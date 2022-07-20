Путин требует снять санкции с России в обмен на вывоз украинского зерна

Владимир Путин заявил, что Россия готова способствовать экспорту продовольствия из Украины, однако для этого он требует снять санкции для поставок зерна из России. Об этом он сказал журналистам в Тегеране после переговоров с президентами Ирана и Турции, передает Le Monde.



«Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но мы исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты», — сказал Путин.



По его словам, этому раньше никто из международного сообщества не возражал.



«Как известно, американцы сняли ограничения на поставку российских удобрений на мировые рынки», - сказал Путин. Он также заявил, что для улучшения ситуации на международных продовольственных рынках нужно разрешить поставки российского зерна на экспорт.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.