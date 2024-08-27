Как переселенцам из Мариуполя получить социальное жилье

В Днепре переселенцы из Мариуполя получили социальное жилье. Фото: Новости Донбасса

В Днепре более 150 семей переселенцев из оккупированного Россией Мариуполя заселили в отремонтированное общежитие. Проживание — бесплатное. Этот проект стал возможен благодаря международной помощи и участию украинских властей Мариуполя. О том, как мариупольцам, оставшимся без крыши над головой, получить социальное жилье и какие траты чиновников вызвали вопросы, узнайте в репортаже «Новостей Донбасса».







Возвращаться некуда

«Когда дом стал сильно гореть, сын сказал, что нужно уходить. Мы пешком пошли. У нас собака и кошка. Собака была перепугана очень, холодина была жуткая, а кот сбежал, Мы видели эти разрушения, мы видели трупы. Это было страшно», — вспоминает Ольга события весны 2022 года в разговоре с «Новостями Донбасса».



Тогда она вместе с семьей покинула уже разрушенный Мариуполь. Сначала они эвакуировались в Бердянск, оттуда выехали в Запорожье, а потом — в Днепр. 2,5 года переселенцы впятером снимали квартиру. Вместе с Ольгой жили два ее сына, невестка и внук.



«Квартиры очень дорогие, у нас семья большая. Мы заселились в очень плохих условиях, нам было очень тесно», — сетует женщина.



Переселенка из Мариуполя Ольга. Фото: Новости Донбасса

В октябре прошлого года семья Ольги через центр «ЯМариуполь» подала документы на социальное жилье в Днепре. 22 августа Ольга и ее 18-летний сын получили комнату в отреставрированном общежитии. Вместе с Ольгой сюда заехали еще более 150-ти семей. Все — переселенцы из Мариуполя.



«У нас девятиэтажный, двухподъездный дом. Мы были до самого конца, когда его разбомбили и начало гореть. В квартиру залетела ракета. Мы были в подвале, нас много там было. Мы переехали сюда. Приехали 26 марта. Выезжали из Мариуполя, почти шесть дней добирались. Сложно, но добрались живыми и живем теперь тут», — рассказывают «Новостям Донбасса» переселенцы из Мариуполя Лидия и Владимир.



Пенсионерка Лидия и ее муж до заселения в общежитие тоже снимали квартиру. Платили до 8 тысяч гривен в месяц. Комнату в отремонтированном общежитии они получили бесплатно.



«Очень хорошее, ремонт хороший. Мебель — все есть, все необходимое. Постель, подушки, покрывала, теплые одеяла. И утюг, и маленький холодильник», — говорят супруги.



Переселенцы из Мариуполя Лидия и Владимир. Фото: Новости Донбасса

Где теперь живут переселенцы

Этот проект стал возможен благодаря поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и министерства иностранных дел Франции. 22 августа в общежитии заселили с пятого по 10-й этажи. Помещение предоставил Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. Коммунальное предприятие «Мариупольское общежитие» получило 10-этажное здание на правах аренды. Переселенцы могут жить здесь бесплатно до конца войны и еще один год после. Потом общежитие вернется в пользование университета. А вот этим мариупольцам возвращаться уже некуда.



Отремонтированное общежитие в Днепре стало временным домом для мариупольцев. Фото: Новости Донбасса

Реконструкцию общежития начали в феврале. Здесь заменили коммуникации и лифты. Отремонтировали душевые. Это зоны общего пользования. Например, одна душевая на две комнаты. Обновили и кухни. Также для мариупольцев сделали прачечную, комнату психолога, коворкинг.



«На девятом этаже есть тренажерный зал. Там уже сейчас появились инструкторы, которые нами занимаются. На втором этаже есть кинозал. Мой папа ходит туда смотреть фильмы», — рассказывает переселенец из Мариуполя Игорь.



Есть и детская зона, где воспитателем работает Ольга.

Это вторая очередь заселения общежития. Первые 43 семьи заехали сюда в середине июля. Приоритет в жилье отдают социально уязвимым категориям.



«Давали баллы. Комнаты, как я понимаю, распределялись по баллам. Баллы получали многодетные семья, семьи военнослужащих, инвалиды, пенсионеры», — объясняет процедуру Ольга.



Другая переселенка из Мариуполя Жанна отмечает, что для заселения понадобилось представить много документов. «Мне 75 лет, понимаете. Все документы, которые требовали, я поэтапно собирала. В Мариуполе я жила в своей квартире, но ее не стало, но документы остались у меня», — рассказывает пенсионерка.



Переселенцы из Мариуполя получили ключи от социального жилья. Фото: Новости Донбасса

Охрана общежития или мэра?

Конечно, после съемных квартир мариупольцы рады социальному жилью, но и в этой бочке меда нашлась ложка дегтя. 21 июня коммунальное предприятие «Мариупольское городское социальное общежитие» заключило договор на три месяца с Управлением полиции охраны в Донецкой области на сумму почти миллион гривен. Согласно документу, в общежитии круглосуточно должны дежурить сотрудники полиции. На эти затраты обратил внимание депутат Мариупольского горсовета и активист Максим Бородин, который еще до полномасштабного вторжения боролся с коррупцией и вскрывал экологические проблемы в городе.



«Все понимают, что это просто бред. Плюс в это общежитие они сейчас закупили до черта видеооборудования для фиксации. Если у вас есть видеофиксация, то обычно просто охранник нанимается, какая-то обычная охранная компания в десятки раз дешевле. Ну не почти за миллион гривен за три месяца», — объясняет свое недовольство «Новостям Донбасса» Бородин.



В горсовете заявили, что такая дорогая охрана якобы была требованием доноров — Международной организации по миграции. Но в МОМ это не подтвердили. Также Бородину сообщили, что «Мариупольское городское социальное общежитие» — орган, который сам принимает решения. Хотя это коммунальное предприятие основано именно Мариупольским горсоветом и получает средства из городского бюджета.



Максим Бородин считает, что миллион гривен ушел на охрану самого Вадима Бойченко. «Новости Донбасса» решили посмотреть, действительно ли общежитие охраняется. Согласно договору, это должны быть люди именно из полиции охраны. И они здесь есть, правда, давать комментарий отказались.



Общежитие охраняет два человека, как и в договоре, но все равно неясно, для чего такие затраты.

Стоимость охраны общежития вызвала вопросы у мариупольского депутата. Фото: Новостти Донбасса

Это общежитие — уже второе, отреставрированное для переселенцев из Мариуполя и открытое в Днепре. Первое отремонтировали в 2023 году. На пилотный проект потратили 36 миллионов гривен и заселили 35 семей.



«Сегодня вопрос жилья — главный вопрос для многих семей не только из Мариуполя. У пяти миллионов людей сегодня статус вынужденных переселенцев. Сегодня только мариупольцев 62 тысячи семей, которые ждут поддержки и помощи. Две тысячи людей сегодня остро нуждаются в этой помощи от государства», — говорит городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.



По состоянию на начало 2024 года в Днепре мариупольцы подали 565 заявок на социальное жилье. По словам Бойченко, к концу года они, вероятно, его получат.

«Сколько закрывает именно это здание? 228 семей сегодня получили возможность, получили сертификаты, ключи и уже пошли в собственное жилье. 25 семей из Германии едут в Украину, чтобы получить такое качественное социальное жилье», — добавил мэр.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото: Новости Донбасса

В октябре в Днепре откроют еще пять отремонтированных четырехэтажных зданий для переселенцев из Мариуполя. В работе также проекты в Черновцах, Киеве, Ивано-Франковске, Кропивницком и Запорожье на общую сумму около 10 миллионов евро. 323 мариупольские семьи должны получить жилье. А в 2025 году к уже названным населенным пунктам добавятся еще пять городов. Заселить планируют 812 семей.



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