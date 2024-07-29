Жаркое лето-2024: Россия демонстрирует успехи на фронте, хотя не имеет сил для полной оккупации Донбасса

Ситуация на фронте летом 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Пока внимание всего мира приковано к президентским выборам в США, может показаться, что ситуация на фронте застопорилась и не претерпела существенных изменений.



Однако команда аналитиков Frontelligence Insight подготовила отчет, проследив за передвижением и составом российских войск, оценив их моральный дух, проанализировав захваченную документацию и показания военнопленных.



Также в отчете рассмотрен вопрос о переговорах между Россией и Украиной, изучив возможность их проведения в ближайшем будущем и выявив причины, по которым их будет сложно осуществить.



«Новости Донбасса» сделали пересказ отчета.

Критические районы: Торецк, Часов Яр и Покровское направление

Ранее сообщалось, что наступление на Харьков вряд ли сместит основной акцент с Донбасса, который действительно остается главной целью российских войск. В июне-июле российские войска добились успехов на нескольких направлениях, в частности в Нью-Йорке, Торецке и на Покровском направлении.

Противостояние в Донецкой области — главная зона войны. Фото: Frontelligence Insight

Для специалистов Frontelligence Insight продвижение в Нью-Йорке и Торецке было неожиданным, поскольку опасений по поводу возможного продвижения российских войск в этих районах было немного.



«Опросив нескольких офицеров и солдат, мы пришли к выводу, что эти продвижения стали результатом отсутствия координации и неверных решений командования, аналогичных тем, что были приняты украинским командованием во время ротации в Очеретино весной 2024 года», - говорится в отчете.



Отмечается, что львиная доля вины за потерю микрорайона «Канал» в Часовом Яре и района Торецк-Нью-Йорк лежит на командовании 41-й механизированной бригады, которая была ротирована в Часов Яр перед переброской в район Торецка.



В обоих случаях россияне смогли продвинуться в пределах своих зон ответственности. Причиной этого называют отсутствие отдыха, нехватку личного состава и техники, и недостаток резервов для отправки на рискованные участки, что приводит к переброске бригад с других участков фронта.



Специалисты указывают на то, что несмотря на эти проблемы, для украинской армии не все так плохо. Ранней весной 2024 года, когда русские продвигались к Часовому Яру, ситуация для украинских войск была довольно тяжелой.



«Они столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов, задержкой западной помощи и нехваткой личного состава. Кроме того, им пришлось столкнуться с концентрацией многочисленных российских бригад, в основном ВДВ. Все эти факторы поставили украинские части в очень сложное положение, что привело к потере множества тактических позиций. Однако по мере приближения августа российским войскам так и не удалось продвинуться дальше канала, отделяющего город Часов Яр от района с восточной стороны. Судя по некоторым заявлениям военнопленных, которые следует воспринимать с долей скептицизма, основная наступательная операция была приостановлена после первых неудач. Хотя русские атаки продолжались, их интенсивность была ниже, чем ожидалось, учитывая якобы сосредоточенные в этом районе ресурсы. Эти ресурсы еще могут быть использованы для более масштабной наступательной операции в конце этого года», — сообщают аналитики.

Возле Часова Яра российские части ВДВ встретили серьезное сопротивление и не смогли оккупировать город. Фото: Frontelligence Insight

Часов Яр остается в опасном положении, и может перейти в руки РФ, если не произойдет серьезных изменений в наборе войск и поставках из-за рубежа.



Вопреки серьезным проблемам в украинской армии (нехватка личного состава), ВСУ удалось удержать Часов Яр и нанести достаточно большие потери, чтобы вынудить противника сосредоточить основные усилия в других местах, в частности в районе Покровска.

ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ возле Часова Яра. Фото: DeepStateMap

По мнению аналитиков гораздо более опасная ситуация, возможно, «критическая», сохраняется в направлении Покровска. К сожалению, российские войска продвинулись на несколько километров вглубь, вплотную приблизившись к Мирнограду и Гродовке – городам, которые открывают путь к Покровску.



Этот район является важнейшим логистическим узлом для украинских войск, причем не только для Авдеевки, но и для районов Курахово.

Призыв, оснащение и моральный дух в Украине и России

Оценить текущее состояние личного состава, техники и морального духа как в Украине, так и в России довольно сложно, учитывая, что такие факторы, как моральный дух, трудно поддаются количественной оценке, а точные данные о количестве техники не полностью доступны.



Позиция России: В июне и начале июля Frontelligence Insight наблюдала перемещение сотен транспортных средств из различных частей России в сторону Украины. Большинство этих машин были старыми моделями, вероятно, восстановленными и, в некоторых случаях, модернизированными, такими как Т-62, Т-55, БМП-1 и БТР-70/80, и очень мало МТЛБ.



Эти машины еще не появились на поле боя, что позволяет предположить, что они либо приписаны к новым подразделениям, формируемым российской армией, либо предназначены для будущего использования позднее в этом году.



Согласно внутренним российским документам, многие поврежденные танки ожидают замены деталей уже более шести месяцев. Наиболее проблемными являются специфические компоненты, в частности компоненты моторного отсека, что приводит к длительному ожиданию.



В некоторых случаях нехватка двигателей для таких танков, как Т-80, привела к тому, что из-за нереально долгого ожидания запчастей эти танки не ремонтируются, а просто растаскиваются на запчасти.



Проблемы с моральным духом. Аудиоперехваты и отдельные сообщения россиян свидетельствуют о серьезном снижении морального духа среди войск РФ, а пехотные подразделения демонстрируют признаки истощения.



По сообщениям, некоторые наступающие российские подразделения имитировали проблемы со связью, чтобы избежать дальнейших команд. В других случаях командиры подразделений в качестве предлога для отступления ложно заявляли, что сталкиваются с сильным сопротивлением и превосходящими силами. Такая модель поведения отражает проблемы, наблюдавшиеся ранее, особенно после поражения под Угледаром в 2023 году, когда подразделения начали саботировать приказы из-за низкого морального духа.



Призыв. В целом Россия продолжает набирать достаточное количество новобранцев, однако есть и очевидные проблемы. Чтобы выполнить квоты по набору, российские органы власти значительно увеличили призывные бонусы, некоторые из которых выросли почти в пять раз по сравнению с 2022 и 2023 годами.



Например, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении жителям Москвы единовременной выплаты в размере 1,9 миллиона рублей (21 777 долларов) при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Аналогичные меры были приняты и в других регионах: в Волгограде бонус при заключении контракта достиг 800 000 рублей (чуть более 9 000 долларов). Для сравнения: медианная месячная зарплата в России в июле 2023 года составляла 53 571 рубль (591,90 доллара), то есть размер подписного бонуса превышает медианный годовой доход в России.

Призывной плакат в РФ. Фото: Frontelligence

Учитывая, что ежемесячные потери техники значительно превышают показатели замены почти всех типов машин, включая боевые вертолеты, танки и БМП, маловероятно, что Россия сможет проводить частые крупномасштабные наступательные операции в ближайшие годы. Это не означает, что у России закончились машины или что она совсем прекратит наступать. При помощи Северной Кореи, Ирана и частично Китая Россия сможет продолжать локальные наступательные операции размером с роту и поддерживать контроль над вновь захваченными территориями. Время от времени они могут начинать более масштабные операции, однако остается неясным, достигнет ли Россия достаточно значимых целей, чтобы внутренне оправдать продолжающуюся войну и связанные с ней потери, включая ухудшение экономического благосостояния обычных граждан.



Позиция Украины: Судя по разговорам с многочисленными источниками в украинских вооруженных силах, наиболее острой проблемой, о которой они сообщают, является нехватка новобранцев или обученных рекрутов.



Количество новобранцев недостаточно даже для удовлетворения базовых потребностей. Из-за этой нехватки бригады вынуждены прикрывать километры линии фронта силами всего лишь одного отряда.



Во время контрнаступления летом 2023 года вновь сформированные бригады не смогли достичь своих целей на юге, несмотря на то что были обучены за рубежом и лучше вооружены Западом.



В дополнение к бригадам, созданным в 2022 и 2023 годах, в настоящее время формируются новые бригады. Учитывая, что Запад не планирует серьезно вооружать эти вновь сформированные бригады, обоснованность такого решения остается под вопросом.



Аналитики подчеркивают, что вместо формирования новых подразделений более эффективным было бы снабжение существующих бригад необходимым персоналом.



Западная помощь. Когда речь идет о снарядах, вооружении и транспортных средствах, Украина в значительной степени зависит от Запада, особенно от Соединенных Штатов. Продолжающиеся выборы в США и растущая усталость западной общественности от войны России в Украине затрудняют построение надежной стратегии и прогнозов относительно того, насколько хорошо вооружена и оснащена будет украинская армия через год.



Также неясно, будут ли поставки, осуществляемые Западом, достаточными, чтобы компенсировать украинские потери на поле боя.



Проще говоря, ни нынешние темпы призыва в армию Украины, ни западные поставки для Украины не являются достаточными для победы или хотя бы освобождения территорий до границ февраля 2022 года. Кроме того, Украине по-прежнему требуется больше подразделений ПВО для защиты уязвимой инфраструктуры от ракетных ударов.



По мнению экспертов, нынешней помощи недостаточно для обеспечения защиты от российских ракет и планирующих бомб, что приведет к дальнейшему разрушению электросетей и производственных мощностей.

Поставка F-16 вряд ли полностью решит эту проблему. Хотя они могут перехватывать определенные типы ракет, например крылатые, другие ракеты останутся сложными целями. Бомбардировщики, подводные лодки и корабли, запускающие ракеты, находятся в глубине России, избегая столкновения с украинскими ВВС.



Также количество систем Patriot, необходимых для прикрытия инфраструктурных, правительственных и важных военных объектов, значительно превышает то количество, которое сейчас находится в Украине.



Кроме того, эти системы требуют постоянного пополнения боеприпасов, что ставит Украину в сильную зависимость от производственных мощностей и политической воли Запада, которая в ходе этой войны оказалась непостоянной.

Прогноз

Маловероятно, что Россия прекратит активные наступательные операции до середины осени 2024 года. Несмотря на усталость и потери, у нее достаточно сил для поддержания давления, особенно в Донецкой области.



Однако оставшиеся силы, резервы и подразделения, проходящие подготовку в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, говорят о том, что у России нет ресурсов для осады крупных украинских населенных пунктов, таких как Краматорск и Славянск.



Без этих городов Россия не может утверждать, что полностью достигла своей цели – оккупации всего Донбасса. Аналитики не исключают, что украинские войска могут использовать новые бригады для контрнаступления, как только Россия исчерпает свой наступательный потенциал.



Стремясь укрепить свои позиции перед возможными переговорами, Москва активизировала кампанию, обстреливая украинскую гражданскую инфраструктуру, особенно энергетические объекты.



Вдобавок, в Интернете развернута масштабная и эффективная кампания по преувеличению внутренних проблем и перекладыванию вины с России на украинские власти за отсутствие базовых услуг и экономические проблемы, которые на самом деле являются результатом действий России.

Потенциал для переговоров и подходы к обеспечению выполнения обязательств

Если оставить в стороне различные политические аспекты, то ситуация значительно усложняется из-за отсутствия эффективных механизмов для таких переговоров.



Если предположить, что Украина и российское правительство могут достичь соглашения, подобного корейскому перемирию, где ни одна страна не является подписантом и это чисто военный документ, остается вопрос: кто будет обеспечивать соблюдение или наказывать за нарушение такого соглашения?



Если такое соглашение предполагает отвод тяжелых вооружений из «демилитаризованной зоны», возникает критический вопрос: какой институт или организация будет следить за тем, чтобы российская армия отвела свои тяжелые вооружения? Если Россия не выполнит условия соглашения, какие механизмы предусмотрены для наказания за такие действия



Если Украина выведет свои войска без надежных гарантий безопасности, Россия сможет занять позиции без каких-либо последствий. Такой сценарий отпугнет украинскую сторону от согласия на подобные условия. Серьезные гарантии безопасности от третьих сторон, таких как ЕС или США, будут крайне необходимы.



Другими словами, украинскому правительству и обществу предлагается поверить на слово путинскому режиму, что он не нарушит соглашение о перемирии, несмотря на многочисленные нарушения предыдущих соглашений и два вторжения с территориальными аннексиями за последнее десятилетие.