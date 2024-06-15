Под угрозой повторной оккупации: как живет север Донецкой области

В Лимане под постоянными обстрелами живет около 9500 человек. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

На Лиманском направлении в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Только за одни сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили более десяти атак российских войск. И так здесь регулярно.



«Тяжелая обстановка. Напуганы очень люди, по подвалам сидят в основном. Если куда-то выходят, то бегом. Потому что не знаешь, когда и куда прилетит. Очень опасно», — говорит жительница Лимана Наталья.



Гражданское население Лимана вынужденно скрываться от атак россиян в подвалах, потому что обстрелы идут тяжелым оружием и ракетами. Одного «прилета» хватит, чтобы дома не стало.



Российская армия не оставляет попыток продвижения в Донецкой области. Проблемных участков с момента как россияне перехватили инициативу стало больше, среди них север региона.



На Лиманском направлении войска РФ стараются зайти в тыл Силам обороны на Северском выступе. Из-за этого город Лиман подвергается регулярным массированным обстрелам.



«Лиман — это логистический хаб Вооруженных сил Украины и, соответственно, ключевой пункт обороны. Опять-таки, выход на Лиман дает возможность фактически флангового охвата украинской группировки в Донецкой области. То есть опять с фланга зайти в район Славянска и Краматорска, и соответственно, Константиновки. Их эта агломерация интересует возможность и создание оперативного окружения украинских войск на контролируемых Вооруженными силами Украины территориях», — объясняет военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Влияет на обстановку на севере Донецкой области и ситуация на Харьковщине. 10 мая российские войска пересекли границу около Волчанска и Липцев. О том, какая ситуации на севере Донецкой области и боятся ли местные жители повторной оккупации, читайте в репортаже «Новостей Донбасса».





Войска РФ пытаются нащупать слабое место в обороне ВСУ

Эксперты считаю, что наступление на Харьковскую область было сделано в большей степени для того, чтобы растянуть линию обороны и отвлечь внимание от Донецкой области. А это означает, что от идеи оккупировать весь Донбасс Путин не отказался.



«Везде их продвижение на сегодняшний день носит тактический характер, везде идет позиционная борьба. Больших прорывов где-либо сейчас предполагать я бы не стал. Противник для того и щупает нашу оборону, пытается ее растянуть, чтобы найти слабое место и там побольнее ударить. Сюда же Харьковская область. Была тревога насчет Сумской области — она не оправдалась: в Рыжевке, очевидно, ДРГ действовала, и поднялся небольшой переполох. Однако опасность остается для Сумской области. Поэтому все их действия — это попытка растянуть наш фронт, заставить нас маневрировать резервами, чтобы ударить на каком-то участке, найти слабое место», — объяснил «Новостям Донбасса» военный эксперт Денис Попович.



В поисках слабого места российские войска обстреливают из всего возможного вооружения как позиции ВСУ, так и населенные пункты вдоль линии фронта. Сильно достается Лиману и громаде, где на данный момент проживает порядка 9500 человек.



«За последние две недели участились обстрелы. Это населенные пункты, как города Лиман, так и окрестности — Дробышево, Новое, которые находятся фактически у линии фронта», — уточнил в разговоре с корреспондентом «Новостей Донбасса» начальник военной администрации Лиманской громады Александр Журавлев.

Начальник военной администрации Лиманской громады Александр Журавлев. Фото: Новости Донбасса

Эвакуация Лиманской громады необходима

6 июня Донецкая областная военная администрация объявила о принудительной эвакуации из Лиманской громады семей с маленькими детьми. Эта процедура будет длиться в течение 60 дней.



«Уже принято решение о проведении обязательной эвакуации. И она сейчас там продолжается. В первую очередь люди уезжают самостоятельно, понимая эту составляющую, связанную с опасностью. Буквально недавно был мощный обстрел населенного пункта Дробышево, были ранены мирные жители. И уже в этот день вечером обратилась семья с детьми за помощью в эвакуации. Они сказали, что в таких условиях жить просто невозможно», — пояснил «Новостям Донбасса» пресс-офицер полиции Донецкой области Павел Дьяченко.



«Детей и внуков своих эвакуировали еще два года назад. Я пока сам тут остался, так что мне уже на старости лет не хочется никуда ехать. А так обстановка не очень приятная, но пока выживаем как можем», — говорит житель Лимана Иван.

Лиман, Донецкая область. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Северная часть Донецкой области находится под постоянными обстрелами

Северная часть Донецкой области была оккупирована в 2022 году. Фронт остановился по реке Северский Донец. Почти вся Святогорская и Лиманская громады были захвачены россиянами. За то время армия РФ совершила многочисленные военные преступления. А напуганные местные жители боялись выходить из своих домов и укрытий.



«Я никуда не выходила, я живу в частном секторе. Соседи выехали, поэтому мне было чем заниматься: утки, куры, коты брошенные, хозяйство. Я работала в огородах, смотрела за домами, за хозяйством. Так три месяца и продержались. Слава Богу, что только три месяца», — вспоминает жительница Лимана Наталья.

Жительница Лимана Наталья. Фото: Новости Донбасса

Север Донетчины был освобожден в ходе Харьковской операции. Лиман находится под полным контролем Украины с октября 2022 года, но эти территории и люди остаются здесь, как будто в лимбе, в подвешенном состоянии, из-за близости фронта и угрозы, что Россия снова зайдет сюда.



Поэтому глобально здесь ничего не восстанавливается. В часть населенных пунктов вернули свет, но с электричеством не все. Также поставили несколько модульных душевых и прачечных в Святогорске и Богородичном. Кому-то с восстановлением помогли власти, кому-то — волонтеры.



Модульная душевая и прачечная в селе Богородичное. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«У меня дом повреждения получил 4 мая. И когда еще? 8 мая рядом было. Сразу же и стройматериалы дали, накрыли крышу, окна забили. Волонтеры работают, администрация работает», — говорит нам жительница Лимана Наталья



В остальном люди выживают как могут, говорит житель Лимана Иван.



«Вон грядкой занимаюсь, то на рыбалку пойду, душ приму там на озере — и все, все работа, если тихо. А если шумно — так и никуда не иду. А так ничего, поливаю грядку, пропалываю и стригу», — делится пенсионер.

Местный житель Лимана Иван. Фото: Новости Донбасса

Вопреки опасности, люди остаются и пытаются выжить

Такие грядки можно заметить почти у каждого многоквартирного дома. Так местные жители стараются хоть как-то вырастить для себя овощи и фрукты.



«Для себя. Потому, что базар есть базаром, а хочется свое. У каждого из нас была дача, занимались, а сейчас остались без ничего», — добавляет житель Лимана.



Грядки с овощами и фруктами можно заметить почти у каждого многоквартирного дома. Фото: Новости Донбасса

Часть из оставшихся людей пережили оккупацию в 2022-м, но несмотря на это многие из них все равно не собираются эвакуироваться, даже если речь будет идти о повторном захвате их городов и сел.

«Не с чем выезжать и куда? У нас на работе отец одиночка. Он работает на железной дороге, две девочки у него. Выезжать куда? Он потеряет работу. Что, ему предоставят дом, квартиру? Куда ему выезжать?» — вопрошает Наталья.



Спустя два года полномасштабного вторжения у людей все те же причины остаться дома: отсутствие финансов и возможностей, а также ограниченные объемы помощи. Например, все это на себе ощутили жители Богородичного, которое находится рядом со Святогорском.



«Там не очень принимают тех, кто выезжает, есть проблемы. И нам приходилось жить за 1000 грн, на продукты тратить 1000 в месяц — на двоих. Вот подумайте, как оно. Так мы тогда еще получали по 2000 как ВПЛ (вынужденно перемещенные лица — прим. ред.). А сейчас я не знаю, как люди выживают. Меня это очень взволновало, я даже не знаю, как они живут сейчас», — рассказывает житель Богородичного Анатолий.

Село Богородичне. Фото: Дмитро Глушко / Новини Донбасу

В свою очередь жительница Богородичного Галина решила вернуться в село, позже ей предоставили все: провели электричество, дали генератор, привозят продукты.



Тем, кто не выезжал или решил вернуться, помогают местные администрации севера области и волонтеры.



«Наши гуманитарные фонды не прекращают оказывать помощь, но меняют маршруты, меняют график. У нас был случай, когда собирались люди получать гуманитарную помощь. Возможно, дроны или координаторы сдавали позиции, и туда были прилеты. Поэтому на сегодняшний день график меняется, но люди постоянно находятся здесь и получают гуманитарную помощь», — рассказал глава Лиманской громады Александр Журавлев.



До полномасштабной войны Лиман был довольно крупным железнодорожным хабом. Сейчас здесь повреждена вся критическая инфраструктура, работы нет, открыто лишь несколько магазинов. Рекреационный туризм был развит — Голубые озера, красивые хвойные леса.



Голубые озера Лимана. Фото: Новости Донбасса

Это достояние Донетчины. Однако в связи с частыми обстрелами Лиманской громады, все уничтожается пламенем. Пожары угрожают не только лесу, но и близлежащим населенным пунктам. Обстрелы тем временем только усиливаются.

Лесные пожары из-за российских обстрелов. Фото: ГСЧС Донецкой области

«Все в шоке. Потом отходим от шока, а куда деваться? Жизнь-то продолжается, неизвестно, сколько ж это будет. Год, два, ты ж не будешь сидеть в подвале. Ну что? Держимся. Мы надеемся, что Лиман будет Украиной и нас как-то защитят», — отмечает жительница Лимана Наталья.



Пока российские войска продолжают безуспешные попытки продвинуться в направлении Лимана, люди в населенных пунктах этого района уже третий год страдают от ежедневных обстрелов. Облегчают ситуацию лишь действия волонтеров, городской администрации и эвакуация, на которой так настаиваю чиновники.



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