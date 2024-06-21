«Законы» о бесхозяйном имуществе. Как оккупационные администрации конфискуют жилье и что делать тем, кто выехал

Оккупированный Донецк. Фото: Новости Донбасса

Прошло больше двух месяцев, как оккупационные администрации приняли так называемые «законы» о бесхозяйном имуществе. Еженедельно в сети появляются списки квартир и домов, которые власти, подконтрольные Кремлю, готовы отобрать у людей, выехавших из оккупации. Пока что информации о том, что у кого-то конфисковали недвижимость, нет, ведь процедура эта длится полгода. Тем не менее, несмотря на огромные риски, люди готовы возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, чтобы защитить свое жилье. В ситуации разбирались «Новости Донбасса».



«Кроме этой квартиры у нас больше ничего нет»

Так называемый «закон» о бесхозяйном имуществе группировка «ДНР» приняла 21 марта 2024 года. Вскоре практически переписанные под копирку такие же решения опубликовали «ЛНР» и так называемые администрации Запорожской и Херсонской областей. Оккупанты решили, что те квартиры и дома, где не оплачиваются коммунальные услуги, которые не внесены в Единый реестр недвижимости РФ и которые якобы несут угрозу для других жильцов, будут изыматься. Если первое требование еще можно технически понять, то со вторым и третьим все гораздо сложнее. Внести имущество в реестр могут только граждане России. Ясно, что у тех, кто выехал из оккупации, паспортов РФ нет. Третье основание подразумевает, что если в квартире никто не живет, то теоретически там могут, например, прорвать трубы и это якобы угрожает жизни других. То есть, таким предположением, что что-то когда-то может случиться, оккупанты объясняют незаконное изъятие любой квартиры.



«Мы поспешно выехали из Донецка еще в 2014 году. Квартира осталась. Какое-то время мы ее сдавали, сейчас за ней присматривают друзья. Примерно до 2021 года мы оплачивали коммунальные услуги. Просили знакомых либо же я ездила в Донецк примерно раз в год и сразу оплачивала всю сумму — квартплату, отопление. Один раз мы делали поверку счетчиков воды», — рассказывает «Новостям Донбасса» переселенка Марина.



Оккупированный Донецк. Фото: Новости Донбасса

Но после того, как началось полномасштабное вторжение, ситуация изменилась.



«Конечно, никто туда не ездит. Да и перечислить деньги мы не можем, чтобы за коммуналку заплатили. Угрожает ли наша квартира кому-то? Вы же понимаете, что это лишь предлог. В нашем доме даже газа нет. Но ехать туда я не хочу. Я уже морально, видимо, смирилась с самыми негативными сценариями. Хотя эта квартира — единственное, что у нас есть. Мы так долго собирали на нее деньги, до этого ютились в общежитии. А теперь вот уже десять лет приходится жить на съемных. Та квартира была, как якорь, свой угол для понимания, что мы не бездомные», — делится своими переживаниями Марина.



Только в Мариуполе оккупанты насчитали до 30 тысяч «бесхозяйных» объектов

О том, что имущество попало в списки бесхозяйного, ни Марине, ни другим собственникам оккупанты не сообщат. Нужно самостоятельно постоянно мониторить списки, которые публикуются на разных платформах. Чтобы квартиру или дом не отобрали, собственник должен доказать свое право на них, приехать лично и получить паспорт РФ.



«Все это делается для того, чтобы те, кто остался в оккупации, получили российское гражданство, а уехавшие также вернулись и стали гражданами РФ. Это навязывание российского гражданства, давление в виде отъема жилья, в том виде, как оно происходит сейчас, — это нарушение международного права, и Россия будет за это отвечать», — комментирует юристка общественной организации «Донбасс СОС» Тайя Аврам.



Чтобы отыскать пустующее жилье, оккупанты пустились во все тяжкие. Для фиксации якобы бесхозяйного имущества в оккупации создают целые комиссии. Только в Мелитополе, как пишут пропагандистские медиа, назначенные «специалисты» уже обошли более 50 домов, а это — около 4000 квартир. Вероятно, чтобы продемонстрировать подобие законности, как рассказали «Новостям Донбасса» источники в Донецке, оккупанты предварительно размещают на подъездах дату и время визита комиссии. Жителей просят заранее подготовить необходимые документы. Принимать визитеров должны только собственники жилья.



«Нам на горячую линию звонила женщина. В ее квартире в Запорожской области живут квартиранты, сама она в Киеве. Несмотря на то, что жилье не пустует, там есть люди, ее соседи уже не могут отбиваться и не знают, что говорить этим представителям оккупационной администрации. Соседи просят ее приехать, потому что там запускают процедуру конфискации», — комментирует директорка-координаторка «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук.



Точных цифр, сколько квартир и домов планируют изъять оккупанты, нет, но масштабы поражают. Только в Мариуполе, как заявил так называемый премьер группировки «ДНР» Евгений Солнцев, насчитывается 20-30 тысяч «бесхозяйных» объектов. А вот в Мелитополе, по подсчетам оккупационных властей, от 30 до 40% квартир пустуют — то есть, минимум столько захватчики готовы конфисковать. Как пишет «Новая газета. Европа», сейчас кремлевские ставленники находят в среднем по 1,5 тысячи якобы «брошенного» жилья ежемесячно.



Оккупированный Мариуполь. Фото: @inellis09 / X

Полгода, а потом «суд»

Вся процедура конфискации, как рассказал «Новостям Донбасса» источник, имеющий отношение к оккупационной администрации Мариуполя, занимает полгода.



«Собственники, которые не пройдут инвентаризацию, их жилье будет признано и опубликовано на сайте города, как имеющее признаки бесхозяйного. Потом зарегистрировано в росреестре как бесхозяйное в течение трех месяцев. Потом переведено в муниципальную собственность в течение трех месяцев. Собственник сможет вернуть свое жилье только на основании решения суда. То есть, когда у него получится приехать, то идти в суд и возвращать в собственность свое жилье. Других вариантов нет», — говорит источник.



Если человек все же приедет, покажет документы на квартиру и дело не успеет дойти до суда, вероятность позитивного исхода без наличия паспорта РФ все равно нулевая.



«В акте, который касается Запорожской области я нашел отдельное положение, говорящее о том, что до 2028 года только граждане Российской Федерации имеют право остановить процедуру признания имущества бесхозяйным. Фактически похоже, что граждане Украины без получения российского паспорта не смогут никаким образом провести эту процедуру», — говорит юрист общественной организации «Региональный центр прав человека» Никита Петровец.



Оккупированный Донецк. Фото: Новости Донбасса

Помимо паспорта, оккупанты могут потребовать наличие СНИЛС. Получение документов растянется на месяцы. Как рассказал «Новостям Донбасса» дончанин, который пожелал остаться анонимным, перерегистрация квартиры заняла у него четыре месяца.



«Я пенсионер. Решил продать свою квартиру, но для того, чтобы это сделать, ее нужно внести в российский реестр, а это возможно, чтобы бы там ни говорили так называемые власти “ДНР”, только с паспортом РФ. Пришлось получать. На это ушло 2 месяца и это еще относительно недолго. Плюс еще 2 месяца на перерегистрацию. То есть, в сумме четыре месяца, но я начал эту процедуру еще зимой. Сейчас очереди намного больше», — рассказывает дончанин.



К этому нужно добавить: чтобы выехать из оккупации и вернуться в Украину, необходим также загранпаспорт РФ. Его оформление — это еще примерно два месяца и минимум 2 тысячи рублей. Конечно, документы на загран можно подать параллельно с заявкой на переоформление квартиры. Но в любом случае, пока человек не получит паспорт РФ, ничего сделать дальше он не сможет.



Поездка на оккупированную территорию — это риск быть задержанным или депортированным

Но, несмотря на туманные перспективы, люди очень переживают за свое жилье и готовы принимать даже рискованные решения, успех которых на самом деле не гарантирован. Как удалось узнать «Новостям Донбасса», опросив ряд источников, массово едут на оккупированную территорию, чтобы перерегистрировать свои квартиры, выехавшие жители Мариуполя.



«В начале мая обращений на нашу горячую линию было очень много. Люди спрашивали, как проехать на оккупированную территорию, мы консультировали, рассказывали обо всех рисках, потом они уже говорили, зачем им это нужно. Единственный совет от нас был не ехать. Сейчас попасть туда можно только через аэропорт Шереметьево. На самолете бывает, что из 120 человек фильтрацию проходят 10-15. Случается, что половина. Логики в вопросах ФСБ нет, подстраховаться мы не знаем, как», — рассказывает Виолетта Артемчук.



Процедура фильтрации в Шереметьево очень жесткая. Люди могут провести в таможенной зоне несколько суток. Их проверяют, смотрят все электронные носители, личные вещи, могут забрать украинский паспорт. В «Донбасс СОС» вспоминают: известны случаи не просто отказов во въезде, но и депортаций или выдачи запрета на посещение РФ. При этом, даже если человек все же пройдет фильтрацию и его пропустят в тот же Донецк или Луганск, это не значит, что можно расслабиться.



Сейчас на оккупированную территорию можно попасть только через московский аэропорт Шереметьево. Фото: Пресс-служба аэропорта

«Для каждого, кто заезжает в Россию, а затем едет на временно оккупированную территорию это потенциальный шанс стать гражданским заложником, вероятность незаконного задержания и заключения, пыток, обвинения в шпионаже, в сотрудничестве с правоохранительными органами Украины. Это также угрозы близким вам людям. На оккупированных территориях могут отобрать детей, а мужчин мобилизовать в армию на войну против Украины», — говорит юристка «Донбасс-СОС» Тайя Аврам.



Ведь, сколько бы ни звучало заявлений, что на захваченных территориях действует законодательство РФ, по факту они остаются «серой зоной», где чиновники, назначенные Кремлем, принимают свои решения. С международным правом, а иногда и с российским, эти «законы» никак не пересекаются.



«С точки зрения международного права запрещается конфискация частной собственности при отсутствии военной необходимости в условиях вооруженного конфликта на оккупированной территории. А в данной ситуации у нас именно эти обстоятельства. У людей забирают частную собственность. При этом стоимость не возмещается, ее изымают без необходимости. Поэтому это военное преступление», — комментирует Никита Петровец.



Плюс угроза жизни людям, которые решат ехать на захваченные территории, вероятность мобилизации мужчин в армию РФ, депортации и пытки — и это уже комплексный кейс. К тому же, правозащитники уверены: даже если человек успешно перерегистрирует свое жилье и снова уедет, оккупанты найдут новые предлоги, чтобы конфисковать его.



«Просто будет другой правовой подход, скажем так, если это можно назвать правовым подходом. В одном случае это может быть там приграничная территория, бесхозяйное имущество. Затем начнется история с земельными участками сельскохозяйственного назначения, что они не могут принадлежать гражданам Украины до тех пор, пока население максимально оттуда не будет вытеснено. Все это делается, чтобы потом сказать: "Смотрите, это территория РФ, тут всегда жили только граждане РФ". Это все изменение демографического состава населения путем вытеснения лояльных граждан Украины и поощрение перемещения туда российского населения, чтобы они получали права на собственность», — говорит Никита Петровец.



Оккупированный Донецк. Фото: Новости Донбасса

Что делать, если имущество появилось в списке бесхозяйного

Но, пока территории оккупированы, украинская власть там бессильна. Юристы подчеркивают: жилье в неподконтрольных Киеву регионах в любом случае остается собственностью тех, у кого его отберут. Даже если оккупанты туда кого-то заселят. После освобождения территорий дома и квартиры вернутся, вопрос лишь в том, в каком виде и что от них останется.



«Украина придерживается международного права и защищает собственность на оккупированной территории. Об этом говорит Конституция, есть специальный закон о правовом режиме на временно оккупированной территории. И защищается это также Уголовным кодексом. Что бы ни делала Россия, оккупационные органы, — решения судов, нотариусов — они не действуют», — объясняет Тайя Аврам.



Даже если украинец не оплачивает коммунальные услуги, не проживает в своей квартире, не внесет ее в российский реестр, она остается его собственностью. Кстати, требование оплаты коммунальных услуг юристы также считают манипулятивным. Ведь сейчас это невозможно сделать онлайн.



Что же делать тем, кто уехал и теперь переживает за свое имущество?



«Нужно следить, что происходит с вашим жильем. Заведите блокнот, электронный носитель, собирайте туда все документы, которые относятся к тому, что у вас отбирают жилье. Это нужно, чтобы доказать факт нарушения права собственности на недвижимое имущество. Но когда вы собираете данные, делайте это с пониманием того, чтобы не было риска для вашей жизни и здоровья и жизни и здоровья лиц, которые вам помогают», — комментирует Тайя Аврам.



Информацию о признании жилья бесхозяйным желательно как-то сохранить — сделать скриншот или архивировать.



«Собирайте все, что можно собрать, хоть и ограниченный доступ к материалам. Возможно, удастся извлечь какую-то выписку из судебного решения. Возможно, решение оформившего нотариуса. Главное зафиксировать эти моменты. Даже можно фиксировать через вырезки из медиа», — говорит Тайя Аврам.



Параллельно нужно собрать все документы на жилье. Эксперты советуют проверить данные в Украинском реестре прав на недвижимое имущество. До 2013 года право на жилье оформлялось в бумажном виде. Потом вносилось в электронный реестр. Сложнее всего будет тем, у кого нет бумажных документов. Например, если они остались в оккупации. В этом случае важно найти хотя бы копии.



Следующий шаг — заявление в правоохранительные органы Украины по статье 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны. Юристы советуют сделать все это, даже несмотря на то, что взыскать средства с РФ будет проблематично. Ведь если речь о репарациях, здесь все более или менее ясно. Но когда решение принимает украинский суд, могут быть трудности.



«Я вспоминаю, как истец обращался с целью возмещения морального вреда в посольство России. В ходе рассмотрения дела суд определил, что не посольство должно возмещать, а сама Россия. Но как взыскать, чтобы человек получил эти средства, а не чтобы это осталось на бумаге как решение суда? Пока действенных и определенных механизмов нет», — говорит Тайя Аврам.





В какие международные инстанции нужно обратиться?

Юрист «Регионального центра прав человека» Никита Петровец советует также дистанционно обратиться в оккупационную администрацию и российские государственные органы. Практического эффекта в плане возвращения имущества это, вероятно, иметь не будет. Но обращение пройдет несколько инстанций и ответ на него станет важным дополнением, если пострадавший решит передать свое дело в международные инстанции, когда все национальные судебные средства будут исчерпаны.



«Потенциально неплохим механизмом мог быть Европейский суд по правам человека, но Российскую Федерацию исключили из Совета Европы. Поэтому можно пробовать направлять индивидуальные жалобы против РФ в Комитет ликвидации расовой дискриминации или в Комитет ООН по правам человека», — комментирует Никита Петровец.



Но эти механизмы не идеальны, а рассмотрение в международных инстанциях — перспектива на несколько лет вперед. Тем не менее, юристы считают, что это все равно лучше, чем бездействовать. Ведь война когда-то закончится и РФ понесет ответственность за свои преступления.



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