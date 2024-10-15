Лес и дома превратились в пепелище. Война сделала пожары в Донецкой и Харьковской областях еще разрушительнее

Житель села Студенок Виктор смотрит на свой дом, сгоревший в результате лесного пожара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Село Студенок расположено на границе Харьковской и Донецкой областей, недалеко от национального природного парка «Святые Горы». 1 сентября в парке начался лесной пожар, который не удавалось потушить больше недели. Огонь уничтожил более 15% леса и дошел до населенных пунктов. Пострадали местные жители.



К середине сентября по всей территории Украины бушевали 18 пожаров. Три из них — самые опасные — происходили в Донецкой области.



Изменения климата с сухой погодой и сильными ветрами, а также российские обстрелы провоцируют возгорания. Атаки не прекращаются, поэтому за прошедшее лето огонь почти уничтожил парк «Святые горы» — легкие Донецкой области. В целом около 60% всех пожаров в Украине происходит в пределах 60-километровой зоны боевых действий. Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал на месте стихии.



Возникшие из-за обстрелов пожары уничтожают дома

«Макушка дерева и та горела. И сюда, как пошло… Я уже бегал, ветку сосновую вырубал, думал, буду спасать. А что спасать? Там горит и тут горит, и я один, никого нет. Бил, бил, а потом дом загорелся, и я обернулся и пошел, чтобы не видеть всего этого», — признался житель Студенка Виктор.



По его словам, возгорание пошло с соседнего участка. Мужчина, показывая на очаги пожара, говорит, что все сгорело.



Житель села Студенок Виктор лишился дома из-за лесного пожара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Мотоцикл был на ходу… Все. Все пропало. Двери сгорели, а тут — теперь не поймешь. У меня были все условия для жизни. И душевая кабина, вода — вон покажу, где колонка была. А вот где раньше произошло два прилета. Я из-за этого оглох. Тут огород был, спасал, а теперь что?» — задается вопросом Виктор.



Село Студенок после лесного пожара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Без крыши над головой из-за огня осталась и его знакомая Лидия. Дом местной учительницы загорелся на ее же день рождения. В нем женщина провела всю свою жизнь. Этот дом построил еще прадед Лидии. Но из-за пожара документы на дом были утеряны.



«На маму документы оформлены — она владелец. У меня дом не приватизирован, и там замкнутый круг. В сельсовете говорят одно, юристы — другое, а на самом деле — третье. И сколько это будет стоить, я не знаю. Юристы говорят, что бесплатно, а везде деньги требуют. Не будешь же с диктофоном везде ходить и записывать», — рассказывает Лидия.



Жительница Студенка Лидия потеряла дом из-за лесного пожара. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Во время пожара погиб и ее домашний скот. Для Лидии это был сильный удар.



«У меня даже сережки сгорели. Мама мне их купила на 18 лет, они у меня единственные золотые были», — сокрушается женщина.



Лесной пожар в районе села Студенок на границе Харьковской и Донецкой областей в начале сентября. Больше всего возгораний — в Донецкой области. Карта NASA FIRMS

Когда в Студенке поняли, что пожар приближается, началась эвакуация в соседнюю Яремовку. Это село находится всего в двух километрах и защищено от огня рекой. Одной из первых, кто покинул Студенок с детьми, была секретарь национального парка «Святые Горы» Марина, чей дом также сгорел полностью.



«Пожар очень быстро распространился по селу и буквально за полтора-два часа сгорела большая часть населенного пункта», — говорит она.



Уничтоженный лесным пожаром дом в селе Студенок, Харьковская область. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

По словам еще одного местного жителя Артема, это был кошмар: где-то в 17:00 резко наступила темнота и ничего не было видно. Все было в дыму и воняло гарью.



«Языки пламени были настолько большими, что перекидывались с одного дома через улицу на другую сторону. Это, если честно, был ад. Когда горят два дома, между ними не пройдешь. Я был в очень тёплой кофте, выливал на себя воду и шел тушить чужой дом на моей улице, но она (кофта) сразу высыхала», — рассказывает он.



Лесной пожар в районе села Студенок. Фото: ГСЧС

Артем работает строителем и заметил пожар из самого Изюма, который находится в 20 километрах от Студенка. В тот момент мужчина бросился спасать свой дом.



«Мой дом спасли два ведра воды, топор и лопата. Возгорание началось с травы, которая горела очень сильно. У меня загорелся забор, у соседа уже сгорел забор, сгорел гараж, и огонь пошёл по балке к дому. Я сначала пытался сбить огонь песком, но не получилось. Два ведра воды — и удалось потушить, потом я окончательно справился с огнем с помощью лопаты. Сейчас у нас в колодцах мало воды, и это очень большая проблема», — поделился он.



Артем также помогал тушить пожар и своим соседям, к сожалению, не везде удалось побороть стихию. В результате этого бедствия сгорело до 80% села Студенок: 300 домов повреждены, а около 100 домов полностью разрушены.



Житель села Студенок Артем. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Вынужденная эвакуация и проблемы со здоровьем

Примерно 800 человек, в том числе 70 детей, были вынуждены покинуть свои дома. В Донецкой области в результате лесных пожаров также пострадали около 40 семей в поселке Яровая. Эвакуировать людей пришлось и из Щурово под Лиманом.



«Обращаемся ко всем организациям, которые могут помочь продуктами, средствами гигиены, раскладушками», — говорит секретарь национального природного парка «Святые Горы» Марина.

Секретарь НПП «Святые Горы» Марина. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Помимо того, что пострадавшие остались ни с чем, некоторые из них отравились едким дымом, распространившимся от лесных пожаров. Врачи просят всех, особенно людей с бронхиальной астмой или аллергиями, связанными с дыхательной системой, использовать средства индивидуальной защиты, если они находятся в задымленной зоне.



«Надевайте маски и не выходите на улицу в периоды, когда наблюдается туман или когда дым активно распространяется по городу. Это касается вечера, когда дым оседает, и утра, когда появляется дымка. Поэтому небезопасно выходить на улицу без необходимости. Лучше оставаться дома, закрыть все окна и двери, чтобы дым не попал в помещение. И, конечно, увлажнять воздух в комнате, особенно если в доме есть дети или люди с хроническими заболеваниями», — объяснила врач-инфекционист и эпидемиолог Ирина Субботина.



Врач-инфекционист и эпидемиолог Ирина Субботина. Фото: Новости Донбасса

Война не дает возможность потушить пожар

Лесники и экстренные службы боролись с огнем больше недели.



«Пожар было очень тяжело потушить из-за сильного ветра и большого количества взрывоопасных предметов, оставшихся в лесу, которые не взорвались. Из-за боевых действий на данный момент невозможно привлечь авиацию для тушения лесных пожаров. В мирное время лесной пожар можно было бы ликвидировать намного быстрее», — признался старший лейтенант Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Горобец.



Старший лейтенант ГСЧС Андрей Горобец. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В борьбе со стихией принимали участие и сотрудники парка «Святые Горы».



«Наши сотрудники, а также сотрудники ГСЧС, рискуя жизнью и здоровьем делали все, чтобы локализовать этот пожар и не дать ему распространиться дальше», — заявил директор национального парка Сергей Прыймачук.



Этот пожар почти добил и так изувеченный в период оккупации природный парк.



«За эти 14 лет, что я работаю директором национального парка, это самый большой пожар который привел к экологической катастрофе. Со стороны агрессора это экоцид. Потому, что для того, чтобы эти последствия как-то ликвидировать необходимы годы, огромные средства, большой труд людей», — подчеркнул Прыймачук.



Уничтоженный пожаром лес в Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Российские обстрелы привели к экоциду Донецкой области

Этому искусственному лесу около 100 лет. Здесь еще долго не будут обитать ни животные, ни птицы. Это стало экологической катастрофой для Донецкой области.



Директор парка «Святые Горы« Сергей Прыймачук изначально оценивал ущерб примерно в 1000 гектаров, и с каждым днем эта цифра увеличивалась. В результате пожара уже сгорело более 6000 гектаров леса.



«И луг горел. На лугу садятся журавли, серый журавль — краснокнижный. Там их сотни и тысячи, как начнут курлыкать. Лебеди тоже зимуют на ставке. И лес у нас уникальный. Когда я училась в школе, к нам приезжали из Канады. У нас в лесу растет ольха — из-за родников. Сосна, дуб и береза тоже. Говорили, такого не может быть», — рассказывает о местной природе жительница села Студенок Лидия.



Последствия пожара в парке «Святые горы»: сосны обгорели и высохли. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Поскольку пожар прошелся по четырем зонам парка, в том числе и заповедной, здесь нарушился естественный биоценоз — это сообщество живых организмов, включая растения, животных и микроорганизмы, которые взаимодействуют между собой и с окружающей средой, образуя устойчивую экосистему.



«Отравлена почва, отравлен воздух. Вы видите это нагромождение, которое простоит здесь год-два — все эти деревья, которые практически не восстановятся, и естественные процессы не будут происходить», — констатирует директор национального парка «Святые Горы» Сергей Прыймачук.



Директор НПП «Святые Горы» Сергей Прыймачук. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

На преимущественно степном востоке Украины леса имеют очень важную функцию — спасают от песчаных бурь, удерживают влагу и останавливают эрозию почв.



Теперь значительная часть как естественных, так и искусственных насаждений фактически уничтожена вдоль всей линии фронта. Возникает вопрос: что делать с территориями, на которых остались обгоревшие деревья.



«Мы не имеем права без изменений в законодательстве проводить какие-либо работы, кроме санитарно-выборочной рубки, но здравый смысл подсказывает, что, конечно, необходимо было бы эту работу начинать. Потому что это длительный процесс: убрать нагромождения, обработать почву, подготовить саженцы. Проводить посадку, чтобы на этом месте могли вырасти сосновые насаждения и восстановить все, как было. Этот процесс займет не один год», — добавил Прыймачук.



Фрагмент снаряда на фоне сгоревшего леса в Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

К сожалению, у лесников связаны руки. В первую очередь они не могут спасти лес от разрастания растений, не присущих этой местности, а также использовать обгоревшую древесину для помощи пострадавшему населению в обогреве.

Например, с одного гектара можно получить до 300 кубических метров древесины. Однако возникает и вопрос безопасности для лесников во время вырубки леса.



«В результате пожара несколько видов боеприпасов взорвалось, но мы не можем гарантировать, что эту территорию не нужно обследовать и разминировать, так как некоторые взрывоопасные предметы могли не сдетонировать от огня», — заключил директор национального парка.



Предупредительный знак «Осторожно мины!» в лесу в Донецкой области. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Из-за обстрелов, а также в результате пожара сильно пострадала материальная база лесничеств. Хоть как-то удается восполнить потери благодаря помощи.



«Хочу поблагодарить организации, которые оказали столь необходимую помощь. Государственное предприятие "Леса Украины" передали нам ранцы и пожарные костюмы», — отметила секретарь парка «Святые Горы» Марина.



Кроме того, «Всеукраинская экологическая лига», фонд «Природы Украины» и «Схід SOS» помогли с пожарными машинами, насосами для них и топливом.



Однако всего этого недостаточно, чтобы защитить лес от будущих российских обстрелов и, главное, справиться с возникшей экологической катастрофой, в результате которой уже сгорело более 80% национального природного парка «Святые Горы».



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