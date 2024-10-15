Ліс і будинки перетворилися на згарище. Війна зробила пожежі в Донецькій і Харківській областях ще більш руйнівними

Житель села Студенок Віктор дивиться на свій будинок, який згорів унаслідок лісової пожежі. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Село Студенок розташоване на кордоні Харківської та Донецької областей, неподалік національного природного парку «Святі Гори». 1 вересня у парку почалася лісова пожежа, яку не вдавалося загасити більше тижня. Вогонь знищив понад 15% лісу та дійшов до населених пунктів. Постраждали місцеві мешканці.



До середини вересня по всій території України вирували 18 пожеж. Три з них — найнебезпечніші — відбувалися на Донеччині.



Зміни клімату із сухою погодою та сильними вітрами, а також російські обстріли провокують загоряння. Атаки не припиняються, тому за минуле літо вогонь майже знищив парк «Святі гори» — легені Донеччини. Загалом близько 60% усіх пожеж в Україні відбувається у межах 60-кілометрової зони бойових дій. Кореспондент «Новин Донбасу» побував на місці стихії.



Пожежа знищує будинки

«Верхівка дерева і та горіла. І сюди, як пішло... Я вже бігав, гілку соснову вирубував, думав, буду рятувати. А що рятувати? Там горить і тут горить, і я один, нікого немає. Бив, бив, а потім будинок загорівся, і я обернувся і пішов, щоб не бачити всього цього», — зізнався житель Студенка Віктор.



За його словами, загоряння пішло від сусідньої ділянки. Чоловік, показуючи на осередки пожежі, каже, що все згоріло.



Житель села Студенок Віктор втратив будинки через лісову пожежу. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

«Мотоцикл був на ходу… Все. Все пропало. Двері згоріли, а тут тепер не зрозумієш. У мене були всі умови для життя. І душова кабіна, вода — он покажу, де колонка була. А ось де раніше сталося два прильоти. Я через це оглух. Тут город був, рятував, а тепер що?» — запитує Віктор.



Село Студенок після лісової пожежі. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Без даху над головою через вогонь залишилася і його знайома Лідія. Будинок місцевої вчительки загорівся на її ж день народження. У ньому жінка провела все своє життя. Цей будинок збудував ще прадід Лідії. Але через пожежу документи на будинок були загублені.



«На маму документи оформлені — вона власник. У мене будинок не приватизований, і там замкнене коло. У сільраді кажуть одне, юристи інше, а насправді третє. І скільки це буде коштувати, я не знаю. Юристи кажуть, що безкоштовно, а всюди гроші вимагають. Не будеш із диктофоном скрізь ходити і записувати», — розповідає Лідія.



Мешканка Студенка Лідія втратила будинок через лісову пожежу. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Під час пожежі загинула і її худоба. Для Лідії це був сильний удар.



«У мене навіть сережки згоріли. Мама мені їх купила на 18 років, вони в мене єдині золоті були», — журиться жінка.



Лісова пожежа в районі села Студенок на межі Харківської й Донецької областей на початку вересня. Найбільше загорянь — на Донеччині. Карта NASA FIRMS

Коли у селі Студнок зрозуміли, що пожежа наближається, розпочалася евакуація до сусідньої Яремівки. Це село знаходиться всього за два кілометри і захищене від вогню річкою. Однією з перших, хто покинув Студеня з дітьми, була секретар національного парку «Святі Гори» Марина, чий будинок також згорів повністю.



«Пожежа дуже швидко поширилася селом і буквально за півтори-дві години згоріла більша частина населеного пункту», — каже вона.



Знищений лісовою пожежею будинок у селі Студенок, Харківська область. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

За словами ще одного місцевого жителя Артема, це був жах: десь о 17:00 різко настала темрява і нічого не було видно. Все було в диму і смерділо гаром.



«Язики полум'я були настільки великими, що перекидалися з одного будинку через вулицю на інший бік. Це, якщо чесно, було пекло. Коли горять два будинки, між ними не пройдеш. Я був у дуже теплій кофті, виливав на себе воду і йшов гасити чужий будинок на моїй вулиці, але вона (кофта) одразу висихала», — розповідає він.



Лісова пожежа в районі села Студенок. Фото: ДСНС

Артем працює будівельником і помітив пожежу із самого Ізюма, який знаходиться за 20 кілометрів від Студенка. Тоді чоловік кинувся рятувати свій будинок.



«Мій будинок врятували два відра води, сокира та лопата. Загоряння почалося з трави, яка дуже сильно горіла. У мене загорівся паркан, у сусіда вже згорів паркан, згорів гараж, і вогонь пішов балкою до будинку. Я спочатку намагався збити вогонь піском, але не вийшло. Два відра води — і вдалося згасити, потім я остаточно впорався з вогнем за допомогою лопати. Зараз у нас у колодязях мало води, і це дуже велика проблема», — сказав він.



Артем також допомагав гасити пожежу і своїм сусідам, на жаль, не всюди вдалося подолати стихію. Внаслідок цього лиха згоріло до 80% села Студенок: 300 будинків пошкоджено, а близько 100 будинків повністю зруйновано.



Житель села Студенок Артем. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Вимушена евакуація та проблеми зі здоров'ям

Приблизно 800 людей, зокрема 70 дітей, були змушені залишити свої будинки. На Донеччині внаслідок лісових пожеж також постраждали близько 40 сімей у селищі Ярова. Евакуювати людей довелося і зі Щурового під Лиманом.



«Звертаємось до всіх організацій, які можуть допомогти продуктами, гігієною, може розкладачем», — каже секретарка національного природного парку «Святі Гори» Марина.



Секретарка НПП «Святі Гори» Марина. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Крім того, що постраждалі залишилися ні з чим, деякі з них отруїлися їдким димом, що поширився від лісових пожеж. Лікарі просять усіх, особливо людей з бронхіальною астмою або алергіями, пов'язаними з дихальною системою, використовувати засоби індивідуального захисту, якщо вони перебувають у задимленій зоні.



«Надягайте маски і не виходьте на вулицю в періоди, коли спостерігається туман або коли дим активно поширюється містом. Це стосується вечора, коли дим осідає, і ранку, коли з'являється димка. Тому небезпечно виходити надвір без необхідності. Краще залишатися вдома, закрити всі вікна та двері, щоб дим не потрапив до приміщення. І, звичайно, зволожувати повітря у кімнаті, особливо якщо в будинку є діти чи люди з хронічними захворюваннями», — пояснила лікарка-інфекціоністка та епідеміологиня Ірина Суботіна.



Лікарка-інфекціоністка та епідеміологиня Ірина Суботіна. Фото: Новини Донбасу

Війна не дає змоги загасити пожежу

Лісники та екстрені служби боролися з вогнем більше тижня.



«Пожежу було дуже важко загасити через сильний вітер і велику кількість вибухонебезпечних предметів, що залишилися в лісі, які не вибухнули. Через бойові дії на даний момент неможливо залучити авіацію для гасіння лісових пожеж. У мирний час лісову пожежу можна було ліквідувати набагато швидше», — зізнався старший лейтенант Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрій Горобець.



Старший лейтенант ДСНС Андрій Горобець. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

У боротьбі зі стихією брали участь і співробітники парку Святі Гори.



«Наші співробітники, а також співробітники ДСНС, ризикуючи життям і здоров’ям робили все, щоб локалізувати цю пожежу і не дати їй поширитися далі», — заявив директор національного парку Сергій Приймачук.



Ця пожежа майже добила і так понівечений у період окупації природний парк.



«За ці 14 років, що я працюю директором національного парку, це найбільша пожежа, яка призвела до екологічної катастрофи. З боку агресора це екоцид. Бо для того, щоб ці наслідки якось ліквідувати необхідні роки, величезні кошти, велику працю людей», — наголосив Приймачук.



Знищений пожежею ліс на Донеччині. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Російські обстріли призвели до екоциду Донецької області

Цьому штучному лісу близько 100 років. Тут ще довго не мешкатимуть ні тварини, ні птахи. Це стало екологічною катастрофою для Донецької області.



Директор парку «Святі Гори» Сергій Приймачук спочатку оцінював збитки приблизно у 1000 гектарів, і з кожним днем ця цифра збільшувалася. Внаслідок пожежі вже згоріло понад 6000 гектарів лісу.



«І луг горів. На лузі сідають журавлі, сірий журавель — червонокнижний. Там їх сотні й тисячі, як почнуть курликати. Лебеді теж зимують на ставку. І ліс у нас унікальний. Коли я вчилася в школі, до нас приїжджали з Канади. У нас у лісі росте вільха — завдяки джерелам. Сосна, дуб і береза теж. Казали, такого не може бути», — розповідає про місцеву природу мешканка села Студенок Лідія.



Наслідки пожежі у парку «Святі гори»: сосни обгоріли та висохли. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Оскільки пожежа пройшлася чотирма зонами парку, зокрема й заповідною, тут порушився природний біоценоз — це спільнота живих організмів, включно з рослинами, тваринами та мікроорганізмами, що взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем, утворюючи стійку екосистему.



«Отруєно ґрунт, отруєно повітря. Ви бачите це нагромадження, яке простоїть тут рік-два — усі ці дерева, які практично не відновляться і природні процеси не відбуватимуться», — констатує директор національного парку «Святі Гори» Сергій Приймачук.



Директор НПП «Святі Гори» Сергій Приймачук. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

На переважно степовому сході України ліси мають дуже важливу функцію — рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.



Тепер значну частину як природних, так і штучних насаджень фактично знищено вздовж всієї лінії фронту. Виникає питання: що робити з територіями, на яких залишилися обгорілі дерева.



«Ми не маємо права без змін у законодавстві проводити будь-які роботи, крім санітарно-вибіркового рубання, але здоровий глузд підказує, що, звичайно, необхідно було б цю роботу розпочинати. Тому що це тривалий процес: прибрати нагромадження, обробити ґрунт, підготувати саджанці. Проводити посадку, щоб на цьому місці могли вирости соснові насадження та відновити все, як було. Цей процес триватиме не один рік», — додав Приймачук.



Фрагмент снаряда на тлі згорілого лісу на Донеччині. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

На жаль, у лісників зв'язані руки. Насамперед вони не можуть врятувати ліс від розростання рослин, які не притаманні цій місцевості, а також використати обгорілу деревину для допомоги постраждалому населенню в обігріві.



Наприклад, із одного гектара можна отримати до 300 кубічних метрів деревини. Проте постає й питання безпеки для лісників під час вирубування лісу.



«Внаслідок пожежі кілька видів боєприпасів вибухнуло, але ми не можемо гарантувати, що цю територію не потрібно обстежувати та розмінувати, оскільки деякі вибухонебезпечні предмети могли не здетонувати від вогню», — сказав директор національного парку.

Попереджувальний знак «Обережно міни!» у лісі на Донеччині. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

Через обстріл, а також внаслідок пожежі сильно постраждала матеріальна база лісництв. Хоч якось вдається поповнити втрати завдяки допомозі.



«Хочу подякувати організаціям, які надали таку необхідну допомогу. Державне підприємство "Ліси України" передали нам ранці та пожежні костюми», — зазначила секретар парку «Святі Гори» Марина.



Крім того, «Всеукраїнська екологічна ліга», фонд «Природи України» та «Схід SOS» допомогли з пожежними машинами, насосами для них та паливом.



Однак всього цього недостатньо, щоб захистити ліс від майбутніх російських обстрілів і, головне, впоратися з екологічною катастрофою, в результаті якої вже згоріло понад 80% національного природного парку «Святі Гори».



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