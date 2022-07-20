Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще системы HIMARS

Новый пакет военной помощи США Украине, о котором будет объявлено позже на этой неделе, будет включать еще 4 реактивных системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает «Интерфакс-Украина».



«Он будет включать в себя еще 4 HIMARS, усовершенствованные ракетные системы, которые украинцы так эффективно используют и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя. И в него войдут еще комплекты боеприпасов к РСЗО и артиллерии», - сказал Остин.



Министр указал, что со времени встречи в Брюсселе США взяли обязательства об оказании помощи по безопасности Украине на более 2,6 млрд долларов.



Он заверил, что США продолжат предоставлять помощь по безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя