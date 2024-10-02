После России: Может ли распад страны остановить войну

Коллаж: Екатерина Круглик, «Заборона»

Война России, ставшая после пандемии открытой, заставила посмотреть в лицо множеству слабых сторон в организации мира. И речь не только о вещах, обсуждаемых в соцсетях более двух лет. Есть более глубокие и многоуровневые вопросы, угрожающие будущему регионов и целых континентов.



Поэтому «простое решение» закончить войну навсегда через распад Российской Федерации не является ни простым, ни решением. Возникнет немало проблем, и политики это знают, поэтому не стремятся к полному развалу, в том числе из-за вооружения Украины и сверхмощного санкционного давления. Россия была, есть и будет террористической страной — это надо учитывать при любых сценариях или желаниях. И для минимизации ее влияния и деструктивных действий нужны основательные планы, масштабные коалиции и время (да, которого нет).



Издание «Заборона» вместе с аналитиками рассуждает над рисками и последствиями дефедерализации. На первый взгляд, это пессимистический разбор, но мы все должны быть реалистами, чтобы заложить такой фундамент, чтобы точно «никогда снова», рассуждает издание.

Распад РФ: при каких обстоятельствах это может произойти

Война России с Украиной и беспрецедентные санкции Запада оказывают давление на российскую реальность. На Западе надеются, что диктатура падет, а на ее место придут демократические силы — на транзит власти без стрессов как для самой России, так и для мира. То есть, чтобы не было таких последствий как распад, полный упадок, а была Россия, с которой можно будет договариваться и сотрудничать.



«Но мы видим, что в России может так не быть. Например, восстание Пригожина, который руководил «Группой Вагнера», показало, что кардинальные изменения могут произойти в любой момент, и даже сам режим не может гарантировать себе долгого существования», — отмечает кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.



Он предполагает, что в результате одни элиты могут заменить другие — с такой же парадигмой или немного другими взглядами: например, захотят прекратить активные боевые действия, договориться с Западом, искать какие-то компромиссы. Но, по его мнению, надо осознать, что в целом вертикаль может сохраниться и даже усилиться.



«На смену Путину не придет Томас Джефферсон, — считает старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Люк Коффи. — Сразу после режима президента Путина тот, кто его заменит, будет таким же националистическим и авторитарным. Западным политикам следует прекратить надеяться на умеренного российского лидера, который хочет мира со своими соседями и реформ дома».



Распад России был бы возможен при очень серьезных санкциях или по причинам, которые подрывали бы ее изнутри — и тогда бы произошла расконцентрация власти и всей государственной вертикали. Тогда каждый из субъектов Российской Федерации мог бы иметь отдельное развитие.



«Более вероятно это после поражения РФ в войне [в Украине]. Тогда действительно Путину было бы трудно объяснить и потери людей на фронте, и экономические факторы, — рассуждает Станислав Желиховский. — И эти бы факторы сошлись в одной точке и была бы угроза как изнутри, так и на уровне народностей, которые там проживают. Тогда можно было бы говорить о распаде России».



Московия стала Россией в конце XVII века после того, как завладела территориями на левом берегу Днепра. Далее было уничтожение Запорожской Сечи с карательными операциями. 22 октября 1721 года Петр I провозгласил Московское царство «Российской империей», а москвичей — «россиянами».

Карта Украины французского инженера и картографа Гийома Левассера де Боплана 1680 года. Источник: Украинская правда

Заместитель директора украинского Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило предлагает рассматривать умеренный сценарий, который выглядит как кризис и разрушение центральной власти России, но одновременно существование субъектов, которые могут организовывать деятельность на этих территориях.



«Дело в том, что если речь идет о чем-то разрушительном и начале полного хаоса, то для глобальной политики и экономики это будет шоком. И возможно возникновение очень мощных рисков, связанных с беженцами, безопасностью границ соседних стран, гуманитарными проблемами. Глобальное сообщество будет пытаться избежать этого варианта», — предполагает экономист.



Отделение естественным путем

Российская Федерация является крупнейшей по площади страной мира, однако, 60% поверхности покрывает вечная мерзлота. То есть население распределено неравномерно.



Официальные данные о количестве жителей датированы 2015 годом (142 млн), реальные данные по состоянию на сейчас неизвестны.Сейчас РФ состоит из 83 субъектов, во многих живут граждане с общей культурой, историей и языком, отличающиеся от славянского населения России.



19 из этих субъектов из них являются республиками.В отличие от краев и областей, они являются формой государственности того или иного народа (народов) в составе России и принимают собственные конституции, имеют право определять свои государственные языки.



На какие части распадется Российская Федерация, никто точно не знает, подчеркивает аналитик украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.



«Национальные республики могут стать новыми государствами со своими титульными этносами. Очевидно, что государствообразующий потенциал этих республик неодинаков: где-то малая территория, где-то неудобное географическое расположение, где-то слишком большая часть «нетитульного» этноса в населении — прежде всего, русских. Кто сможет с этим справиться, тот имеет шансы на независимость», — считает эксперт.



Есть нюанс: территории национальных республик и численность их населения составляет лишь сравнительно небольшую долю нынешней Российской Федерации.Их отделение, по мнению Майорова, не будет выглядеть как полный распад, наподобие СССР или Австро-Венгрии.



«Но не стоит сбрасывать со счетов и регионализм — территории, где формально русское этническое большинство, но в силу исторических, географических, культурных особенностей есть большая тяга к суверенитету, — отмечает аналитик. — Это та же Сибирь, Урал, Калининградская область (бывшая Восточная Пруссия). Они тоже при определенных условиях могут стать отдельными государствами, и это уже повышает шансы получить результат, который мы могли бы назвать распадом».



Отметим, что западные эксперты с осторожностью относятся к комментированию событий, которые не имеют научной основы или еще не произошли. Поэтому в открытых источниках есть лишь несколько предположений относительно вероятных отдельных государств, которые могут сформироваться в результате распада РФ. Впрочем, основываясь на этнических и исторических данных, а также мнениях опрошенных экспертов, позволим себе визуализировать воображаемую карту отделения некоторых субъектов.

Инфографика: Заборона

Наиболее горячей точкой, по мнению Станислава Желиховского, может быть Северный Кавказ, потому что там живет немало народов.



«Были попытки народа Ичкерии вырваться из Российской Федерации. С свержением режима Путина рухнет и местный режим Кадырова, начнутся движения к независимости. Трудно сказать, смогут ли ее завоевать эти небольшие народы, хотя они больше всего сохранили свои национальные черты из всех народов России: язык, религию, традиции. Это все легло бы в основу государственности», — аргументирует эксперт-международник.



По его мнению, следующим после Ичкерии может стать Татарстан у которого есть ресурсы (нефть) и достаточно большая территория. Государственным языком республики является татарский, второй по распространению в РФ (официально 5 млн пользователей). Он относится к тюркским языкам, в которые также входят турецкий, крымскотатарский, казахский, азербайджанский, узбекский, тувинский, туркменский.



В сентябре 2024 года участники Организации тюркских государств договорились перейти на 34-буквенный общий латинский алфавит. За основу взяли турецкий, к которому добавили характерные для других языков буквы. Пока к унификации присоединились Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Турция, собственно, инициатор сближения тюркских государств.В Татарстане эту новость восприняли с завистью, а местный востоковед Азат Ахунов назвал вопрос исторической травмой: еще в 1990-е национальные движения добились перехода на латиницу, но федеральные власти через Конституционный суд запретили это делать.



«Последние десятилетия в Татарстане была очень распространена русификация, многие люди не знают татарского — и это проблема. То же касается республики Саха и других — есть колоссальные по площади территории, но неизвестно, смогут ли они самостоятельно сформировать государство», — указывает на основания сомневаться Желиховский.

Последствия и риски

Глобальное сообщество будет пытаться избежать варианта хаотического распада РФ, ведь для мировой экономики и политики это станет взрывным шоком.



Заместитель директора украинского Национального института стратегических исследований, экономист Ярослав Жалило предлагает рассматривать умеренный сценарий. То есть возникновение кризиса и разрушение центральной власти России, но в то же время существование субъектов, которые могут организовывать деятельность на этих территориях.



«Распад должен генерировать минимум рисков глобального характера. Прежде всего, по использованию ядерного оружия. Он не будет иметь прямого экономического влияния. Но может иметь негативное влияние с точки зрения беспокойства, ухудшения потребительских и инвестиционных настроений, резкую активизацию расходов на оборону в соседних с Россией странах и тех, которые принадлежат к блоку НАТО», — говорит эксперт.

Продовольственная безопасность





Второй момент — экономический.



Россия является поставщиком природного газа и нефти на рынки энергоресурсов, и даже страны ЕС продолжают импортировать газ.



«Если деструктивные процессы приведут к тому, что эти поставки прекратятся, будут искать альтернативные варианты поставок, — объясняет Жалило. — То, что снизилась зависимость Европы от российского газа, означает, что эти риски будут все меньше».



Россия существенно присутствует на глобальном рынке продовольствия, привлекается на него несмотря на санкции. Это и о поставках зерна в Африку, Азию и на Ближний Восток.



Интересно, что только шесть экономических регионов поставляют почти всю российскую пшеницу, причем половина из них являются приближенными к зоне, где армия РФ проводит жесткие боевые действия. Северный Кавказ, Черноземье, Поволжье, Урал и Западная Сибирь являются регионами с избытком пшеницы, тогда как Центральный регион с Москвой имеют дефицит.

«Могут образоваться существенные риски по поставкам продовольствия. Поэтому нужно будет искать альтернативных поставщиков. Украина может взять на себя такую роль», — считает Ярослав Жалило.

Политика и беженцы

Эксперт по противодействию российской дезинформации в Польше (Варшава), сценарист Доминик Гоншьоровски с большой осторожностью относится к вопросу развала. Он говорит, что можно только догадываться, что это может быть возможностью для других государств вмешаться в европейскую или мировую политику.



«Возможно, Китай или Иран попытаются воспользоваться ситуацией, и это приведет к конфронтации с Соединенными Штатами или Европой. Также есть вопрос, как будут относиться к беженцам из стран Российской Федерации, — отмечает он. — После войны в Украине Польша очень неохотно будет принимать коренных этнических русских, даже в случае гуманитарной катастрофы. Ситуацию можно сравнить только с тем, что было в Ираке и Сирии. Соединенные Штаты боялись того, что произойдет после падения режима Саддама Хусейна».



А вот автор инициативы строительства «Музея победы над деспотизмом» в Польше (Варшава) Михаил Стрельников считает, что не стоит ожидать слишком большой эмиграционной волны. Ведь 90% россиян малоактивны.



«Распад России не будет настолько обозначен миграцией, как распад СССР, когда с появлением самодостаточных республик происходила миграция в Европу, США. Несколько миллионов тех, кто хотел уехать из России, уже уехали, — перед началом войны, с началом полномасштабного вторжения, с мобилизацией. Это не вызвало никакого хаоса в Европе», — отмечает эксперт.



Говоря о возможных системах управления после новых образований, все же приводит пример СССР, американский политолог Януш Бугайский, автор книги «Несостоятельное государство. Инструкция по расчленению России».



«[После распада Союза] страны Балтии построили демократию, Беларусь, Казахстан и Узбекистан построили авторитарные страны, а Украине понадобилось некоторое время, чтобы прийти к демократии. И из России так же возникнут различные государства с различными системами», — считает он.

Ядерное оружие: опасность не исчезнет

Прекращение государственности создает вакуум власти, который кто-то может захотеть заполнить. Чаще всего — соседние государства.



«Как показала война в Сирии, таких сил может быть много, и ситуация нестабильности будет продолжаться бесконечно долго. В случае с Россией также нужно помнить о ее ядерном арсенале», — предупреждает Доминик Гоншьоровски.



Ядерная проблема является большим риском. Но, возможно, не будет такой серьезной, как в случае с Советским Союзом. В то время почти 7000 единиц оружия было размещено за пределами России. В 1970-х годах Советский Союз описывали как «Верхнюю Вольту с ракетами», в 2010-х Россию — «заправка с ядерным оружием». Станет ли это Сомали с ядерным оружием?



«Сегодня, за исключением военно-морских баз, ядерные силы страны в основном расположены в центре Федерации, на юге и вдоль основных путей сообщения, — отмечает старший научный сотрудник Institute Montaigne Бруно Тертрайс. — Последние хорошо контролируются центральным правительством. Хотя иногда слишком близко к границам, чтобы не вызывать серьезных опасений относительно их судьбы в случае серьезных нарушений».



Современная Россия регулярно угрожает ядеркой — по официальным данным, у них 4380 боеголовок, из них развернуто 1710. И есть опасения, что это оружие может попасть в другие страны или в те, которые возникнут на ее территории.

«Неизвестно, какие режимы будут в этих республиках, не будут ли они воевать между собой? Возможно, будет создана международная контрольная миссия, и такие организации как ООН, МАГАТЭ с крупными государствами будут привлечены к контролю за ядерным арсеналом», — предполагает эксперт-международник Станислав Желиховский.

Также вопрос: можно ли будет с этими странами подписать договоры об отказе от ядерного оружия или о его нераспространении. Второй раз это может не пройти. В 1994 году были подписаны меморандумы с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, когда эти страны отказались от ядерного арсенала якобы с гарантиями безопасности. «И все знают, к чему это привело», — подчеркивает эксперт.



Михаил Стрельников напоминает, что до 2014 года обслуживание российского ядерного арсенала проводили работники Южного машиностроительного завода из украинского Днепра.



«Последние десять лет мы не знаем, кто и как обслуживал эти ракеты и запасы; профессионально или нет? Мы видим, в каком плачевном состоянии находится российская инфраструктура — дамбы, канализации, где-то затопило, где-то рвануло. Они не могут справиться с этим, то что уж говорить об обслуживании ракет, — предупреждает он. — Когда Путин угрожает нажать ядерную кнопку при пересечении 'красных линий', никто на самом деле не знает, сколько ракет полетит, а сколько взорвется в хранилищах».

Самостоятельные построссийские республики или в составе других государств

Новые построссийские государства могут объединяться между собой, или вступать в федеративные и конфедеративные связи. Но присоединение территорий Российской Федерации к нынешним соседям является менее вероятным сценарием, считает аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров. Ведь международное право более снисходительно относится к сепаратизму, чем к аннексиям. Впрочем, эту красную линию Россия нарушила первой.



«Поэтому при определенных обстоятельствах, приращение территории того же Китая, Японии, или даже Украины за счет Российской Федерации полностью исключать нельзя», — говорит он.



Так, Япония может претендовать на Курильские острова и Сахалин, а Пекин наложить глаз на Урал, потому что заинтересован в дополнительных площадях для расселения и в пути к Арктике.



Опрошенные «Забороной» эксперты соглашаются, что Россия может стать полем конкуренции между различными государствами Запада, Китаем, Турцией — за нефть, газ, другие природные ресурсы и влияние на страны Центральной Азии, которые зависят от ряда поставок из РФ.



Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило призывает не предполагать, что на месте России ничего не будет. Что-то на той территории таки будет происходить, и это что-то будет объектом интереса глобального капитала.



«Китай сегодня уже принимает лидерскую роль в этих отношениях.То есть, уже он определяет, что ему конкретно нужно, — акцентирует экономист. — И если Россия выйдет из поставщиков в страны Центральной Азии, он ее заменит. Экспансия китайского капитала в России происходит достаточно давно, а сейчас она расширяется. Это может стать организующим фактором, способным сохранить контроль над ощутимой частью российских ресурсов даже в случае кризиса центральной власти РФ».

Не распад: Россия после поражения в войне

Если проводить аналогию со Второй мировой войной, и агрессоры, и победители были вовлечены в План Маршалла. Благодаря ему в Европе была выстроена целостная система, которая стала основой мира на континенте в течение почти 80 лет.

Коллаж: Екатерина Круглик, «Заборона»

Был и другой план в отношении Германии, напоминает Ярослав Жалило, — так называемый «План Моргентау». Он предусматривал разрушение экономического потенциала страны, не позволял развитие промышленности. Это привело бы к негативным последствиям и было бы калькой с Первой мировой войны — Германия, потерпевшая поражение, через 10-15 лет уже сформировала будущий нацистский режим и широкую почву для развития социал-национализма в масштабах почти всего населения.



«Чтобы этого не произошло с РФ, нужна будет политика, которая бы строила новую экономику, основу для нового общества в рамках глобального мирового порядка на этой территории. Речь идет о десятках миллионов населения, потенциальных проблемах, необходимости обеспечить развитие этой территории, — объясняет экономист. — Понятно, что здесь должны быть построены определенные программы и стратегии вроде того же Плана Маршалла, которые бы перезагрузили экономику. Реализация программ могла бы стать мощным толчком для глобальной экономики, создать для нее новое пространство и новую страницу для ее развития. В этой перезагрузке Украина могла бы сыграть активную роль».



Не стоит надеяться, что после капитуляции и разоружения россияне внезапно прозреют и согласятся, что были не правы. Наоборот, обида за унижение «народа-победителя» укоренится и они будут искать мести. Поэтому на будущее военным альянсам понадобятся меры, которые бы держали жителей РФ как можно дальше от мысли напасть на соседей. Крайне важна и замена пропаганды на идеологическую работу с признанием исторической правды: о войне в Украине и Грузии, о Второй мировой войне, депортациях, голодоморах, геноцидах. Возможно, тогда следующие поколения будут больше заботиться о мире во всем мире.



Материал создан при поддержке «Media Lifeline Ukraine»