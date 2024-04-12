В Украине усиливают мобилизацию: новый закон и его ключевые нормы

Украинский военный на службе. Фото: Генштаб ВСУ

11 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации (№ 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»). Голосами «за» документ поддержали 283 народных депутата. Что предусматривает новый закон, как будет происходить мобилизация гражданских, какие категории не будут подлежать призыву на военную службу, на кого будет распространяться бронирование и что ждет уклонистов — разбирались «Новости Донбасса».

«Держим оборону из последних сил»

В первом чтении законопроект ВР приняла еще 7 февраля текущего года. Но в течение этого времени к нему подали более 4 тысяч правок. Поэтому окончательный вариант документа существенно отличается от предложенного изначально.



В сессионном зале во время голосования присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, командующий Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль и командиры некоторых бригад.



«Я уверен, что у нас с вами объединяет одна цель — это одержать победу. Вооруженные силы и другие военные формирования делают все, чтобы мы получили эту победу как можно скорее. Ситуация на фронте сложная. Противник превышает нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава. Этот закон нам очень необходим. Мы держим оборону из последних сил», — сказал Содоль перед началом голосования.

Военное руководство на голосовании в Верховной Раде. Фото: Генштаб ВСУ

Какие изменения ждут военнообязанных?

Одна из ключевых задач закона — поставить на учет всех военнообязанных и обновить их данные, что значительно упростит процесс мобилизации. Отныне Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут иметь актуальную информацию о потенциальных военнослужащих.



Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Они должны сами обратиться для получения военно-учетных документов, чтобы представители ТЦК не «ловили» их на улице.



Мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника, который регистрируется добровольно. В течение двух месяцев после опубликования закона правительство должно обеспечить создание и функционирование е-кабинета.



Электронные повестки гражданам не будут отправлять — вручать только в бумажном виде.



Также мужчины должны иметь и носить при себе военно-учетные документы (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять их по требованию полиции или работников ТЦК. Документы человека смогут проверить в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Тот, кто осуществляет проверку, по закону, должен весь процесс фиксировать на камеру или телефон.

Для тех, кто проживает за границей или выезжает:

необходимо стать на воинский учет в Украине (процедуру будет определять Кабинет министров);

получить консульские услуги в зарубежных дипломатических учреждениях Украины военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут, если обновили военно-учетные данные;

паспорт и загранпаспорт военнообязанные смогут оформить только при наличии военно-учетных документов;

военно-учетный документ необходимо предъявлять, в частности, и по требованию пограничника в пункте пропуска через госграницу или в пограничной полосе.

Принятый закон также предусматривает, что на военную службу могут призвать осужденных к условному сроку — они будут служить в специализированных подразделениях воинских частей. Тех, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины, призывать не будут.

Мобилизация женщин

Обязательной мобилизации женщин в Украине не будет. На воинский учет должны стать те, кто имеют медицинское или фармацевтическое образование и пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту. Женщины, профессия которых родственна с военно-учетной специальностью, могут стать на учет по желанию. Во время военного положения женщин на воинском учете будут призывать добровольно. В мирное же время они могут поступить на военную службу или службу в военном резерве только добровольно — по контракту.

Введение базовой военной службы

Вместо срочной в Украине отныне вводят базовую военную службу. Ее должны проходить граждане от 18 до 25 лет. Выбрать период прохождения службы до того, как человеку исполнится 24 года, он может самостоятельно.



В мирное время она продлится до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев — профессиональная подготовка. Во время военного положения — до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух — профессиональная.



Направлять граждан на прохождение базовой военной службы будут районные госадминистрации во взаимодействии с ТЦК и органами местного самоуправления.



С 1 сентября 2025 года начнется введение базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях любой формы собственности. Мужчины обязаны ее проходить, а женщины — по добровольному согласию. При этом студенты вузов могут не проходить базовую общевойсковую подготовку, если они по состоянию здоровья признаны непригодными, или уже служили в Украине или других государствах (до получения украинского гражданства).



Мужчины до 60 лет, которые не пройдут базовую общевойсковую подготовку или военную службу, не смогут работать на госслужбе или начать работу в органах местного самоуправления, прокуратуре и полиции. Исключение — непригодные к службе по состоянию здоровья.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Кто не подлежит призыву?

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации следующие категории граждан:

непригодные по состоянию здоровья (что подтверждено заключением ВВК) или возрасту;

люди, которые в соответствии с заключением ВВК признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев. После завершения этого срока они обязаны пройти ВЛК;

забронированные работники;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т. п., а также когда человек самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

усыновители, опекуны, попечители и другие лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (-ми) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины во время Революции Достоинства;

близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС, полномасштабной войны.

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования.

соискатели образования зачислены в интернатуру.

граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (они могут быть призваны на военную службу по собственному согласию);

военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию).

Также призыву не подлежат соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше предыдущего.



Научным и научно-педагогическим работникам могут предоставить отсрочку при условии, что они работают в учебных заведениях на 0,75 ставки и более.

Отсрочка от мобилизации



Согласно закону, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют:

министры и их заместители, руководители госорганов и органов государственного управления;

дипломаты;

народные депутаты и депутаты Верховной Рады Крыма, уполномоченный ВР по правам человека, председатель и члены Счетной палаты;

судьи, в частности Конституционного суда Украины, члены и дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии;

работники органов военного управления Минобороны, ВСУ, Госспецтранса, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Управления госохраны, аппарата и экспертной службы МВД;

госслужащие, которые обеспечивают деятельность президента, парламента и правительства.

ТЦК проверяет основания для предоставления отсрочки и оформляет ее, в частности с помощью Госреестра призывников. Порядок устанавливается Кабмином.

Категории военнообязанных, на которых распространяется бронирование

Прежде всего речь идет о правоохранителях, сотрудниках БЭБ, ГСЧС, ГБР. Также бронировать военнообязанных, которые работают или проходят службу:

на критически важных предприятиях;

в органах государственной власти (категории А — 100 %, Б, В — 50 %), других госорганах;

в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

службе судебной охраны, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования;

патронатных службах органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Кроме того, каждый депутат ВРУ может забронировать двух своих помощников.



Порядок, критерии, перечень должностей и профессий тех, у кого будет действовать бронь, будут определяться принятым законом и отдельными актами Кабмина.

Что с демобилизацией?

Норма о демобилизации военных после 36 месяцев службы была прописана в первой версии проекта закона, однако накануне голосования ее исключили. Объяснили это тем, что вопрос демобилизации должен быть четко прописан в отдельном законопроекте. Поэтому теперь чиновники должны разработать и зарегистрировать в парламенте проекты законов по совершенствованию механизмов ротации военных во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.



При этом документом определен перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые дают право уволиться с военной службы. Таковыми являются:

необходимость постоянно ухаживать за женой (мужем) с инвалидностью I или II группы, а также III группы, установленной вследствие онкозаболевания или отсутствия конечностей и тому подобное;

беременность;

самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка, усыновление;

воспитание несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Также право уволиться с военной службы в запас имеют военнослужащие, вернувшиеся из плена. В случае продолжения службы они имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск на 90 дней.

Ограничения для уклонистов

Тех, кто уклоняется от мобилизации, будут ограничивать в праве пользования собственным транспортным средством — по решению суда.



Если человек не появляется по повестке, отказывается проходить медосмотр, уточнять военно-учетные данные, руководитель ТЦК обращается в полицию с требованием задержать его и доставить в центр. Если полиция нарушителя не найдет, ему в течение 5 дней пришлют требование о выполнении обязанностей — по почте в бумажной форме. Требование будет считаться врученным, даже если человек не получил его на руки. На выполнение дают 10 дней. Далее ТЦК обращается в суд и просит временно ограничить гражданина в праве управления собственным транспортом во время мобилизации — до выполнения или отзыва требования.



Также Рада уже приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает установление конкретных штрафов за нарушение законодательства о воинском учете и мобилизации. Поэтому впоследствии перечень ограничений может расшириться.



Закон о мобилизации вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент.