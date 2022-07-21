«Газпром» возобновил поставки газа в Германию через «Северный поток-1»

Российский «Газпром» по окончании ремонтно-профилактических работ на газопроводе «Северный поток-1» возобновил поставки газа в Германию. Об этом сообщает DW.
В первый день для прокачки забронировано 30% мощности газопровода, заявил глава Федерального агентства по сетям Германии Клаус Мюллер.
По словам представителя Nord Stream AG, ежедневно по газопроводу будут поставлять 67 млн кубометров газа. Отмечается, что это составляет всего 40% от максимальной загрузки трубопровода.
Снижение поставок газа на 60% в июне Россия объяснила невозвратом турбины Siemens, которая была на ремонте в Канаде.
Власти Канады сначала отказывались я возвращать турбину из-за санкций против РФ. Однако после переговоров с Берлином, турбину решили отправить в Германию. Отмечается, что для доставки турбины и ее установки требуется еще около 9-12 дней. Возобновятся ли после этого поставки газа «Северным потоком-1» в полном объеме, точно неизвестно.