ЗСУ другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Він важливий для армії РФ

Наслідки ударів по Антонівському моту. Скріншот: «Известия»

Збройні сили України другий день поспіль обстрілюють Антонівський міст у Херсоні. Про це заявляє окупаційна влада міста.



Російське видання «Известия» показало наслідки ударів по мосту, зокрема видно воронки.



Стверджується, що ударів по мосту було завдано з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Як повідомив «заступник голови Херсонської адміністрації» Кирило Стремоусов, міст буде закрито для руху.



«Ми знайдемо інші шляхи переходу до Херсона, місто не залишиться без сполучення з лівим берегом», — заявив він.



Антонівський міст має важливе стратегічне значення для російської армії, оскільки це один із кількох шляхів, через які відбувається постачання зброї та боєприпасів угруповання військ, що знаходяться в Херсоні та на протилежному березі.



Водночас радник голови Херсонської Обласної військової адміністрації Сергій Хлань напередодні стверджував, що ЗСУ завдали удару не по самому Анотоновському состу, а по базі російських військ, що перебувала в районі переправи.



«Передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, у районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами», - сказав Хлань в ефірі національного телемарафону 19 липня.



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