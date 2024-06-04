Приложение «Резерв+» и новые правила вручения повесток: что необходимо знать военнообязанным

Приложение «Резерв+». Фото: Минобороны Украины

18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации, принятый 11 апреля. Одновременно было запущено приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные могут обновить персональные данные. По состоянию на конец мая это уже сделали более 1,1 млн украинцев. Как работает приложение, кому его необходимо установить и как военнообязанные будут получать повестки — в материале «Новостей Донбасса».

Как воспользоваться приложением «Резерв+»

Мужчины мобилизационного возраста, согласно требованию закона, должны уточнить учетные данные до 16 июля. Кроме приложения «Резерв+», это можно сделать в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). В министерстве обороны сообщили, что уже почти 55 тысяч граждан обновили данные в ЦПАУ и еще около 38 тысяч — в ТЦК.



Кроме того, с 18 мая через «Резерв+» данные уточнили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди лидеров — Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Скачать его можно по ссылкам:

После установки на экране приветствия будет предложено авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в «Резерв+».



Авторизация через BankID возможна с помощью таких банков: «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Ощадбанк», Monobank, «Укрсиббанк», ПУМБ, «Сенс-банк» и «А-Банк».



Дальше последовательно появятся экраны, на которых надо подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail. Сразу же можно проверить правильность данных, после чего настроить вход в приложение.



При обновлении данных пользователь увидит имеющуюся персональную информацию из реестра «Оберіг»:

фамилия, имя, отчество;

вид учета/дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отсрочка/бронирование/дата окончания;

постановление ВВК относительно степени годности/дата последнего ВВК;

воинское звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

ИНН (код налогоплательщика);

уникальный номер в реестре «Оберіг»;

ТЦК, где состоит на учете;

находится ли человек в розыске.

Как обновить данные с помощью «Резерв+» — подробно продемонстрировано в видеоинструкции.

До 18 июня приложение будет работать в тестовом режиме, а после в нем также появится QR-код, отсканировав который соответствующие структуры, полиция, пограничники, ТЦК, смогут сразу получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.



Пользование приложением «Резерв+» не является обязательным. Однако, кабинет будет автоматически создан для каждого военнообязанного. Обновлять данные онлайн или офлайн выбирает каждый сам.

Кому нужно устанавливать «Резерв+»?

Это приложение — для военнообязанных, пояснили в Минобороны. Военнослужащим и женщинам, которые не стоят на воинском учете, устанавливать приложение и обновлять данные не нужно. Также оно не понадобится людям старше 60 лет и младше 18-ти.



В случае возникновения проблем в «Резерв+», например, если персональные данные не соответствуют действительности, украинцам советуют обратиться в сервисный центр поддержки приложения или непосредственно в ТЦК или ЦПАУ.

Инфографика: Минобороны

Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных в приложении?

Обновление данных в «Резерве+» уже является выполнением требования законодательства. Дальнейшая коммуникация с представителями ТЦК будет происходить в обычном режиме. Приложение облегчает процедуру уточнения — человек не вынужден стоять в очередях.

Будут ли отправлять повестки в приложении?

Через приложение «Резерв+» повестки для явки в военкомат и на медицинскую комиссию не будут отправлять. Ее должны вручать лично или по почте. Рассылать их начнут с 18 июля, когда истечет 60-дневный срок, предоставленный на обновление военно-учетных данных.

Кто и где может вручать повестки?

16 мая 2024 года Кабмин принял постановление №560, которым утвердил порядок призыва граждан, где определен новый порядок вручения повесток. Согласно документу, выдавать повестки могут круглосуточно и в любом месте: по адресу проживания, на месте работы или учебы, в общественном месте, на блокпостах, на улице.

Это имеют право делать работники ТЦК, а также:

представители органа местного самоуправления (сельского, поселкового, исполкомов городского совета);

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

председатели правления ОСМД дома, где живет военнообязанный.

При этом уполномоченные выдавать документ должны иметь соответствующее распоряжение от ТЦК. По требованию гражданина он должен показать документ, который подтвердит полномочия выдавать повестки (например, паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение).

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Повестки по почте

Ранее документ считали врученным только тогда, когда военнообязанный получит его лично и поставит свою подпись. Однако сейчас повестку могут прислать по почте — если человек не уточнил учетные данные в течение 60 отведенных дней.



«В документе указано, что после завершения 60-дневного срока обновления данных военнообязанным, резервистам может быть направлена повестка. Она направляется, в том числе и «Укрпочтой» — с расчетом, чтобы вызов был не ранее, чем через 14 дней соответственно с уведомлением о вручении. Если вы через «Резерв+» указали, что зарегистрированы там-то и там-то, а на самом деле живете в другом месте, можете даже не знать, что вам туда пришла повестка. Тогда документ остается на почте, далее — возвращается обратно и считается врученным. За то, что вы не явились по повестке может быть наложен штраф. Уже с 20 июня он составит от 17 до 34 тысяч грн», — пояснил юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.



Юрист уточнил, что вручение повестки теперь будет осуществляться под видеозапись или с фото-фиксацией. Если человек отказывается от документа, на месте составляется соответствующий акт, что также подтверждается видео-фиксацией. В дальнейшем на человека может быть наложено административное взыскание.