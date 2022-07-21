Мариупольцы показали, как сейчас выглядит стадион «Ильичевец»

Спортивный комплекс «Ильичевец». Скриншот

Местные жители оккупированного войсками России Мариуполя показали на видео, как сейчас выглядит разрушенный снарядами спортивный комплекс «Ильичевец». Видео опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко.



Один из подростков, авторов видео, сказал, что раньше в здании стадиона занимался борьбой, а теперь может «заняться только уборкой».

Спортивный комплекс «Ильичевец» был крупнейшим крытым стадионом Украины.

Ранее, напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что стоимость реконструкции Мариуполя составит более $14 миллиардов для проживания там 220 тысяч человек, и, по предварительным оценкам, на восстановление уйдет семь-десять лет.