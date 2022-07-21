«Газпром» возобновил поставки газа в Германию через «Северный поток-1»

Российский «Газпром» по окончании ремонтно-профилактических работ на газопроводе «Северный поток-1» возобновил поставки газа в Германию. Об этом сообщает DW.



В первый день для прокачки забронировано 30% мощности газопровода, заявил глава Федерального агентства по сетям Германии Клаус Мюллер.



По словам представителя Nord Stream AG, ежедневно по газопроводу будут поставлять 67 млн ​​ кубометров газа. Отмечается, что это составляет всего 40% от максимальной загрузки трубопровода.



Снижение поставок газа на 60% в июне Россия объяснила невозвратом турбины Siemens, которая была на ремонте в Канаде.



Власти Канады сначала отказывались я возвращать турбину из-за санкций против РФ. Однако после переговоров с Берлином, турбину решили отправить в Германию. Отмечается, что для доставки турбины и ее установки требуется еще около 9-12 дней. Возобновятся ли после этого поставки газа «Северным потоком-1» в полном объеме, точно неизвестно.