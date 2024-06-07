«Мы победим, но для этого нам необходима мобилизация всего общества». Интервью с замкомандира 3-й ОШБр Жориным

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор Максим Жорин

В каких условиях украинских солдат — вчерашних гражданских — готовят к самым горячим участкам фронта, в чем недостатки некоторых центров подготовки бойцов и при каких условиях Украина победит быстрее всего? Об этом «Новостям Донбасса» рассказал экс-командир полка «Азов», майор ВСУ и заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.







— Ваша бригада всегда на самых ответственных участках фронта. Ее составляют исключительно профессиональные военные или так мастерски воюют бывшие гражданские?



— Если вы имеете в виду недавно пришедшее пополнение либо мобилизованных, то впоследствии они также воюют, как и все с первых дней полномасштабной войны, или даже со времен антитеррористической операции. Сегодня настолько высока динамика боев, что человек достаточно быстро учится всему: отличать артиллерию, делать сектор огня, прятаться и закапываться от дронов. Во-первых, сейчас обязательное общее обучение в учебных центрах, во-вторых, обязательное обучение внутри нашей бригады, прежде чем ты попадешь в то или иное подразделение. Внутри нашей бригады ты пройдешь обучение, а дальше ты еще будешь проходить адаптацию и обучение в подразделении. Тебя сначала будут привлекать к задачам, не связанными непосредственно с боями. Это будет вторая линия обеспечения, поддержки или эвакуации. И если ты себя нормально проявляешь, командир видит, что тебе можно доверять в стрессовых ситуациях, после этого уже вместе со своим отделением принимаешь участие в оборонных и штурмовых действиях, если ты находишься в подразделениях, выполняющих боевые задания.



— Достаточно ли эффективно тренируют солдат в учебных центрах подготовки? Готовы ли они сразу воевать на самых горячих участках фронта?



— Есть учебный центр, которым занимаются непосредственно ветераны, точнее военные, которые раньше проходили службу либо в «Азове», либо в Третьей штурмовой бригаде. Из основных сержантов и офицеров сформировали новый учебный центр, обучающий личный состав для Сухопутных войск и в том числе для Третьей штурмовой бригады. Так вот, в этом учебном центре я абсолютно уверен и знаю, что после выхода оттуда весь личный состав готов к выполнению боевых задач. Но даже после этого боец ​​будет все равно проходить определенную адаптацию уже в подразделении. Что касается всех других учебных центров, к сожалению, я не могу утверждать, что после всех них можно отправлять человека не только на боевое задание, а просто на военную службу с бытовыми задачами и проблемами. Речь не идет обо всех учебных центрах. Есть нормальные, в которых офицеры и сержанты реально пытаются что-то менять, современно обучать. Есть места, где уже военнослужащие, прошедшие боевой путь, и они с ним учат людей, то есть адекватны. Но также могу уверенно сказать, что абсолютно есть неадекватные, где остается абсолютно старая советская система обучения, даже вплоть до строевой подготовки, которая сейчас вообще никому не нужна и неинтересна. Система подготовки, подход к подготовке, отсутствие инициативы, отсутствие инновационных каких-либо решений, все это приводит к тому, что из некоторых учебных центров, которые сегодня существуют, где нужно просто полностью изменить весь руководящий состав, выходят военнослужащие, которых потом нужно снова еще раз учить.

Подготовка украинских воинов. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада

— Мы понимаем, что украинские воины работают с невероятной отдачей и фактически в условиях сверхчеловеческих возможностей. Впрочем, какими бы мотивированными и выносливыми они ни были — это не роботы, а живые люди. Что сейчас нужно, чтобы изменить ситуацию? Если это можно озвучить, какой процент украинских солдат крайне нуждается в ротации? Какого количества сил не хватает?



— В этом вопросе нет тактических решений. То есть кого-то на кого-то поменять, двоих привести, двух вывести. Это не решит вообще вопрос, даже если мы будем делать это батальонами, потому что сейчас реально абсолютно истощенные бригады. Я могу сказать по опыту наших людей. У нас личный состав достаточно молод. Но из-за того, что они все время находятся в таком состоянии в боях, постоянно истощены физически, психологически напряжены и у них к тридцати годам уже у большинства начинаются болезни, обычно появляющиеся у людей под пятьдесят лет. Сам организм не вывозит такую ​​нагрузку за столь долгий срок. И так или иначе, нужно человека выводить и давать ему отдыхать — и морально, и психологически, и физически, чтобы хоть немного восстанавливаться, потому что эти люди скоро будут просто рассыпаться. Реально у людей просто уже начинается куча болезней: с суставами, с сердечно-сосудистой системой, с нервной системой, с головой. Ну просто все сыпется в организме. Поэтому мы должны подходить к решению этого вопроса более глобально, и он должен решаться на государственном уровне. Этот вопрос все же касается адекватной постоянной мобилизации, постановления на учет. Нужно перестать заигрывать с этой аудиторией уклонистов, которую сегодня пытаются вообще сделать какой-нибудь модной культурой. Человеку должно быть унизительно и стыдно, а не записывать об этом клипы, какие-то песни. Мы должны принять для себя достаточно четкое понимание того, что демократия в этих вопросах не работает и не подходит. Равно как и во многих других вопросах, потому что у нас война. Такие решения придется принимать и нормальный учет мужского населения призывного возраста, а затем после этого нормальный призыв тех, кто нам нужен, а не тех, кто есть. Вот это сможет существенно решить вопрос с ротацией войск. Это не решит вопрос с демобилизацией на сегодняшний день, к сожалению, этого мы пока себе позволить не можем в таком положении, но как минимум с отдыхом, с ротацией этот вопрос решит.







— В то же время вы говорили, что в последнее время изменилась армия РФ. Война против Украины стала для них опытом. Верно ли, что они быстро учатся и делают работу над ошибками? Действительно ли основной вопрос в преобладании живой силы? Технически они так же что-то пытаются усовершенствовать?



— К сожалению, мы должны осознавать и откровенно говорить, что россияне во многом превосходят нас. Безусловно, прежде всего то, что касается поля боя — это количество личного состава и техники, с помощью которых они сейчас штурмуют по всем направлениям. Это просто безумное количество пехоты, которая со всех сторон бежит. Задание у нее просто добежать до наших позиций. У них запрет оказывать медицинскую помощь раненым. Если в одном отделении, из десяти человек шесть раненых упали, им нужна помощь, то четыре даже не возвращаются и бегут дальше. Просто задача добежать. У них есть количественное преимущество по пехоте и технике. Из реально неприятного, это преимущество по артиллерийским снарядам. И на некоторых, не на всех направлениях, но на некоторых также существует преимущество в дронах. И то, чего у нас вообще нет, — это авиация и авиационные бомбы и ракеты. Это пока мы сегодня вообще перекрыть не можем.



— Несмотря на то, что ВСУ держат оборону в Харьковской области, РФ накапливает войска. Это просто нескончаемый поток вражеской силы. По приблизительным подсчетам, сейчас в Харьковской области может быть сосредоточено до 200 тысяч российских солдат. Смогут ли они настолько увеличить группировку, чтобы прорвать нашу оборону?



— Основное, что мы должны понимать на Харьковском направлении, — это то, что россияне не смогли выполнить даже минимальную задачу, которую поставили перед собой, пользуясь теми силами, которые планировали привлечь. Это, в принципе, для них тоже абсолютно стандартная ситуация. Они никогда ни во время не укладываются, ни в задачи. Но это не говорит о том, что они не будут продолжать это делать. То есть не нужно обманывать себя, что сегодня относительно стабилизированная ситуация на Харьковском направлении свидетельствует о том, что у нас все хорошо. Это свидетельствует о том, что мы смогли на определенном этапе её стабилизировать. Россияне будут перебрасывать силы, и по планам у них — дальше двигаться на этом направлении. Они будут привлекать пехоту. Россияне могут себе позволить: если мы убьем там сто тысяч, они без проблем перебросят ещё пятьдесят, потом еще пятьдесят. Русские это показывали уже по нескольким направлениям. Так было и в Бахмуте, так было и в Авдеевке: когда заканчивались основные силы, которых по плану должно было хватить, они без проблем просто привлекли еще пятьдесят тысяч, а потом еще пятьдесят тысяч. Для РФ такие решения относительно легкие. Пехоты пока у российских оккупантов достаточно. Поэтому на Харьковском направлении ситуация всё равно будет оставаться напряженной, и бои там нас еще ждут.

Подбитая техника россиян на Харьковском направлении. Фото: кадр с видео Новостей Донбасса

Подбитая техника россиян на Харьковском направлении. Фото: кадр с видео Новостей Донбасса

— Больше всего РФ концентрируется в районе Волчанска, туда перебрасывают дополнительные бригады. По нашим защитникам бьют всем, чем только можно: артиллерия, авиация, плюс постоянные штурмы. Сколько может занять бой за Волчанск, и что нужно украинским солдатам, чтобы вытеснить армию РФ?



— Не люблю и не буду прогнозировать, это вообще не дело военных. Мы опираемся исключительно на те факты и обстановку, которые есть сейчас. Мы можем прогнозировать для себя сценарий или для врага. На этот момент военные действительно очень многое сделали для того, чтобы остановить продвижение врага. Ситуация не очень хорошая, потому что отчасти там бои в застройке, где всегда достаточно сложно воевать, выбивать, менять тактическое положение. В настоящее время те силы, которые там есть, эффективно выполняют свои задачи. Выбить теоретически возможно, но многое будет зависеть опять же от того, сколько еще сил перебросят россияне, сколько авиационных бомб они ещё сбросят. Есть моменты, на которые мы не можем влиять.



— Мы также были вынуждены направить на Харьковщину резервы с других направлений. И видим, что параллельно с этим тяжелые бои продолжаются в районе Часов Яра и Покровского направления. Мы можем заключить, что Россия сейчас проверяет, где могут быть слабые места в украинской обороне?



— Это абсолютно спланированные действия. Они поступают так, чтобы растянуть наши силы и ресурсы. Россияне понимают нашу ограниченность в ресурсах. И в отношении личного состава, и в отношении боеприпасов и всего и всего остального, они это прекрасно осознают. Это была одна из основных задач с самого начала на харьковском направлении. Это не Харьков. Они не собирались брать Харьков, их задача была растянуть нас еще больше, чтобы нам нечем было усиливать свои подразделения на трудных направлениях. Поэтому если сейчас они увидят, что этого там недостаточно и мы все равно там удерживаем, то они совершенно спокойно могут принять решение увеличить фронт, например, частично в Сумской области. То есть оккупанты себе это позволить могут, потому что россияне воюют армиями. А мы в это время батальонами, бригадами, а иногда ротно-тактическими группами.

— Сейчас у нас уже две наиболее горячие точки фронта: Часов Яр – Донецкая область и Харьковская область – Волчанск. Впрочем, по информации военных, РФ накапливает резервы для наступления еще на одном из направлений. То есть может открыться третий фронт. Вероятно, в Сумской области, потому что именно там, по данным пограничников, собирается российская группировка. Возможно наступление на Сумщине. Или это очередной маневр для оттягивания наших сил от главного направления — Покровского?



— Задача россиян на данном этапе – растянуть нас, и они будут растягивать столько, сколько им нужно. Но ведь это все равно наступательные действия, просто они не преследуют цель прорыва в глубину, на оперативное пространство. Они преследуют цель больше расширить линию фронта и тем самым растянуть наши силы и средства. Если при этом им удастся развить успех, его будут развивать и на Харьковском, и на Сумском направлениях. Однако эта задача для них уже второстепенна. Первоочередная задача — это не дать возможности нам вообще накопить хоть какие-то резервы и личный состав, включая боеприпасы.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор Максим Жорин. Фото: Жорин / Telegram

— Ваше личное мнение, как опытного военного, который видит войну изнутри. Что может остановить ее? В каких условиях мы можем победить?



— Мы в любом случае победим. Вопрос в том, когда, на каком этапе и в каком состоянии мы будем. Но чтобы это произошло раньше, нужны две основные вещи. Первая, самая главная, и она важнее любых боеприпасов, любой западной помощи и всего остального — это мобилизация общества. Она просто обязательна и необходима. Мобилизация общества в полном и всеобъемлющем смысле этого слова. Речь идет не о мужчинах, которые идут в армию, а о мобилизационном состоянии каждого украинца, находящегося здесь, который должен работать каждый день на победу. Пока такого состояния у нас не наблюдается. По крайней мере, я его не вижу. Это должно быть и в экономическом секторе, и среди гражданских. Это должно касаться и ВПК, и в политическом смысле. Пока этого, к сожалению, не произошло, и во многом из-за этого мы сегодня буксуем. Это самый главный вопрос для победы. Второе — это, безусловно, более серьёзное и довольно сложно корректное слово подобрать к действиям западных партнёров. Их позиция очень мягкая и слабая. И результатом этого стала потеря не только времени для нас, но и жизней украинцев, как среди военных, так и среди гражданского населения. Действия должны стать более категоричными. Запад должен осознать, что собственные интересы у каждого из них на данный момент не приоритетны по сравнению с тем, что может произойти, если Россия сможет существенно продвигаться, потому что это непосредственно угроза и для них. А я видел европейские армии и могу сказать, что им будет непросто. Это, опять же, очень мягко говоря. Поэтому есть смысл в том, чтобы помогать сегодня более эффективно нам и быть более категоричными, а не заигрывать с россиянами и продолжать вялую, сопливую дипломатию.