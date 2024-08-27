Армия РФ захватила Новогродовку в Донецкой области — украинские военные

Украинские военные сообщают об отходе из Новогродовки на Покровском направлении в Донецкой области. Карта DeepState

Российские войска захватили населённый пункт Новогродовка на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили бойцы 46-ой отдельной аэромобильной бригады в своем неофициальном телеграм-канале.



«Новогродовка потеряна. Небольшая часть у терриконов – вопрос сегодняшнего дня. По тому, как россияне сумели взять город с населением в 14 тысяч человек практически за 3 дня, можно говорить о своеобразном антирекорде войны», — говорится в сообщении.



Также о том, что ВСУ оставили Новогродовку, сообщил боец Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) с позывным «Дацик» в телеграм-канале «Я — штурмовик». Он отметил, что россияне стали ближе к Покровску, а также «поджимают фронт» возле Торецка.

Официальной информация от Генштаба об отходе ВСУ из Новогродовки на этот час нет.



Ранее сообщалось, что войска РФ прорвали укрепления ВСУ в Новогродовке на пути к Покровску.