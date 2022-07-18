В окупованому Сєвєродонецьку повністю відсутні централізовані комунікації — Стрюк

18 липня 2022, 09:43

В окупованому Сєвєродонецьку повністю відсутні централізовані комунікації — Стрюк

В окупованому Сєвєродонецьку продовжують накопичуватися гуманітарні проблеми, мешканцям не вистачає продуктів харчування. Про ситуацію у місті в ефірі телемарафону розповів мер Олександр Стрюк.

Він повідомив, що у Сєвєродонецьку немає централізованої подачі води, газу та електрики. Олександр Стрюк зазначив, що якщо окупантам і вдасться подати газ на територію Сєвєродонецька, то в самому місті блакитне паливо буде відсутнє через значні руйнування розподільчої мережі.

Стрюк сказав, що у місцевій лікарні залишився запас медикаментів, також, що там працювали 5 лікарів та 10 осіб молодшого медичного персоналу на момент окупації.

У мерії Сєвєродонецька також констатували, що міські очисні споруди російською армією було знищені.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ФСБ РФ проводить другу хвилю мобілізації на окупованих районах регіону.


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