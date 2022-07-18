Египет проведет тендер на покупку зерна, но без участия России и Европы

Египетская госкомпания по закупке продовольствия GASC проведет тендер без участия российской и европейской пшеницы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на экспертов зернового рынка. Конкурс намечен на вторник, 19 июля.



Организаторы тендера ждут участия в нем пшеницы из США, Канады, Австралии, Аргентины, Бразилии на базисе C&F с оплатой через 180 дней. Поставки зерна предусмотрены с 16 по 30 сентября, с 1 по 15 октября, с 16 по 31 октября, с 1 по 15 ноября. Зерно из РФ и ЕС на тендер не допущено.



«Этот тендер очень похож на эксперимент. Крупнейший покупатель зерна решил проверить альтернативные каналы поставок как по объемам предложения, так и по ценам», - заявил председатель правления Союза экспортеров зерна РФ Эдуард Зернин.



Он добавил, что страны ЕС, агрессивно участвовавшие в первых тендерах этого сезона и существенно выбравшие свой экспортный потенциал, существенно сократят предложение уже к октябрю-ноябрю, поэтому GASC нужны новые поставщики, способные сбалансировать черноморские объемы.



Еще одной из причин попытки диверсификации поставок глава союза назвал то, что Еврокомиссия опасается засухи почти на половине своей территории нынешним летом. Это может привести к значительному снижению урожая.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации «зернового коридора» для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.



План по возобновлению экспорта украинского зерна через Черное море предусматривает частичное разминирование Украиной портов и подходов к ним.



Пока Украина может ограниченно экспортировать зерно. Это связанно с тем, что Россия заблокировала морские порты Украины. Тем временем российские войска вывозят украинское зерно с оккупированных территорий, пытаясь реализовать через турецкие порты.







