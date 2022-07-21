Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»

Спортивний комплекс «Іллічівець». Скріншот

Місцеві жителі окупованого військами Росії Маріуполя показали на відео, як зараз виглядає зруйнований снарядами спортивний комплекс «Іллічівець». Відео опублікував радник мера міста Петро Андрющенко.



Один із підлітків, авторів відео, сказав, що раніше у будівлі стадіону займався боротьбою, а тепер може «зайнятися лише прибиранням».

Спортивний комплекс «Іллічівець» був найбільшим критим стадіоном України.

Раніше, нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що вартість реконструкції Маріуполя становитиме понад $14 мільярдів для проживання там 220 тисяч осіб, і, за попередніми оцінками, на відновлення піде сім-десять років.