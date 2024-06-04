Приложение «Резерв+» и новые правила вручения повесток: что необходимо знать военнообязанным

18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации, принятый 11 апреля. Одновременно было запущено приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные могут обновить персональные данные. По состоянию на конец мая это уже сделали более 1,1 млн украинцев. Как работает приложение, кому его необходимо установить и как военнообязанные будут получать повестки — в материале «Новостей Донбасса».
Мужчины мобилизационного возраста, согласно требованию закона, должны уточнить учетные данные до 16 июля. Кроме приложения «Резерв+», это можно сделать в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). В министерстве обороны сообщили, что уже почти 55 тысяч граждан обновили данные в ЦПАУ и еще около 38 тысяч — в ТЦК.
Кроме того, с 18 мая через «Резерв+» данные уточнили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров — Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
Скачать его можно по ссылкам:
После установки на экране приветствия будет предложено авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в «Резерв+».
Авторизация через BankID возможна с помощью таких банков: «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Ощадбанк», Monobank, «Укрсиббанк», ПУМБ, «Сенс-банк» и «А-Банк».
Дальше последовательно появятся экраны, на которых надо подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail. Сразу же можно проверить правильность данных, после чего настроить вход в приложение.
При обновлении данных пользователь увидит имеющуюся персональную информацию из реестра «Оберіг»:
Как обновить данные с помощью «Резерв+» — подробно продемонстрировано в видеоинструкции.
До 18 июня приложение будет работать в тестовом режиме, а после в нем также появится QR-код, отсканировав который соответствующие структуры, полиция, пограничники, ТЦК, смогут сразу получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
Пользование приложением «Резерв+» не является обязательным. Однако, кабинет будет автоматически создан для каждого военнообязанного. Обновлять данные онлайн или офлайн выбирает каждый сам.
Это приложение — для военнообязанных, пояснили в Минобороны. Военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, устанавливать приложение и обновлять данные не нужно. Также оно не понадобится людям старше 60 лет и младше 18-ти.
В случае возникновения проблем в «Резерв+», например, если персональные данные не соответствуют действительности, украинцам советуют обратиться в сервисный центр поддержки приложения или непосредственно в ТЦК или ЦПАУ.
Инфографика: Минобороны
Обновление данных в «Резерве+» уже является выполнением требования законодательства. Дальнейшая коммуникация с представителями ТЦК будет происходить в обычном режиме. Приложение облегчает процедуру уточнения — человек не вынужден стоять в очередях.
Через приложение «Резерв+» повестки для явки в военкомат и на медицинскую комиссию не будут отправлять. Ее должны вручать лично или по почте. Рассылать их начнут с 18 июля, когда истечет 60-дневный срок, предоставленный на обновление военно-учетных данных.
16 мая 2024 года Кабмин принял постановление №560, которым утвердил порядок призыва граждан, где определен новый порядок вручения повесток. Согласно документу, выдавать повестки могут круглосуточно и в любом месте: по адресу проживания, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блокпостах, на улице.
Это имеют право делать работники ТЦК, а также:
При этом уполномоченные выдавать документ должны иметь соответствующее распоряжение от ТЦК. По требованию гражданина он должен показать документ, который подтвердит полномочия выдавать повестки (например, паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение).
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Ранее документ считали врученным только тогда, когда военнообязанный получит его лично и поставит свою подпись. Однако сейчас повестку могут прислать по почте — если человек не уточнил учетные данные в течение 60 отведенных дней.
«В документе указано, что после завершения 60-дневного срока обновления данных военнообязанным, резервистам может быть направлена повестка. Она направляется, в том числе и «Укрпочтой» — с расчетом, чтобы вызов был не ранее, чем через 14 дней соответственно с уведомлением о вручении. Если вы через «Резерв+» указали, что зарегистрированы там-то и там-то, а на самом деле живете в другом месте, можете даже не знать, что вам туда пришла повестка. Тогда документ остается на почте, далее — возвращается обратно и считается врученным. За то, что вы не явились по повестке может быть наложен штраф. Уже с 20 июня он составит от 17 до 34 тысяч грн», — пояснил юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.
Юрист уточнил, что вручение повестки теперь будет осуществляться под видеозапись или с фото-фиксацией. Если человек отказывается от документа, на месте составляется соответствующий акт, что также подтверждается видео-фиксацией. В дальнейшем на человека может быть наложено административное взыскание.
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