Як переселенцям з Маріуполя отримати соціальне житло

У Дніпрі переселенці із Маріуполя отримали соціальне житло. Фото: Новини Донбасу

У Дніпрі понад 150 сімей переселенців з окупованого Росією Маріуполя заселили у відремонтований гуртожиток. Проживання там безкоштовне. Цей проєкт став можливим завдяки міжнародній допомозі та участі української влади Маріуполя. Про те, як маріупольцям, які залишилися без даху над головою, отримати соціальне житло і які витрати чиновників викликали питання, дізнайтесь у репортажі «Новин Донбасу».







Повертатися нема куди

«Коли будинок почав сильно горіти, син сказав, що треба йти. Ми пішки пішли. У нас собака та кішка. Собака був наляканий дуже, холодина була моторошна, а кіт втік, Ми бачили ці руйнування, ми бачили трупи. Це було страшно», — згадує Ольга події весни 2022 року у розмові з «Новинами Донбасу».



Тоді вона разом із сім'єю покинула вже зруйнований Маріуполь. Спочатку вони евакуювалися до Бердянська, звідти виїхали до Запоріжжя, а потім до Дніпра. 2,5 роки переселенці уп'ятеро винаймали квартиру. Разом з Ольгою жили два її сини, невістка та онук.



«Квартири дуже дорогі, у нас родина велика. Ми заселилися в дуже погані умови, нам було дуже тісно», — нарікає жінка.



Переселенка із Маріуполя Ольга. Фото: Новини Донбасу

Торік у жовтні родина Ольги через центр «ЯМаріуполь» подала документи на соціальне житло у Дніпрі. 22 серпня Ольга та її 18-річний син отримали кімнату у відреставрованому гуртожитку. Разом з Ольгою сюди заїхали ще понад 150 сімей. Усі переселенці з Маріуполя.



«У нас дев'ятиповерховий, двопід'їзний будинок. Ми були до кінця, коли його розбомбили і почало горіти. У квартиру залетіла ракета. Ми були у підвалі, нас багато там було. Ми переїхали сюди. Приїхали 26 березня. Виїжджали з Маріуполя, майже шість днів добиралися. Складно, але дісталися живими і живемо тепер тут», — розповідають «Новини Донбасу» переселенці з Маріуполя Лідія та Володимир.



Пенсіонерка Лідія та її чоловік до заселення у гуртожиток теж винаймали квартиру. Платили до 8 тисяч гривень на місяць. Кімнату у відремонтованому гуртожитку вони отримали безкоштовно.



«Дуже добре, ремонт хороший. Меблі — все є, все необхідне. Ліжко, подушки, покривала, теплі ковдри. І праска, і маленький холодильник», — каже подружжя.



Переселенці з Маріуполя Лідія та Володимир. Фото: Новини Донбасу

Де тепер мешкають переселенці

Цей проєкт став можливим завдяки підтримці Міжнародної організації з міграції (МОМ) та міністерства закордонних справ Франції. 22 серпня у гуртожитку заселили з п'ятого по 10 поверхи. Помешкання надав Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Комунальне підприємство «Маріупольський гуртожиток» отримало 10-поверхову будівлю на правах оренди. Переселенці можуть жити тут безкоштовно до кінця війни та ще один рік після. Потім гуртожиток повернеться до користування університету. А ось цим маріупольцям повертатися вже нема куди.



Відремонтований гуртожиток у Дніпрі став тимчасовим будинком для маріупольців. Фото: Новини Донбасу

Реконструкцію гуртожитку розпочали у лютому. Тут замінили комунікації та ліфти. Відремонтували душові. Це зони загального користування. Наприклад, одна душова на дві кімнати. Поновили й кухні. Також для маріупольців зробили пральню, кімнату психолога, коворкінг.



«На дев'ятому поверсі є тренажерна зала. Там уже зараз з'явилися інструктори, які займаються нами. На другому поверсі є кінотеатр. Мій тато ходить туди дивитися фільми», — розповідає переселенець із Маріуполя Ігор.



Є й дитяча зона, де вихователем працює Ольга.

Це друга черга заселення гуртожитку. Перші 43 сім'ї заїхали сюди в середині липня. Пріоритет у житлі віддають соціально вразливим категоріям.



«Дали бали. Кімнати, як я розумію, розподілялися балами. Бали отримували багатодітні родини, сім'ї військовослужбовців, інваліди, пенсіонери», — пояснює процедуру Ольга.



Інша переселенка з Маріуполя Жанна зазначає, що для заселення знадобилося подати багато документів. «Мені 75 років, розумієте. Усі документи, які вимагали, я поетапно збирала. У Маріуполі я жила у своїй квартирі, але її не стало, але документи залишились у мене», — розповідає пенсіонерка.



Переселенці із Маріуполя отримали ключі від соціального житла. Фото: Новини Донбасу

Охорона гуртожитку чи мера?

Звичайно, після орендованих квартир маріупольці раді соціальному житлу, але і в цій бочці меду знайшлася ложка дьогтю. 21 червня комунальне підприємство «Маріупольський міський соціальний гуртожиток» уклало договір на три місяці з Управлінням поліції охорони Донецької області на суму майже мільйон гривень. Згідно з документом, у гуртожитку цілодобово мають чергувати співробітники поліції. На ці витрати звернув увагу депутат Маріупольської міськради та активіст Максим Бородін, який ще до повномасштабного вторгнення боровся з корупцією та розкривав екологічні проблеми у місті.



«Всі розуміють, що це просто маячня. Плюс у цей гуртожиток вони зараз закупили до чорта відеообладнання для фіксації. Якщо у вас є відеофіксація, то зазвичай просто охоронець наймається, якась звичайна охоронна компанія в десятки разів дешевша. Ну не майже за мільйон гривень на три місяці», — пояснює своє невдоволення «Новинам Донбасу» Бородін.



У міськраді заявили, що така дорога коштовна нібито була вимогою донорів Міжнародної організації з міграції. Але в МОМ це не підтвердили. Також Бородіну повідомили, що «Маріупольський міський соціальний гуртожиток» є органом, який сам приймає рішення. Хоча це комунальне підприємство засноване саме Маріупольською міськрадою та отримує кошти з міського бюджету.



Максим Бородін вважає, що мільйон гривень пішов на охорону мера Вадима Бойченка. «Новини Донбасу» вирішили подивитися, чи справді гуртожиток охороняється. Відповідно до договору, це мають бути люди саме із поліції охорони. І вони тут є, щоправда, давати коментар відмовились.



Гуртожиток охороняє дві людини, як і в договорі, але все одно неясно, навіщо такі витрати.

Вартість охорони гуртожитку викликала питання у маріупольського депутата. Фото: Новості Донбасу

Цей гуртожиток — уже другий, відреставрований для переселенців із Маріуполя та відкритий у Дніпрі. Перший відремонтували у 2023 році. На пілотний проєкт витратили 36 мільйонів гривень та заселили 35 сімей.



«Сьогодні питання житла — головне питання для багатьох сімей не лише з Маріуполя. П'ять мільйонів людей сьогодні мають статус вимушених переселенців. Сьогодні лише маріупольців 62 тисячі сімей, які чекають на підтримку та допомогу. Дві тисячі людей сьогодні гостро потребують цієї допомоги від держави», — каже міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



Станом на початок 2024 року у Дніпрі маріупольці подали 565 заявок на соціальне житло. За словами Бойченка, до кінця року вони, скоріше за все, його отримають.

«Скільки закриває саме цей будинок? 228 сімей сьогодні отримали можливість, отримали сертифікати, ключі та вже пішли у власне житло. 25 сімей з Німеччини їдуть до України, щоб отримати таке якісне соціальне житло», — додав мер.



Мер Маріуполя Вадим Бойченко. Фото: Новини Донбасу

У жовтні у Дніпрі відкриють ще п'ять відремонтованих чотириповерхових будівель для переселенців із Маріуполя. У роботі також проєкти у Чернівцях, Києві, Івано-Франківську, Кропивницькому та Запоріжжі на загальну суму близько 10 мільйонів євро. 323 маріупольські сім'ї мають отримати житло. А 2025 року до вже названих населених пунктів додадуться ще п'ять міст. Заселити планують 812 сімей.



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