У Путина подтвердили обсуждение «зернового коридора» на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации «зернового коридора» для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.



По его словам, на четырехсторонних переговорах в Стамбуле договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.



«Мы готовы продолжать работу на этом треке. Эта работа будет продолжена. Вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами 100%», - отметил Ушаков.



По данным Reuters, Украина намерена как можно быстрее заключить сделку, которая позволит разблокировать порты и организовать вывоз зерновых через Черное море.



Как отмечают в ООН, сделка может быть достигнута уже на этой неделе.