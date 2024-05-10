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Електронний кабінет військовозобов’язаного: як працюватиме та що потрібно знати

Новини Донбасу
10 травня 2024, 16:40

Електронний кабінет військовозобов’язаного: як працюватиме та що потрібно знати

Запуск електронного кабінету військовозобов’язаного очікується 18 травня. Ілюстрація: «Новини Донбасу» за допомогою DALL·E Запуск електронного кабінету військовозобов’язаного очікується 18 травня. Ілюстрація: «Новини Донбасу» за допомогою DALL·E

В Україні 18 травня набуде чинності Закон про мобілізацію. Тоді, згідно із документом, військовозобов'язані чоловіки упродовж 60 днів мають оновити свої дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж в електронному кабінеті, який також запустять 18 травня. Про те, як працюватиме новий сервіс — у матеріалі «Новин Донбасу».

У ТЦК йти не треба?

Нині оновити персональні дані військовозобов’язані можуть лише тоді, коли прийдуть із документами до територіального центру комплектування. Це створює незручності для людей через великі черги. Однак надалі достатньо буде зайти у мобільний застосунок і ввести необхідну інформацію у потрібні поля, – запевняють у Міноборони.

Так, за словами заступниці Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, застосунок вже розробляють фахівці. Його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

«Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція —  авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб переглянути, які особисті дані є в реєстрі», — сказала Черногоренко.

За її словами, аби оновити дані, достатньо буде скористатися додатком і не відвідувати ТЦК. При цьому заступниця міністра додала, що надалі для уточнення інших даних за потреби працівник зв’яжеться із військовозобов’язаним.

«Буде змога зробити це дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і далі це буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК», – додала Черногоренко.

Вона уточнила, що оновити дані можна буде звідки завгодно, зокрема перебуваючи за межами України.

«Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які користуватимуться цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно. Для первинного обов’язку, який є зараз таким критичним, прямим, оновити свої дані, цілком буде достатньо того процесу, який буде запущено у застосунку. Це дуже класна можливість, аби не стояти в чергах, а дуже просто і оперативно оновити свої дані», – наголосила Черногоренко.

Працівник ТЦК. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

Як користуватися е-кабінетом?

Електронний кабінет функціонуватиме на основі вже створеного в Україні Єдиного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Формальний його запуск відбувся у березні 2023 року. У цій базі зібрані дані з шістьох держреєстрів:

  • Державної податкової служби;
  • Міністерства юстиції;
  • Державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Державної судової адміністрації;
  • Державної прикордонної служби;
  • Міністерства освіти та науки.

З «Оберега» до електронного кабінету військовозобов’язаного підтягнуться певні дані з перелічених реєстрів (перелік не повний):

  • ПІБ, дата народження, стать;
  • паспортні дані, податковий номер;
  • місце проживання;
  • сімейний стан, відомості про членів родини, стан здоровʼя;
  • дані про освіту, спеціалізацію;
  • місце роботи;
  • відомості про судимість, кримінальну відповідальність та інші.

Щоби скористатися е-кабінетом, передовсім необхідно завантажити додаток, коли він буде доступний в App Store або в Google Play Market. Далі військовозобов’язаний має:

  • авторизуватися через BankID;
  • заповнити необхідні поля, зазначивши номер телефону, адресу електронної пошти та місце фактичного проживання.

Чи обов’язковий е-кабінет?

Реєстрація у електронному кабінеті є добровільною. Перед ухваленням Закону про мобілізацію точилися дискусії з цього приводу. Пропонувалося, щоби за допомогою такого інструменту працівники ТЦК надсилали усім громадянам призовного віку повістки. Однак цю норму із документу прибрали. Електронних повісток у застосунку не буде.

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