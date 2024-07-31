Ремонт укрытий в Краматорске: На что потратили миллионы гривен?

Одно из отремонтированных убежищ в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

В Краматорске Донецкой области сейчас 115 простейших укрытий. Раньше они назывались убежищами пятого класса. В конце 90-х годов их перевели в категорию простых подвалов из-за того, что те не соответствовали современным на тот момент требованиям. Но с началом полномасштабного российского вторжения актуальность даже таких укрытий резко возросла. Сейчас на ремонт городских бомбоубежищ выделяют десятки миллионов гривен.



«Новости Донбасса» решили разобраться, на что тратят деньги и получили ли жители Краматорска комфортные убежища вместо пыльных подвалов.









Как ремонтируют бомбоубежища в Краматорске

«Конечно, [ремонт убежищ] актуален. Сосед наш никуда не денется. Кто его знает, как жизнь обернется. Но у нас в школах, вот в детском садике делают. Сейчас в старых домах, где подвалы, активно делают бомбоубежища. Лишним не будет», — говорит «Новостям Донбасса» жительница Краматорска Ирина.



Деньги на ремонт таких укрытий выделяют из местного бюджета. Общая сумма за период с 2022 и до конца 2024 года составляет порядка 160 миллионов гривен. В прошлом году в Краматорске успели сделать ремонт в 59 самых простых убежищах. В 2024 уже 27 объектов находятся на стадии выполнения работ.

Краматорск. Фото: Новости Донбасса

«Я ни разу не была в бомбоубежище, но у моих знакомых сделали очень хорошо бомбоубежище. Сами жильцы этого дома его не захламляли и оно было почти готово к применению. Но туда провели свет, там сделали ремонт, установили поручни, сделали дверь кодовую, и объявили всем жильцам код этой входной двери», — отмечает краматорчанка Ирина.



«Здесь выполнены чисто косметические работы. Была ободрана вся старая штукатурка, побелка, покраска, и это все было полностью восстановлено. Было полностью восстановлено освещение по всем комнатам», — рассказывает «Новостям Донбасса» о проделанной работе начальник управления по вопросам гражданской защиты Краматорской военной администрации Сергей Кукочка.



Также тут восстановили канализацию и водопровод.

Сергей Кукочка

Одно укрытие ремонтируют примерно три месяца. Срок зависит не только от его состояния, но и других факторов. «[Зависит] от его площади, на сколько человек оно рассчитано. Есть укрытия на 30-50 человек, а есть на 150-200 и более. Поэтому, конечно же, термины будут от этого зависеть», — отметил чиновник.



Зачастую из этих подвалов вывозят мусор и демонтируют почти все оборудование. В 2024 году в Краматорске планируют отремонтировать примерно 95% таких убежищ. Если количество людей в городе увеличится, то в следующем году ремонты выполнят и в других укрытиях.



«В некоторых домах есть по два-три укрытия. Делали одно, потому что мы понимаем, что сейчас в домах людей живет намного меньше, чем раньше. Поэтому одного укрытия будет достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность всех жильцов, которые сейчас на месте», — пояснил Сергей Кукочка.



Вандализм и плесень

Но несмотря на то, что укрытия необходимы прежде всего самим жильцам домов, это не спасает их от вандализма. Некоторые укрытия уже частично разворованы.



«Там украли крышку от унитаза, выкрутили панель. Но это в других убежищах — в нижних домах. И поэтому мы пока закрываем на ключ. Но если будет экстренная обстановка, что кому-то нужно будет укрыться — я все открою», — рассказала Ольга.



Жительница Краматорска Ольга. Фото: Новости Донбасса

«И хотелось бы обратиться к жильцам этого дома и прилегающих к нему домов, чтобы они придерживались порядка и не допускали вандализма. То есть чтобы все это сохранилось на долгие годы, поскольку это нужно именно им самим», — подчеркнул начальник управления по вопросам гражданской защиты военной администрации Краматорска Сергей Кукочка.



Но главной проблемой в обновленных помещениях оказался даже не вандализм, а высокая влажность.



«Смотрите, сырость какая. Здесь просто невозможно дышать. Вот смотрите сюда. И вот здесь. В туалетах тоже сырость, вон все черные стены», — сетует Ольга.



Плесень в отремонтированном убежище. Фото: Новости Донбасса

Женщина говорит, что с этой проблемой она обращалась в горисполком, но ей отказали в просьбе прочистить вентиляцию. Связали это с высокой стоимостью.



«Здесь у нас идет постоянно неприятный запах, потому что тут проходит туалет. Он очень часто засоряется. И вот даже стенка эта не высыхает, потому что постоянно мокрая. И они ее даже не стали белить. Почему? Они сказали, что сыро и стенка не высыхает, поэтому ее не докрасили. Их уже месяца три нет. Все, это они забросили, ничего не забрали, не приходят, ничего дальше не делают. Но спасибо за это, у нас было хуже: пол был ужасный и стены были страшные. Спасибо, но сделайте вентиляционную отдушину», — подчеркнула Ольга.



Вентиляционная шахта убежища. Фото: Новости Донбасса

Также, по словам местных жителей, в отремонтированных укрытиях не очень надежные лавочки



«Одной сидеть можно. Но сели еще два человека такой комплекции, как я, то все: она начинает как бы немного о себе говорить, что не выдержит. Лавочка прогибается», — жалуется Ольга.

Прочность лавочек в укрытии вызывает вопросы у Ольги. Фото: Новости Донбасса

Но стоит отметить, что конструкция лавочек в разных укрытиях Краматорска отличается. Это зависит от подрядчика, который выполнял работы. Поэтому будем надеяться, что все эти немногочисленные проблемы все же удастся решить и в случае опасности люди смогут с комфортом находиться в убежищах.



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