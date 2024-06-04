Застосунок «Резерв+» та нові правила вручення повісток: що необхідно знати військовозобв’язаним

Додаток "Резерв +". Фото: Міноборони України

18 травня набув чинності закон України про мобілізацію, ухвалений 11 квітня. Одночасно було запущено застосунок «Резерв+», за допомогою якого військовозобов'язані можуть оновити персональні дані. Станом на 27 травня це вже зробили понад 1,1 млн українців. Як працює застосунок, кому його необхідно завантажувати та як військовозобов’язані отримуватимуть повістки — у матеріалі «Новин Донбасу».

Як скористатися застосунком «Резерв+»

Чоловіки мобілізаційного віку, згідно з вимогою закону, мають уточнити облікові дані до 16 липня. Окрім застосунку «Резерв+» це можна зробити у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в Територіальних центрах комплектування (ТЦК). У Міністерстві оборони поінформували, що вже майже 55 тис. громадян оновили дані у ЦНАП та ще близько 38 тис. — у ТЦК.



Крім того, з 18 травня через «Резерв+» дані уточнили понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах. Серед лідерів — Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.



Завантажити його можна за посиланнями:

Після встановлення на екрані привітання буде запропоновано авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати FaceID/відбиток пальця для входу в «Резерв+».

Авторизація через BankID можлива за допомогою таких банків: «ПриватБанк», «Райффайзен Банк», «Ощадбанк», Monobank, «Укрсиббанк», ПУМБ, «Сенс-банк» та «А-Банк».

Згодом послідовно з'являться екрани, на яких треба підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail. Одразу ж можна перевірити правильність даних, після чого налаштувати вхід до застосунку.

При оновленні даних користувач побачить наявну персональну інформацію з реєстру «Оберіг»:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку/дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка/бронювання/дата закінчення;

постанова ВЛК щодо ступеня придатності/дата останнього ВЛК;

військове звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

ІПН (код платника податків);

унікальний номер у реєстрі «Оберіг»;

ТЦК та СП, де перебуває на обліку;

чи перебуває особа в розшуку.

Як оновити дані за допомогою «Резерв+» — докладно продемонстровано у відеоінструкції.

До 18 червня додаток працюватиме у тестовому режимі, а після у ньому також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні структури, поліція, прикордонники, ТЦК, зможуть одразу отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.



Користування застосунком «Резерв+» не є обов’язковим. Однак, кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов’язаного. Оновлювати дані онлайн чи офлайн обирає кожен сам.

Кому потрібно встановлювати «Резерв+»?

Цей додаток — для військовозобов’язаних, пояснили у Міноборони. Військовослужбовцям та жінкам, які не стоять на військовому обліку, завантажувати застосунок та оновлювати дані не потрібно. Також він не знадобиться людям віком понад 60 років та молодшим 18-ти.



У разі виникнення проблем в «Резерв+», наприклад, якщо персональні дані не відповідають дійсності, українцям радять звернутися до сервісного центру підтримки застосунку або безпосередньо до ТЦК чи ЦНАПу.

Інфографіка: Міноборони

Чи потрібно йти до ТЦК після оновлення даних у додатку?

Оновлення даних у «Резерві+» вже є виконанням вимоги законодавства. Подальша комунікація з представниками ТЦК відбуватиметься у звичному режимі. Застосунок полегшує процедуру уточнення — людина не змушена стояти в чергах.

Чи надсилатимуть повістки в додатку?

Через додаток «Резерв+» повістки для явки до військкомату та на медичну комісію не надсилатимуть. Її мають вручати особисто або поштою. Розсилати їх почнуть з 18 липня, коли мине 60-денний термін, наданий на оновлення військово-облікових даних.

Хто і де може вручати повістки?

16 травня 2024 року Кабмін ухвалив постанову №560, якою затвердив порядок призову громадян, де визначено новий порядок вручення повісток. Згідно з документом, видавати повістки можуть цілодобово і будь-де: за адресою проживання, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-постах, на вулиці.



Це мають право робити працівники ТЦК, а також:

представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.

При цьому уповноважені видавати документ повинні мати відповідне розпорядження від ТЦК. На вимогу громадянина він має показати документ, який підтвердить повноваження видавати повістки (наприклад, паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення).

Збройні сили України. Ілюстративне фото: 24 ОМБр ім. Короля Данила

Повістки поштою

Раніше документ вважали врученим тільки тоді, коли військовозобов'язаний отримає його особисто і поставить свій підпис. Однак зараз повістку можуть надіслати поштою — якщо людина не уточнила облікові дані впродовж 60 відведених днів.



«У документі вказано, що після завершення 60-денного терміну оновлення даних військовозобов’язаним, резервістам може бути надіслана повістка. Вона надсилається, зокрема і «Укрпоштою» — з розрахунком, аби виклик бу не раніше, ніж через 14 днів відповідно з повідомленням про вручення. Якщо ви через «Резерв+» вказали, що зареєстровані там то і там то, а насправді живете в іншому місці, можете навіть не знати, що вам туди прийшла повістка. Тоді документ лишається на пошті, далі — повертається назад і вважається врученим. За те, що ви не з’явилися за повісткою може бути накладено штраф. Вже з 20 червня він становитиме від 17 до 34 тис. грн», — пояснив юрист з питань армії та проходження військової служби Олександр Золотухін.



Юрист уточнив, що вручення повістки відтепер здійснюватиметься під відеозапис або з фото-фіксацією. Якщо людина відмовляється від документа, на місці складається відповідний акт, що також підтверджується відео-фіксацією. Надалі на людину може бути накладено адміністративне стягнення.