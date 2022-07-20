Путін вимагає зняти санкції з Росії в обмін на вивезення українського зерна

Володимир Путін заявив, що Росія готова сприяти експорту продовольства з України, проте для цього він вимагає зняти санкції для постачання зерна з Росії. Про це він сказав журналістам у Тегерані після переговорів із президентами Ірану та Туреччини, передає Le Monde.



«Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але ми виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті», — сказав Путін.



За його словами, цьому раніше ніхто з міжнародної спільноти не заперечував.



«Як відомо, американці зняли обмеження на постачання російських добрив на світові ринки», - сказав Путін. Він також заявив, що для покращення ситуації на міжнародних продовольчих ринках потрібно дозволити постачання російського зерна на експорт.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, окрім України та Росії, була Туреччина та ООН. Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.