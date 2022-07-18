Российская армия обстреляла склады с зерном в Днепропетровской области

Российские оккупанты 18 июля обстреляли ракетами Синельниковский район Днепропетровской области, рзрушен элеватор, а также поврежден лицей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, были разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна.

«Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон. И есть попадание в частный дом местных жителей», — написал Резниченко в Telegram.



Он к тому же отметил, что предварительно во время атаки оккупантов люди не пострадали.

Ранее Валентин Резниченко сообщил, что российские войска ночью 18 июля ударили по Никополю в Днепропетровской области.