«Газпром» відновив постачання газу до Німеччини через «Північний потік»

Російський «Газпром» після закінчення ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі «Північний потік-1» відновив постачання газу до Німеччини. Про це повідомляє DW.



Першого дня для прокачування заброньовано 30% потужності газопроводу, заявив голова Федерального агентства з мереж Німеччини Клаус Мюллер.



За словами представника Nord Stream AG, щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн ​​кубометрів газу. Зазначається, що це становить лише 40% максимального завантаження трубопроводу.



Зниження постачання газу на 60% у червні Росія пояснила неповерненням турбіни Siemens, яка була на ремонті в Канаді.



Влада Канади спочатку відмовлялася я повертати турбіну через санкції проти РФ. Однак після переговорів з Берліном турбіну вирішили відправити до Німеччини. Зазначається, що для доставки турбіни та її встановлення потрібно ще близько 9-12 днів. Чи відновляться після цього постачання газу «Північним потоком-1» у повному обсязі, достеменно невідомо.