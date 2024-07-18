Мобилизация после 16 июля в Украине: чего ждать военнообязанным

Территориальный центр комплектования. Фото: Киевский городской ТЦК и СП

16-го июля — конечный срок, до которого военнообязанные должны были обновить данные в ТЦК, ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) или в приложении «Резерв+». По новому закону о мобилизации, мужчины 18–60 лет и некоторые категории женщин имели на это два месяца.



В обществе активно обсуждают, что же теперь будет как с теми, кто обновил свои данные, так и с теми, кто не обновлял. Ужесточится ли мобилизация, станет ли больше на улицах блокпостов и проверок военно-учетных документов? В этом разбирались «Новости Донбасса».







Около 3 миллионов человек обновили свои военные данные и это количество значительно превышает потребности ВСУ в мобилизации: поэтому не все, кто активизировал свои данные — будут призваны на военную службу, — сообщили в минобороны. А вот относительно тех, кто этого до 16 июля не сделал — совсем другой вопрос.

Какова цена не обновлённых данных

«Граждане, которые не обновили свои военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности. Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрен размер такой ответственности. С сегодняшнего дня она составляет от 17 тысяч до 25 с половиной тысяч гривен», — рассказал директор департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк.



Продлевать срок для обновления данных Минобороны не собирается. Там считают, что 60 дней для этого было достаточно. 16 июля — время икс, крайний срок от которого уже начинают действовать различные санкции.

Украинские военные. Фото: Киевский городской ТЦК и СП

Впрочем, это не означает, что уже не надо обновлять данные, тем кто этого не сделал до сих пор. Так же, как и не гарантирует обязательного штрафа. Он может быть наложен только в случае инициативы со стороны работников ТЦК и СП, если они обратят внимание, что тот или иной гражданин злостно уклоняется от постановки на учет.



«Законом Украины и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена процедура автоматического наложения штрафов. В соответствии с кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафов за выявленное административное правонарушение в течение трех месяцев с момента выявления этого правонарушения до одного года с момента его совершения», — отмечает Андрусяк.

Что делать, если не успел обновить данные?

Между тем в Минобороны Украины отметили, если человек не смог обновить свои данные к примеру из-за больничного — штраф все равно будет составляться, при этом военнообязанный сможет обжаловать решение в суде. Объяснили в оборонном ведомстве и информацию о том, кто будет иметь право выписывать протоколы.



«Полномочия о наложении штрафов имеют исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Факт выявления правонарушения может осуществить технический работник территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он может это увидеть по информации, которая есть в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, известная как система "Оберіг". Выявление факта этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола», — уточнил директор департамента кадровой политики МОУ.



Юристы отмечают, что при этом уплата человеком штрафа не освобождает от обязанности военной службы. Оплата штрафа является выполнением обязанности за нарушение — неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка — вызов на другую дату и неявка в эту дату — будет новым нарушением. Поэтому ограничения по количеству возможных вызовов по повестке — отсутствуют.

Для чего устанавливают блокпосты?

Много разговоров в соцсетях распространяется о том, что после 16 июля на дорогах увеличится количество блокпостов, которые будут останавливать мужчин и проверять, стоят ли они на воинском учете. Если нет — вручат повестки. Представительница ТЦК объясняет, что все будет происходить согласно законной процедуре.

Повестка. Фото: Киевский городской ТЦК и СП

«Да, само наличие блокпостов, оно предусматривает проверку документов, проверку грузов, само собой проверяется и выполнение воинского долга и принадлежность гражданина к воинскому учету. Это правило, которое вытекает. Но связывать наличие блокпостов, или усиление групп скажем так патрулирования полицией, это точно не в вопросах оповещения. Просто один из моментов проверки документов могут привлекаться представители территориального центра, полиции. Ну без этого никак, проверка документов, проверка военно-учетного документа», — объяснила офицер сектора мобилизационной и оборонной работы Лариса Козак.



Впрочем, если окажется что у человека, которого остановили не обновленные военные данные — ему действительно, согласно закону, могут предложить проехать вместе с представителями в ТЦК и на месте оформить повестку.



Поэтому тот, кто до 16 июля не обновил военные данные — все равно должен это сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг), или в приложении «Резерв +».

«В противном случае к таким людям в первую очередь будут обращаться повесткой», — подытожила представитель ТЦК.