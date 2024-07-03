Российская армия захватила микрорайон «Канал» в Часов Яре – DeepState

Захваченный россиянами микрорайон «Канал» в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в Часов Яре. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Как утверждают аналитики, россияне якобы полностью захватили микрорайон «Канал».

Также оккупанты продвинулись в городе Красногоровка, поселках Нью-Йорк и Владимировка, селе Карловка и возле села Прогресс в Донецкой области.

Кроме того, армия РФ продвинулась в селе Макеевка на Луганщине.

Напомним, что 27 июня в ВСУ сообщили о том, что украинская армия выбила российских захватчиков из микрорайона «Канал» в Часов Яре.