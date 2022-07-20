ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост в Херсоне. Он важен для армии РФ

Последствия ударов по Антоновскому моту. Скриншот: «Известия»

Вооруженные силы Украины второй день подряд обстреливают Антоновский мост в Херсоне. Об этом заявляют оккупационные власти города.



Российское издание «Известия» показало последствия ударов по мосту, в частности видны воронки.



Утверждается, что удары по мосту были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS.Как сообщил «замглавы Херсонской администрации» Кирилл Стремоусов, мост будет закрыт для движения.



«Мы найдем другие пути перехода в Херсон, город не останется без сообщения с левым берегом», — заявил он.



Антоновский мост имеет важное стратегическое значение для российской армии, так как это один из нескольких путей, через которые происходит снабжение оружием и боеприпасами группировки войск, находящихся в Херсоне и на противоположном берегу.



Вместе с тем советник главы Херсонской Областной военной администрации Сергей Хлань накануне утверждал, что ВСУ нанесли удар не по самому Анотоновскому состу, а по базе российских войск, находившейся в районе переправы.



«Передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами», — сказал Хлань в эфире национального телемарафона 19 июля.



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