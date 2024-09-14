«Покровский треугольник». Что происходит в боях за важный город на Донбассе

Стела на въезде в Покровск. Фото: Новости Донбасса

Год назад Покровск Донецкой области был в абсолютном тылу. В относительно тихий как для военного времени город прибывали переселенцы из прифронтовых на тот момент населенных пунктов. Многие из них оставались там, ведь в Покровске были коммуникации, работали магазины и банки, а дома не зияли сотнями дыр от российских ударов. За последние полгода ситуация развернулась на 180 градусов. Из тылового Покровск превратился в прифронтовой город, из которого выезжают люди, а сам он умирает. Насколько реально армии РФ захватить Покровск в ближайшей перспективе — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Отголоски Авдеевки

Зимой 2024 года многие из тех, кто анализирует ситуацию на фронте, говорили о том, что Авдеевка не имеет особого стратегического значения на донецком фронте и ее потеря не приведет к его обвалу. Тем не менее именно после оккупации города российская армия стала довольно быстро продвигаться. Нынешняя расстановка сил — последствия потери Авдеевки, а также Очеретино. Захват этого поселка стал следующим весомым провалом, в котором украинские аналитики обвинили в первую очередь командование.



«Оборона Очеретино практически не происходила. Окопы вокруг поселка — только пародия и они не были пригодны для обороны. Бойцы 115 ОМБр на первой линии приняли бой и пытались спасти ситуацию, при этом значительная часть попала в плен или погибла. Резервы бригады не были готовы, взаимодействия не было, подготовка к боям тоже была на низком уровне. Как результат — провал фронта и неоправданные потери», — писали аналитики OSINT-проекта DeepState в июне.



В нынешнем продвижении оккупантов на Покровском направлении эксперты видят три основные проблемы. Первая — это опять-таки решения командования. Речь о неуспешных ротациях и недостаток коммуникации между подразделениями. Вторая — это нехватка людей в украинских подразделениях, которые смогли бы обеспечить эффективную оборону всего Покровского направления. Третья — фортификационные сооружения. Точнее, их отсутствие.



«Речь идет о неготовности инженерно-фортификационных сооружений. Их не было как на подступах к Новогродовке-Гродовке и, соответственно, к Покровску. То есть, линии Шмыгаля-Умерова так и остались линиями на карте, а не реальными инженерно-фортификационными сооружениями. И возникает вопрос о готовности городов Мирнограда и Покровска к характеру уличных боев непосредственно на территории самих населенных пунктов», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Именно все это, по мнению экспертов, привело к захвату Новогродовки практически за три дня в конце августа. Хотя украинский Генштаб до сих пор официально не признал потерю города. Примерно такая же ситуация, по словам Дмитрия Снегирева, и в районе Селидово, что и позволило российским войскам быстро продвинуться к восточным окраинам населенного пункта. Но в последнюю неделю Силам обороны Украины удалось отчасти все-таки стабилизировать ситуацию в Селидово. Оккупационные войска отбросили за железную дорогу.



Украинский танк обстреливает позиции российских войск на окраине Новогродовки. Кадр из видео 93 бригады «Холодный Яр»

Три угла «покровского треугольника»

Покровское направление представляет из себя своеобразный треугольник, две стороны которого — это дороги. Третья сторона — линия уже оккупированных территорий. На карте хорошо видно, что один угол этого треугольника — это район села Елизаветовка, где российская армия уперлась в реку Казенный Торец. ВСУ удерживают здесь позиции, оккупанты не форсируют реку. Но примерно в пяти километрах от этой естественной преграды проходит трасса Константиновка — Покровск, которая пока еще не перерезана, но находится под огневым контролем противника. Если путинские военные смогут заблокировать ее, положение ВСУ значительно ухудшится на другом направлении — на торецком выступе.



«Россияне пытаются выйти на непосредственный контроль над локациями Сил обороны Украины. Трассы — это возможность проведения ротации личного состава, подвоз боекомплекта и вывоз раненых. В случае взятия под непосредственный контроль этих локаций плечо поставок, то есть материально-технического обеспечения украинских войск, увеличится вдвое», — объясняет Дмитрий Снегирев.



Линия фронта на Покровском направлении. Карта: DeepState

Еще совсем недавно вторым углом покровского треугольника было водохранилище и Карловка. Этот город Силы обороны Украины удерживали с 2014 года, но оккупанты смогли занять его. За короткий промежуток времени армия РФ захватила села Мемрик и Галициновку, вышла к Украинску и Горняку. Здесь ВСУ оказались в полуокружении и могут быть заблокированы по линии Зоряное-Горняк. Но, по мнению военных аналитиков, для дальнейших продвижений в этом районе — речь собственно о захвате Горняка и Кураховки — путинским войскам придется отказаться от давления на других участках фронта и выбрать приоритетный.



«Очевидно, в ближайшее время противник будет вынужден еще больше сузить по фронту участок своего наступления, выбрав что-то одно — либо наступление на Селидово, либо продолжение охватывающего движения своих передовых подразделений по отношению к плацдарму ВСУ на реке Волчья, расположенном восточнее на участке от Галициновки к северной окраине Красногоровки», — считает обозреватель Константин Машовец.



Третий угол треугольника — это сам Покровск. Чтобы пробиться к городу, армия РФ атакует от Новогродовки к Лысовке.



«На данный момент наиболее угрожающей в смысле дальнейшего продвижения противника выглядит дирекция Новогродовка — Сухой Яр, где противник сумел продвинуться в сторону Лысовки, действуя вдоль реки Соленая, это наиболее близкая к Покровску отметка, к которой продвинулся противник», — анализирует Константин Машовец.



Параллельно россияне пытаются продвинуться в Гродовке, но, как отмечают эксперты, это дается им непросто.



«Российские оккупанты возобновили активность по рубежу Гродовка-Новогродовка, но пока Селидово остается под контролем Сил обороны Украины, это не дает им никакого профита, потому что они продолжают находиться под угрозой удара с фланга. Гродовка — сложный населенный пункт для прорыва российских оккупантов. Они будут пытаться выйти в центр. Но будут упираться в реку Журавка. Нам важно не дать оккупантам выйти на правый берег реки Журавка», — комментирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.



Бои за Гродовку в начале сентября 2024 года. Кадр из видео тактической группы «Адам»

По мнению экспертов, тактика россиян флангового охвата Покровска рушится на глазах. Ведь, чтобы реализовать ее, нужно захватить Селидово и Мирноград.



«"Теоретически возможный" прорыв противника к рубежу Мирноград — Малиновка получит какие-то реальные перспективы исключительно в случае прорыва противника за реки Журавка и Казенный Торец, что пока никаким образом не просматривается. И поэтому что остается противнику? Продолжать фронтальное наступление в сторону Покровска с юго-восточного направления, так как он это делал до нынешнего момента, вдоль железной дороги Авдеевка-Покровск», — говорит Константин Машовец.



Он напоминает, что примерно такая же ситуация сложилась в Часов Яре. Уже многие месяцы оккупационная армия не может форсировать канал «Северский Донец — Донбасс» в черте города.



Новые тактики РФ

Как бы ни развернулись события дальше, уже можно констатировать: на Покровском направлении россиянам пока что удается то, что не удавалось на других участках фронта — захватывать населенные пункты за считанные дни. Например, уже упомянутую Новогродовку, где природные условия играли на руку как раз ВСУ. К тому же, Новогродовка — крупный промышленный центр с шахтами и терриконами, которые являются господствующими высотами.



«Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по "железке" (железная дорога — ред.) за неполную неделю у РОВ (российские оккупационные войска — ред.) составило 3,5 км. Отмечу, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоемов. Но, только не в этот раз», — писал 27 августа Александр Коваленко.



Дорога под Покровском. Фото Новости Донбасса

Конечно же, подобные успехи воодушевляют оккупантов. И, вероятно, пользуясь моментом, они пытаются успеть захватить как можно больше. С потерями, как обычно, не считаются.



«Оккупанты не использовали во время штурма Селидово свою излюбленную тактику фланговых охватов, то есть то, что они демонстрировали во время боев в Авдеевке. Это с двух сторон фланговый охват с целью угрозы создания оперативного окружения и дальнейшего выдавливания. Они штурмуют город фактически в лоб. Хотя, казалось бы, данные действия как минимум самоубийственные. Бои в городской застройке — это бои высокой интенсивности и коэффициент потерь атакующей стороны это 1:3, 1:5, как минимум», — комментирует Дмитрий Снегирев.



Россияне пытались продвигаться в Селидово именно в городской застройке, действуя мобильными группами от 8 до 20 человек при минимальной поддержке бронетехники. Дмитрий Снегирев подчеркивает: если они смогут захватить этот город, это означает практически обрушение линии фронта.



«Это возможность дальнейших плановых ударов по позициям ВСУ, причем по двум направлениям — как в районе Покровска, так и Угледара. Это аксиома», — подчеркивает эксперт.



В то же время без захвата Селидово продвижение к Покровску вряд ли будет успешным. Да и оккупация самого Покровска, по словам экспертов, — задача со звездочкой. По мнению Александра Коваленко, сейчас Россия лишь накапливает ресурс и, возможно, попытается ударить в район Покровска в конце этого года. Будет ли успешной эта попытка? Пока что прогнозировать сложно, но то, что она будет стоит РФ сотни жизней своих солдат — это факт.