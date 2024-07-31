Ремонт укриттів у Краматорську: На що витратили мільйони гривень?

Один із відремонтованих притулків у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську Донецької області зараз 115 найпростіших укриттів. Раніше вони називалися сховищами п'ятого класу. Наприкінці 90-х років їх перевели до категорії простих підвалів через те, що ті не відповідали сучасним на той момент вимогам. Але з початком повномасштабного російського вторгнення актуальність навіть таких укриттів різко зросла. Нині на ремонт міських бомбосховищ виділяють десятки мільйонів гривень.



«Новини Донбасу» вирішили розібратися, на що витрачають гроші та чи отримали жителі Краматорська комфортні притулки замість запилених підвалів.









Як ремонтують бомбосховища у Краматорську

«Звичайно, [ремонт притулків] є актуальним. Сусід наш нікуди не подінеться. Хто його знає, як життя обернеться. Але у нас у школах, от у дитячому садку роблять. Нині у старих будинках, де є підвали, активно роблять бомбосховища. Зайвим не буде», — каже «Новинам Донбасу» мешканка Краматорська Ірина.



Гроші на ремонт таких укриттів виділяють із місцевого бюджету. Загальна сума за період з 2022 року і до кінця 2024 року становить близько 160 мільйонів гривень. Торік у Краматорську встигли зробити ремонт у 59 найпростіших сховищах. 2024 року вже 27 об'єктів перебувають на стадії виконання робіт.

Краматорськ. Фото: Новини Донбасу

«Я жодного разу не була в бомбосховищі, але у моїх знайомих зробили дуже добре бомбосховище. Самі мешканці цього будинку його не захаращували і воно було майже готове до застосування. Але туди провели світло, там зробили ремонт, встановили поручні, зробили двері кодові, і оголосили всім мешканцям код цих вхідних дверей», — зазначає краматорка Ірина.



«Тут виконано суто косметичні роботи. Була обдерта вся стара штукатурка, побілка, фарбування, і це було повністю відновлено. Було повністю відновлено освітлення по всіх кімнатах», — розповідає «Новинам Донбасу» про роботу начальник управління з питань цивільного захисту Краматорської військової адміністрації Сергій Кукочка.



Також тут відновили каналізацію та водопровід.

Сергій Кукочка

Одне укриття ремонтують приблизно три місяці. Термін залежить не тільки від його стану, а й від інших чинників. «[Залежить] від його площі, наскільки людей воно розраховане. Є укриття на 30-50 осіб, а є на 150-200 і більше. Тому, звісно, терміни від цього залежатимуть», — зазначив чиновник.



Найчастіше з цих підвалів вивозять сміття та демонтують майже все обладнання. 2024 року в Краматорську планують відремонтувати приблизно 95% таких укриттів. Якщо кількість людей у місті збільшиться, то наступного року ремонти виконають і в інших укриттях.



«У деяких будинках є по два-три укриття. Робили одне, бо ми розуміємо, що зараз у будинках людей живе набагато менше, ніж раніше. Тому одного укриття буде достатньо для того, щоб убезпечити всіх мешканців, які зараз на місці», — пояснив Сергій Кукочка.



Вандалізм і пліснява

Але незважаючи на те, що укриття потрібні передусім самим мешканцям будинків, це не рятує їх від вандалізму. Деякі укриття вже частково розкрадені.



«Там украли кришку від унітазу, викрутили панель. Але це в інших сховищах у нижніх будинках. І тому ми поки що закриваємо на ключ. Але якщо буде екстрена обстановка, що комусь треба буде сховатись — я все відкрию», — розповіла Ольга.



Мешканка Краматорська Ольга. Фото: Новини Донбасу

«І хотілося б звернутися до мешканців цього будинку та прилеглих до нього будинків, щоб вони дотримувалися порядку та не допускали вандалізму. Тобто, щоб усе це збереглося на довгі роки, оскільки це потрібно саме їм самим», — наголосив начальник управління з питань цивільного захисту військової адміністрації Краматорська Сергій Кукочка.



Але головною проблемою у оновлених приміщеннях виявився навіть не вандалізм, а висока вологість.



«Дивіться, вогкість яка. Тут просто неможливо дихати. Ось дивіться сюди. І ось тут. У туалетах теж вогкість, геть усі чорні стіни», — нарікає Ольга.



Цвіль у відремонтованому притулку. Фото: Новини Донбасу

Жінка каже, що із цією проблемою вона зверталася до міськвиконкому, але їй відмовили у проханні прочистити вентиляцію. Зв'язали це із високою вартістю.



«Тут у нас іде завжди неприємний запах, бо тут проходить туалет. Він дуже часто засмічується. І ось навіть стіна ця не висихає, тому що завжди мокра. І вони її навіть не стали білити. Чому? Вони сказали, що сиро та стінка не висихає, тому її не дофарбували. Їх уже три місяці немає. Все це вони закинули, нічого не забрали, не приходять, нічого далі не роблять. Але дякую за це, у нас було гірше: підлога була жахлива і стіни були страшні. Дякую, але зробіть вентиляційну віддушину», — наголосила Ольга.



Вентиляційна шахта укриття. Фото: Новини Донбасу

Також, за словами місцевих жителів, у відремонтованих укриттях не дуже надійні лавочки



«Одній сидіти можна. Але якщо сіли ще дві людини такої комплекції, як я, то все: вона починає ніби трохи про себе говорити, що не витримає. Лавочка прогинається», — скаржиться Ольга.

Міцність лавочок в укритті викликає питання у Ольги. Фото: Новини Донбасу

Але варто зазначити, що конструкція лавочок у різних укриттях Краматорська відрізняється. Це залежить від підрядника, який виконував роботи. Тому сподіватимемося, що всі ці нечисленні проблеми все ж таки вдасться вирішити і в разі небезпеки люди зможуть з комфортом перебувати у сховищах.



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