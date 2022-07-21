«Газпром» відновив постачання газу до Німеччини через «Північний потік»

21 липня 2022, 10:15

«Газпром» відновив постачання газу до Німеччини через «Північний потік»

Російський «Газпром» після закінчення ремонтно-профілактичних робіт на газопроводі «Північний потік-1» відновив постачання газу до Німеччини. Про це повідомляє DW.

Першого дня для прокачування заброньовано 30% потужності газопроводу, заявив голова Федерального агентства з мереж Німеччини Клаус Мюллер.

За словами представника Nord Stream AG, щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн ​​кубометрів газу. Зазначається, що це становить лише 40% максимального завантаження трубопроводу.

Зниження постачання газу на 60% у червні Росія пояснила неповерненням турбіни Siemens, яка була на ремонті в Канаді.

Влада Канади спочатку відмовлялася я повертати турбіну через санкції проти РФ. Однак після переговорів з Берліном турбіну вирішили відправити до Німеччини. Зазначається, що для доставки турбіни та її встановлення потрібно ще близько 9-12 днів. Чи відновляться після цього постачання газу «Північним потоком-1» у повному обсязі, достеменно невідомо.

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