалось, чтобы с помощью такого инструмента работники ТЦК присылали всем гражданам призывного возраста повестки. Однако эту норму из документа убрали. Электронных повесток в приложении не будет.

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