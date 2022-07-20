Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще системи HIMARS

Новий пакет військової допомоги США Україні, про який буде оголошено пізніше цього тижня, включатиме ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Він включатиме ще 4 HIMARS, удосконалені ракетні системи, які українці так ефективно використовують і які так сильно змінили ситуацію на полі бою. І до нього увійдуть ще комплекти боєприпасів до РСЗВ та артилерії», - сказав Остін.



Міністр зазначив, що від часу зустрічі в Брюсселі США взяли зобов'язання про надання допомоги з безпеки Україні на понад 2,6 млрд доларів.



Він запевнив, що США продовжать надавати допомогу з безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе