Россия заявила о полной оккупации Очеретино в Донецкой области

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска полностью оккупировали поселок Очеретино в Донецкой области.



В Генеральном штабе ВСУ на данный момент не комментируют ситуацию.



Аналитический проект DeepState пишет, что армия РФ оккупировала поселок Архангельское и вышла на админграницы Очеретино.



Также по данным проекта, оккупант наступает в сторону Новопокровского, имеет частичный успех.



«Аналогичная ситуация южнее Первомайского и восточнее Уманского. У последнего возобновились штурмы с техникой и кучей десанта на ней. В Красногоровке продолжаются бои за город, враг продолжает занимать по клочку населенный пункт. В Урожайном Силы обороны продолжают отражать атаки, а враг наращивает свою группировку в том районе», — сообщил DeepState.



В утренней сводке Генштаба ВСУ указано, что на Авдеевском направлении, украинские военные отразили 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.