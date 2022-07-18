В оккупированном Северодонецке полностью отсутствуют централизованные коммуникации — Стрюк

В оккупированном Северодонецке продолжают накапливаться гуманитарные проблемы, жителям не хватает продуктов питания. О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал мэр Александр Стрюк.

Он сообщил, что в Северодонецке нет централизованной подачи воды, газа и электричества. Александр Стрюк отметил, что если оккупантам и удастся подать газ на территорию Северодонецка, то в самом городе голубое топливо будет отсутствовать из-за значительного разрушения распределительной сети.



Стрюк сказал, что в местной больнице остался запас медикаментов, также, что там работали 5 врачей и 10 человек младшего медицинского персонала на момент оккупации.



В мэрии Северодонецка также констатировали, что городские очистные сооружения российской армией были уничтожены.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что ФСБ РФ проводит вторую волну мобилизации в оккупированных районах региона.





