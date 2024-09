Переговоры Украины и России о мире: когда это произойдет и какие козыри есть у Киева

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, и с приближением этой даты в СМИ все чаще стали появляться новости о возможных переговорах Украины с Российской Федерацией. В зависимости от того, за кого проголосуют американцы, будущий глава Белого Дома может продолжить существующую политику в отношении РФ, сотрудничества с ЕС и НАТО, либо изменить ее.



По оценке американского журнала Forbes, кандидатка от Демократической партии и действующая вице-президентка Камала Харрис опережает экс-президента США Дональда Трампа, 49% против 48%, в опросе зарегистрированных избирателей.



В то же самое время, ВСУ пытаются остановить войска РФ под Покровском. А, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военнослужащие восстанавливают позиции в Донецкой области.

В связи с этим одним из первых, кто заговорил о переговорах, оказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, который выступил против поставок Украине ракет Taurus ранее и взамен готовит свой мирный план по Украине.



Шольц призвал к возобновлению мирных переговоров между двумя сторонами. Он заявил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским они оба согласились с необходимостью проведения новой мирной конференции, в которой также будет участвовать Россия.



По данным СМИ, план не исключает передачу Москве части украинских территорий. Шольц после ряда неудач на региональных и европейских выборах хочет «разыграть украинскую карту» для укрепления собственных позиций.



Ранее в августе президент Чехии Петр Павел также заявлял, что Украина может вступить в НАТО, даже если не вернет себе всю оккупированную Россией территорию, не исключив возможность переговоров.



«Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является необходимым условием. Если есть демаркация, даже административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать в то время», — сказал Павел чешской газете Novinky a Právo.



Он допустил вариант, которым воспользовалась Западная Германия, вступив в НАТО в 1955 году, а затем объединилась с советским сателлитом Восточной Германией в 1990 году.



«Хотя часть Германии была оккупирована Советским Союзом, остальная часть была принята в НАТО. Поэтому я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине вступить в НАТО, не втягивая альянс в конфликт с Российской Федерацией», — сказал Павел.



В свою очередь Франция продолжает свою поддержку Украины, осуждая удары по гражданскому населению и инфраструктуре. МИД Франции сдержанно наблюдает за возможностью проведения российско-украинской встречи.



Дипломатическое ведомство одного из ключевых западных союзников нашей страны неоднократно акцентировало внимание на том, что страна-агрессор должна быть привлечена к ответственности за военные преступления.

«Учитывая тяжесть преступлений, совершенных Россией в Украине, она должна быть привлечена к ответственности. Франция поддерживает Украину и соседние страны в преодолении гуманитарных последствий конфликта», — говорится в заявлении Миссии Франции при Организации Объединенных Наций.



Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Путин на третьем году полномасштабной войны все еще не готов к миру.



«Для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру», — заявил он.



Макрон также напомнил, что Путин отказался от его предложения ввести перемирие на время Олимпийских игр.



Великобритания со своей стороны уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.



Как утверждается, решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Один из источников отметил, что без такого решения не состоялся бы совместный визит главы британского МИД Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

В начале лета Владимир Путин заявил, что готов к переговорам о прекращении войны, при условии признания Киевом «границ», по которым проходит линия фронта. Однако российский диктатор выразил небольшой группе своих советников разочарование тем, что он считает попытками Запада сорвать переговоры.



По словам двух источников Reuters, близких к высшим эшелонам власти, в РФ считают, что успехов в войне пока достаточно, чтобы «продать победу российскому народу». Путин понимал, что любые новые успехи потребуют еще одной общенациональной мобилизации, а он этого не хотел.



Глава Кремля позже в дополнение потребовал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также полный вывод войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и признание их как субъектов Российской Федерации.



Стоит добавить, что периодические «просьбы» Путина о переговорах появляются как-только обновляется карта боевых действий, независимо от того в чью пользу происходят перемены.



К примеру, после начала операции ВСУ в Курской области российский диктатор заявил об отказе от каких-либо переговоров. Он также подчеркнул, что их начало сейчас «совершенно неуместно» и добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации на поле боя.



Он назвал прорыв на Курщине попыткой остановить наступление России на Донбассе. Из-за этого Путин перебросил 100 тысяч войск в Курскую область и, по данным СМИ, приказал вытеснить ВСУ до 1 октября.







Такой дедлайн поставил Путин военным РФ для вытеснения ВСУ из Курской области. Фактически РФ направила в Курскую область «микс» подразделений со всех направлений передовой, и даже с такого стратегически важного, как Покровское.



Впоследствии он вновь заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, но «надо разобраться с бандитами», которые проникли на территорию страны, тем самым в очередной раз подчеркнув, что в любой момент оккупированные области Украины могут перестать считаться «исконно русскими».



По мнению главы Кремля, действующие власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что не хотят проводить президентские выборы. Поэтому периодически россияне передают сообщение о желании переговоров, видя изменения на карте боевых действий или после новых ударов по гражданской инфраструктуре.

Еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за все время войны, с 2014 года, нарушила около 400 международных договоров, стороной которых является и наше государство.



Поэтому любые договоренности со страной-агрессором не могут быть заключены, если Украина не будет иметь в своем распоряжении оружия, которое хотя бы может сдерживать оккупантов от повторного нападения, а это будет лишь вопросом времени.



Промедление с поставкой ВСУ обещанного вооружения стало одной из причин продвижения армии РФ в Донецкой области. К тому же недавно стало известно о передаче РФ 220 иранских баллистических ракет.



В результате чего западные чиновники подталкивают Украину к размышлению над «планом Б». Партнеры требуют, чтобы Киев сформулировал реальные цели в противостоянии с Москвой, пишет Wall Street Journal.



Так, Запад по-прежнему поддерживает стремление Украины освободить все свои территории от российской оккупации, но требует, чтобы Киев сформулировал более реалистичные цели в этой войне, по крайней мере, на следующий год.



Это позволит западным политикам объяснить своим избирателям, почему Украине продолжают оказывать помощь. WSJ пишет, что постоянные переговоры между Украиной и ее партнерами указывают на напряжение между обеими сторонами.



Некоторые европейские дипломаты сообщили представителям украинской власти, что полная победа Киева обойдется в сотни миллиардов долларов, чего ни США, ни Европа не могут реально обеспечить. Как пишет Wall Street Journal, такое дипломатическое давление происходит накануне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.



Там он намерен встретиться с кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис, чтобы продемонстрировать им план победы Украины в этой войне и заручиться дальнейшей поддержкой.



Одним из сдерживающих факторов, который поможет провести потенциальные переговоры с россиянами, может стать разрешение наносить удары по военным объектам ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь РФ.



Украинский лидер уже провел разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, на котором обсудили ключевые вопросы.



«Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира. Отдельное внимание уделили подготовке второго Саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают Саммит результативным», — рассказал Зеленский.







За время полномасштабного вторжения РФ российские оккупанты совершили 137 тысяч военных преступлений. Соответственно по мнению Зеленского, приговоров должно быть не меньше. В украинском обществе не готовы отказываться от своих территорий, передавая войну следующим поколениям.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что безоговорочно поддерживает целостность Украины. В частности, возвращение Крыма Украине является требованием международного права.



«Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине — требование международного права», — сказал президент.



По словам лидера, Турция искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Про возможность снятия ограничений на удары по военным объектам вглубь РФ заявила ранее журналистка Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.



«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят [наносить удары по России ракетами ATACMS]», — передает слова Маккола журналистка.

House Foreign Affairs Chairman Michael McCaul said “I talked to Blinken two days ago, and he is traveling with his counterpart from the UK to Kyiv to basically tell them that they will allow them [to hit Russia with ATACMS]” during an interview with me at #TribFest24 on Friday. https://t.co/ZBjzXOG4IE