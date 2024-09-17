Новий формат Ліги чемпіонів: що про нього відомо та як це вплине на «Шахтар»

З цього сезону Ліга чемпіонів буде проходити у реформованому форматі. Фото: ФК «Шахтар»

З сезону 2024/2025 у Лізі чемпіонів запроваджено новий формат. Він передбачає збільшення кількості учасників турніру та кількості матчів. Україна у цьому розіграші буде представлена переможцем останнього чемпіонату — донецьким «Шахтарем». Що таке новий формат Ліги чемпіонів, як зміняться матчі та де їх дивитися, «Новини Донбасу» розповідають нижче.

Чому Ліга чемпіонів була реформована

Останніми роками у європейському футболі назрівав бунт. Багаті клуби хотіли відокремитися в новий міжнародний турнір та назвати його Суперліга. УЄФА була проти таких намірів та погрожувала суттєвими санкціями клубам-відступникам, серед яких особливо виділялися «Реал» та «Барселона». Врешті-решт, ідея Суперліги захлинулася, але в УЄФА вирішили не чекати наступної хвилі ентузіазму та запропонувати клубам реформу вже існуючих турнірів. Так і вирішили переглянути формати усіх єврокубкових змагань.

За яким принципом відбирають учасників

Як і раніше — за рейтингом країни у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Вона сумує виступи клубів з кожної країни кожного сезону та нараховує кількість балів за перемоги та нічиї, які потім діляться на кількість клубів, що представляли країну у Лізі чемпіонів, Лізі Європи або Лізі конференцій. Враховуючи те, що тепер у Лізі чемпіонів буде не 32, а 36 учасників, кількість команд, які потрапили до основного етапу напряму, збільшилася. Тепер це 29 клубів, а ще сім здобули путівку через кваліфікацію.



Серед тих, кому пощастило отримати прямий допуск є й донецький «Шахтар». Це останній сезон, коли чемпіон України отримав можливість не проходити кваліфікаційні раунди. Через невдалі виступи українських клубів у єврокубках останніми роками, наше положення у таблиці коефіцієнтів УЄФА суттєво погіршилося. З наступного сезону усім нашим клубам в усіх європейських турнірах доведеться проходити відбірковий період.

Донецький «Шахтар» представлятиме Україну у Лізі чемпіонів. Фото: ФК «Шахтар»

Як змінився формат

Якщо раніше 32 учасники розподілялися на 8 груп, то тепер груповий етап скасовано. Усі команди перебуватимуть у спільній турнірній таблиці з 36 команд. У попередньому форматі кожна команда у своєму квартеті грала шість матчів проти трьох суперників: по одному вдома та на виїзді. Тепер же змінилася й процедура жеребкування, й кількість матчів. Кожна команда отримує вісім абсолютно різних суперників, але має по чотири матчі вдома та на виїзді. Із кожним з восьми суперників грається лише один матч. При жеребкуванні враховується клубний рейтинг, який дозволяє отримати максимально різних суперників.



До речі, через більшу кількість матчів основного етапу, тепер Лігу чемпіонів гратимуть не лише у вівторок та середу, а ще й у четвер. На ці дні припадатиме по шість матчів.

Замість групового етапу тепер загальна турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Інфографіка: УЄФА

З ким гратиме «Шахтар» у Лізі чемпіонів

Донецький клуб третій сезон поспіль домашні матчі Ліги чемпіонів гратиме не в Україні. Якщо у 2022 році домівкою гірників стала Варшава та стадіон місцевої «Легії», то у 2023 році донецький клуб грав у Гамбурзі. Цьогоріч менеджмент «Шахтаря» домовився про оренду стадіону в іншому німецькому місті — Гельзенкірхені. Цікаво, що це також шахтарське містечко, яке багато в чому нагадує Донецьк…





«Шахтар» на цьому етапі отримав дуже різних суперників. Це англійський «Арсенал», німецькі «Баварія» та «Боруссія» Дортмунд, італійські «Болонья» та «Аталанта», французький «Брест», швейцарський «Янг Бойз» та нідерландський ПСВ. Наш представник відкриває свій шлях у Лізі чемпіонів 2024/2025 матчем в Італії проти «Болоньї». Календар чемпіонів України у цьому турнірі виглядає наступним чином.

18.09.2024 о 19:45 «Болонья» — «Шахтар»

02.10.2024 о 19:45 «Шахтар» — «Аталанта»

22.10.2024 о 22:00 «Арсенал» — «Шахтар»

06.11.2024 о 19:45 «Шахтар» — «Янг Бойз»

27.11.2024 о 22:00 ПСВ — «Шахтар»

10.12.2024 о 22:00 «Шахтар» — «Баварія»

22.01.2025 о 19:45 «Шахтар» — «Брест»

29.01.2025 о 22:00 «Боруссія» — «Шахтар»

Розклад матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів. Інфографіка: ФК «Шахтар»

Де дивитися матчі Ліги чемпіонів

В Україні усі матчі Ліги чемпіонів транслює онлайн-сервіс Megogo. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то дізнатися транслятора турніру у вашій країні перебування можна на сайті УЄФА.