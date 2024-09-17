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Новый формат Лиги чемпионов: что о нем известно и как это повлияет на «Шахтер»

Новости Донбасса
17 сентября 2024, 10:15

Новый формат Лиги чемпионов: что о нем известно и как это повлияет на «Шахтер»

С этого сезона Лига чемпионов будет проходить в реформированном формате. Фото: ФК «Шахтер» С этого сезона Лига чемпионов будет проходить в реформированном формате. Фото: ФК «Шахтер»

С сезона 2024/2025 в Лиге чемпионов введен новый формат. Он предусматривает увеличение количества участников турнира и количества матчей. Украина в этом розыгрыше будет представлена победителем последнего чемпионата — донецким «Шахтером». Что такое новый формат Лиги чемпионов, как изменятся матчи и где их смотреть, «Новости Донбасса» рассказывают ниже.

Почему Лига чемпионов была реформирована

В последние годы в европейском футболе назревал бунт. Богатые клубы хотели отделиться в новый международный турнир и назвать его Суперлига. УЕФА была против таких намерений и угрожала существенными санкциями клубам-отступникам, среди которых особенно выделялись «Реал» и «Барселона». В конце концов, идея Суперлиги захлебнулась, но в УЕФА решили не ждать следующей волны энтузиазма и предложить клубам реформу уже существующих турниров. Так и решили пересмотреть форматы всех еврокубковых соревнований.

По какому принципу отбирают участников

Как и раньше — по рейтингу страны в таблице коэффициентов УЕФА. Она суммирует выступления клубов из каждой страны каждый сезон и начисляет количество баллов за победы и ничьи, которые затем делятся на количество клубов, представлявших страну в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. Учитывая то, что теперь в Лиге чемпионов будет не 32, а 36 участников, количество команд, попавших в основной этап напрямую, увеличилось. Теперь это 29 клубов, а еще семь получили путевку через квалификацию.

Среди тех, кому посчастливилось получить прямой допуск есть и донецкий «Шахтер». Это последний сезон, когда чемпион Украины получил возможность не проходить квалификационные раунды. Из-за неудачных выступлений украинских клубов в еврокубках в последние годы, наше положение в таблице коэффициентов УЕФА существенно ухудшилось. Со следующего сезона всем нашим клубам во всех европейских турнирах придется проходить отборочный период.

Донецкий «Шахтер» будет представлять Украину в Лиге чемпионов. Фото: ФК «Шахтер»

Как изменился формат

Если раньше 32 участника распределялись на 8 групп, то теперь групповой этап отменен. Все команды будут находиться в общей турнирной таблице из 36 команд. В предыдущем формате каждая команда в своем квартете играла шесть матчей против трех соперников: по одному дома и на выезде. Теперь же изменилась и процедура жеребьевки, и количество матчей. Каждая команда получает восемь совершенно разных соперников, но имеет по четыре матча дома и на выезде. С каждым из восьми соперников играется только один матч. При жеребьевке учитывается клубный рейтинг, который позволяет получить максимально разных соперников.

Кстати, из-за большего количества матчей основного этапа, теперь Лигу чемпионов будут играть не только во вторник и среду, но и в четверг. На эти дни будет приходиться по шесть матчей.

Вместо группового этапа теперь общая турнирная таблица Лиги чемпионов. Инфографика: УЕФА

С кем будет играть «Шахтер» в Лиге чемпионов

Донецкий клуб третий сезон подряд домашние матчи Лиги чемпионов будет играть не в Украине. Если в 2022 году домом горняков стала Варшава и стадион местной «Легии», то в 2023 году донецкий клуб играл в Гамбурге. В этом году менеджмент «Шахтера» договорился об аренде стадиона в другом немецком городе — Гельзенкирхене. Интересно, что это также шахтерский городок, который во многом напоминает Донецк...


«Шахтер» на этом этапе получил очень разных соперников. Это английский «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, итальянские «Болонья» и «Аталанта», французский «Брест», швейцарский «Янг Бойз» и нидерландский ПСВ. Наш представитель открывает свой путь в Лиге чемпионов 2024/2025 матчем в Италии против «Болоньи». Календарь чемпионов Украины в этом турнире выглядит следующим образом.

  • 18.09.2024 в 19:45 «Болонья» — «Шахтер»
  • 02.10.2024 в 19:45 «Шахтер» — «Аталанта»
  • 22.10.2024 в 22:00 «Арсенал» — «Шахтер»
  • 06.11.2024 в 19:45 «Шахтер» — «Янг Бойз»
  • 27.11.2024 в 22:00 ПСВ — «Шахтер»
  • 10.12.2024 в 22:00 «Шахтер» — «Бавария»
  • 22.01.2025 в 19:45 «Шахтер» — «Брест»
  • 29.01.2025 в 22:00 «Боруссия» — «Шахтер»

Расписание матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов. Инфографика: ФК «Шахтер»

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

В Украине все матчи Лиги чемпионов транслирует онлайн-сервис Megogo. Если вы находитесь за рубежом, то узнать транслятора турнира в вашей стране пребывания можно на сайте УЕФА.

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