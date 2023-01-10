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Воздушные тревоги в Украине: Что необходимо знать о сигналах

Новости Донбасса
10 января 2023, 15:00

Воздушные тревоги в Украине: Что необходимо знать о сигналах

Сирена оповещения. Фото: Укринформ Сирена оповещения. Фото: Укринформ

На протяжении более 10 месяцев украинцы почти каждый день слышат звуки воздушной тревоги, предупреждающие об опасности. В начале войны они были мало кому знакомы и вводили в ступор. Однако главная их цель — помочь сориентироваться в условиях опасности. Какие есть виды сирен, кто запускает сигналы тревоги, о чем они сообщают — в материале «Новостей Донбасса».

От музыки к оповещению

Механизм сирены изобрел в 1799 году шотландский ученый-физик Джон Робисон. Но использовали ее как музыкальный инструмент. Впервые о воздушной тревоге сирена оповестила население во время Второй мировой. Первые электрические применили в Лондоне в 1939-м.  

Что значит сигнал «воздушная тревога»?

Если Силы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали угрозу — беспилотник, ракету, самолет — срабатывает сигнал, уже знакомый всем нам. Этот звук нарастает и спадает. Как правило, длится одну минуту и повторяется минимум три раза с интервалом 30 секунд. 

Воздушные тревоги нельзя игнорировать, даже если они уже кажутся привычными и после них ничего не происходит. Военные поясняют: сигналы свидетельствуют о реальной опасности. Силы ПВО выявляют большинство ракет и видят, в каком направлении они запущены. 

Нужно немедленно идти в укрытие или найти наиболее безопасное место в квартире. Ведь если ракету или дрон собьют, обломки могут повредить дом, здание, упасть посреди улицы.

Люди в Киеве прячутся в метро во время воздушной тревоги. Фото: Киевский метрополитен

Кто сообщает об угрозе?

Информацию в течение трех минут после обнаружения угрозы присылают Воздушные силы ВСУ (за выявление отвечают радиолокационные подразделения). Далее за включение сирен отвечают представители местных властей.

За объявлением и отменой тревог украинцы могут наблюдать на специально созданных онлайн-картах во всех областях. 

Также существуют приложения для мобильных телефонов, которые предупреждают об угрозе либо о ее отмене. Уведомления об опасности многие получают в различных Telegram-каналах.

Основные виды сигналов сирен: 

  1. Предупредительная (длится около 7 секунд): один постоянный равномерный гудок; когда слышите ее — нужно включить радио или телевизор и ждать дальнейших инструкций.
  2. Общая тревога — длинный звук, длится от 1 минуты и более, повторяется 2-3 раза. Предупреждает, что необходимо спуститься в бомбоубежище (укрытие). 
  3. Отмена — короткий 5-секундный звук после сигнала общей тревоги.

Кроме того, есть специальные оповещения: 

  • химическая опасность — звук церковных колоколов;
  • радиационная угроза — звон в набат;
  • эвакуация из города — сигнал, напоминающий гудок поезда; при нем важно ждать указаний, которые будут озвучены по радио или ТВ. 

В некоторых городах и населенных пунктах также внедрили специальные оповещения, предупреждающие о:

  • уличных боях — два коротких сигнала;
  • угрозе артиллерийского обстрела — однотонные короткие гудки.

Почему иногда тревог не слышно?

В Украине работает устаревшая система оповещения — оставшееся «наследство» с советских времен. Города разрастались, строились новые дома, здания. Например, в Киеве на крышах предприятий установлено всего около 150 сирен. Но область покрытия мегаполиса сегодня намного больше. Похожая ситуация и в других городах. Поэтому сирена слышна не всем.

Сколько времени есть, чтобы спрятаться? 

Следовать в укрытие нужно сразу после предупреждения. Время нанесения удара зависит от того, откуда исходит угроза, поясняют специалисты. Если ракету запустили из акватории Черного моря в сторону Киева, у жителей столицы есть приблизительно один час, чтобы спрятаться. Но когда вражеский объект запущен с территории соседней Беларуси, это до минут 20. 

Если нет электричества

В условиях отсутствия электроэнергии сирены не срабатывают, и об угрозе должны оповещать полиция, спасатели или другие службы с помощью громкоговорителей. Но такая практика применяется не везде, и во многих случаях люди видят оповещение на мобильном телефоне.

Важно! С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. Поэтому все сигналы предупреждают о вероятной опасности. Тренировочных или учебных нет.

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