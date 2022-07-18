Російська армія обстріляла склади із зерном у Дніпропетровській області

Російські окупанти 18 липня обстріляли ракетами Синельниківський район Дніпропетровської області, зруйновано елеватор, а також пошкоджено ліцей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.



За його словами, було зруйновано склади із понад п'ятьма тисячами тонн зерна.

«Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців», — написав Резніченко до Telegram.



Він також зазначив, що попередньо під час атаки окупантів люди не постраждали.

Раніше Валентин Резніченко повідомив, що російські війська вночі 18 липня вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.